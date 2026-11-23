Новошахтинският завод за нефтопродукти в Ростовска област е преустановил работа след комбинирана атака с дронове и ракети, продължила повече от шест часа през нощта. Това съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар.

„В хода на масирана комбинирана атака с БПЛА и ракети, продължила повече от шест часа, АО „НЗНП“ преустанови дейността си“, заяви Слюсар.

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По данни на регионалните власти паднали отломки са предизвикали пожар на територията на предприятието в Красносулински район. На място работят аварийни екипи, които овладяват последствията от атаката. Няма данни за пострадали.

Над 80 дрона са унищожени или неутрализирани

По-рано властите в Ростовска област съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили или неутрализирали над 80 безпилотни летателни апарата над региона. Посочени са районите около Каменск-Шахтински и осем административни района, сред които Красносулинският.

Към момента няма официално съобщение за точния размер на щетите по производствените мощности, складовете или инфраструктурата на завода. Не е посочено и кога предприятието може да възобнови работа.

Единствената действаща рафинерия в областта

Новошахтинският завод за нефтопродукти е въведен в експлоатация през 2009 г. Предприятието се намира близо до границата с Украйна и е единствената действаща нефтопреработвателна рафинерия в Ростовска област.

Проектният му капацитет е до 7,5 милиона тона суров нефт годишно. Спирането на работата засяга производството на нефтопродукти в регион, през който преминава значителна част от промишлената и логистичната дейност в югозападната част на Русия.

Източници: news.bg, rbc.ru, fontanka.ru