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Париж на нокти: Лувърът и още музеи затвориха заради страх от безредици

Париж на нокти: Лувърът и още музеи затвориха заради страх от безредици

24 Октомври, 2026 16:38 660 14

  • протести във франция-
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  • арт базел

Лувърът, „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“ останаха затворени за посетители. Парижката опера и „Арт Базел“ също отмениха програмата си

Париж на нокти: Лувърът и още музеи затвориха заради страх от безредици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големите музеи в Париж затвориха врати заради опасения от нови протестни сблъсъци във Франция. Сред тях са Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“, където в момента е представена голяма изложба с творби на Пол Сезан.

Решението засегна и други културни събития. „Арт Базел“ – едно от водещите световни изложения за съвременно изкуство – отмени програмата си за уикенда, след като беше отворено за посетители само в петък. Парижката опера затвори и двете си сгради – „Пале Гарние“ и „Опера Бастий“. Мерките са предприети заради сигурността на служителите и публиката.

Музеите са затворени след тежки безредици

Затварянето идва седмица след насилствени безредици в Париж и други френски градове. Тогава групи маскирани лица са ограбвали магазини, подпалвали са автомобили и са нападали обществени сгради. В протестите са участвали над половин милион души.

Новата вълна от демонстрации е свързана с недоволство от високите разходи за живот, училищното финансиране и условията за студентите и работещите. В Париж властите ограничиха маршрута на основното шествие, като го насочиха към югоизточните части на града, далеч от централните културни и търговски зони.

По данни на Асошиейтед прес във Франция са били предвидени около 70 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. В няколко града, сред които Лион, Ница и Монпелие, местните власти забраниха планирани шествия заради опасения за обществения ред.

Затварянето на музеите и културните институции ограничи достъпа на посетителите до някои от най-посещаваните места в Париж. За „Арт Базел“ решението означаваше прекратяване на програмата два дни по-рано, а за изложбата на Сезан в „Гран Пале“ – преустановяване на посещенията в деня на протестите.

Париж днес се подготвя за нова демонстрация на студенти и работници с искания за повече средства за образованието и мерки срещу рязкото поскъпване на живота, предаде Асошиейтед прес.

Новото шествие е ограничено до югоизточните покрайнини на града, далеч от центъра, а полицията засилва присъствието си в цяла Франция.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Живите мъртви

    18 2 Отговор
    Гладните в Клуба на Богатите излязоха на улицата

    Коментиран от #2, #4, #7, #8

    16:39 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    16 1 Отговор
    А къде е Пендю макрона бе

    Коментиран от #10

    16:43 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    9 4 Отговор
    А в България кога да очакваме безредици май май никога щото сме стеахливци...

    16:45 24.10.2026

  • 6 Но банките

    4 2 Отговор
    и банкоматите си работят!

    16:47 24.10.2026

  • 7 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Живите мъртви":

    Няма как Гладните да излязат на Улицата,защото те просто там си живеят.Естествено Богатите могат да ги смачкат като Хлебарки но Няма да го направят и само ще ги накажат Дозирвано защото са наясно че са Богати именно благодарение на тях.

    Коментиран от #11

    16:48 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абабуеба къде е

    10 1 Отговор
    Върна ли се с 2 туби нафта от персийски залив.

    Коментиран от #12

    16:54 24.10.2026

  • 10 Дико Сашев

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Като всяка порядъчна жена е при мъжът си Бриджит. Не като моята бившата...

    16:57 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цеко

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абабуеба къде е":

    Като всяка порядъчна жена е при мъжът си Бриджит.

    16:58 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха,ха

    2 1 Отговор
    Мизерабълс срещу Елисейския дворец 🤣

    17:12 24.10.2026

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