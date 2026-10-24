Париж на нокти: Лувърът и още музеи затвориха заради страх от безредици

Големите музеи в Париж затвориха врати заради опасения от нови протестни сблъсъци във Франция. Сред тях са Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“, където в момента е представена голяма изложба с творби на Пол Сезан.
Решението засегна и други културни събития. „Арт Базел“ – едно от водещите световни изложения за съвременно изкуство – отмени програмата си за уикенда, след като беше отворено за посетители само в петък. Парижката опера затвори и двете си сгради – „Пале Гарние“ и „Опера Бастий“. Мерките са предприети заради сигурността на служителите и публиката.
Музеите са затворени след тежки безредици
Затварянето идва седмица след насилствени безредици в Париж и други френски градове. Тогава групи маскирани лица са ограбвали магазини, подпалвали са автомобили и са нападали обществени сгради. В протестите са участвали над половин милион души.
Новата вълна от демонстрации е свързана с недоволство от високите разходи за живот, училищното финансиране и условията за студентите и работещите. В Париж властите ограничиха маршрута на основното шествие, като го насочиха към югоизточните части на града, далеч от централните културни и търговски зони.
По данни на Асошиейтед прес във Франция са били предвидени около 70 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. В няколко града, сред които Лион, Ница и Монпелие, местните власти забраниха планирани шествия заради опасения за обществения ред.
Затварянето на музеите и културните институции ограничи достъпа на посетителите до някои от най-посещаваните места в Париж. За „Арт Базел“ решението означаваше прекратяване на програмата два дни по-рано, а за изложбата на Сезан в „Гран Пале“ – преустановяване на посещенията в деня на протестите.
Париж днес се подготвя за нова демонстрация на студенти и работници с искания за повече средства за образованието и мерки срещу рязкото поскъпване на живота, предаде Асошиейтед прес.
Новото шествие е ограничено до югоизточните покрайнини на града, далеч от центъра, а полицията засилва присъствието си в цяла Франция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Живите мъртви
Коментиран от #2, #4, #7, #8
16:39 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #10
16:43 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
16:45 24.10.2026
6 Но банките
16:47 24.10.2026
7 оня с коня
До коментар #1 от "Живите мъртви":Няма как Гладните да излязат на Улицата,защото те просто там си живеят.Естествено Богатите могат да ги смачкат като Хлебарки но Няма да го направят и само ще ги накажат Дозирвано защото са наясно че са Богати именно благодарение на тях.
Коментиран от #11
16:48 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абабуеба къде е
Коментиран от #12
16:54 24.10.2026
10 Дико Сашев
До коментар #3 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Като всяка порядъчна жена е при мъжът си Бриджит. Не като моята бившата...
16:57 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цеко
До коментар #9 от "Абабуеба къде е":Като всяка порядъчна жена е при мъжът си Бриджит.
16:58 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ха,ха
17:12 24.10.2026