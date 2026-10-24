Париж на нокти: Лувърът и още музеи затвориха заради страх от безредици

Големите музеи в Париж затвориха врати заради опасения от нови протестни сблъсъци във Франция. Сред тях са Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“, където в момента е представена голяма изложба с творби на Пол Сезан.

Решението засегна и други културни събития. „Арт Базел“ – едно от водещите световни изложения за съвременно изкуство – отмени програмата си за уикенда, след като беше отворено за посетители само в петък. Парижката опера затвори и двете си сгради – „Пале Гарние“ и „Опера Бастий“. Мерките са предприети заради сигурността на служителите и публиката.

Музеите са затворени след тежки безредици

Затварянето идва седмица след насилствени безредици в Париж и други френски градове. Тогава групи маскирани лица са ограбвали магазини, подпалвали са автомобили и са нападали обществени сгради. В протестите са участвали над половин милион души.

Новата вълна от демонстрации е свързана с недоволство от високите разходи за живот, училищното финансиране и условията за студентите и работещите. В Париж властите ограничиха маршрута на основното шествие, като го насочиха към югоизточните части на града, далеч от централните културни и търговски зони.

По данни на Асошиейтед прес във Франция са били предвидени около 70 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. В няколко града, сред които Лион, Ница и Монпелие, местните власти забраниха планирани шествия заради опасения за обществения ред.

Затварянето на музеите и културните институции ограничи достъпа на посетителите до някои от най-посещаваните места в Париж. За „Арт Базел“ решението означаваше прекратяване на програмата два дни по-рано, а за изложбата на Сезан в „Гран Пале“ – преустановяване на посещенията в деня на протестите.

Париж днес се подготвя за нова демонстрация на студенти и работници с искания за повече средства за образованието и мерки срещу рязкото поскъпване на живота, предаде Асошиейтед прес.

Новото шествие е ограничено до югоизточните покрайнини на града, далеч от центъра, а полицията засилва присъствието си в цяла Франция.