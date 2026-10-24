Макрон под натиск: масови протести разтърсиха Франция, полицията отвърна с водни оръдия

Над 100 000 души излязоха на протест в Париж срещу недостига на средства за училищата и високите разходи за живот. Полицията оцени броя на участниците на 110 000, а в края на шествието използва сълзотворен газ. В няколко други града бяха използвани и водни оръдия.

Парижката прокуратура съобщи, че 64 души са били арестувани, а 40 са поставени под полицейска охрана. Сред задържаните има шестима непълнолетни. Повечето случаи са свързани с подозрения за притежание на оръжие или участие в група, подготвяща насилие и повреждане на имущество.

Полицията ограничи маршрута в Париж

Шествието започна от Порт дьо Италия и завърши на Порт дьо Венсен, след като властите ограничиха маршрута в югоизточната част на столицата. Част от демонстрантите са опитали да продължат към площад „Нацията“, но полицията е блокирала пътя им. На първоначално планираното място за старт - площад „Бастилията“ - органите на реда са предупредили хората да се разотидат или да бъдат глобени със 135 евро.

„Те използват случилото се миналата седмица като извинение, за да заглушат протестиращите“, заяви 58-годишната медицинска сестра Сумайя Абед, която носела жилетка на синдиката CGT. „Но това няма да спре движението. Няма да спре студентите да настояват за по-добри условия в училищата.“

Полицията е използвала сълзотворен газ в Лион, Клермон-Феран и Страсбург. В Ница и Нант са били използвани водни оръдия, а в Марсилия са избухнали сблъсъци с няколко десетки души край края на шествието. В Марсилия властите оцениха броя на протестиращите на 17 000, докато CGT посочи 100 000. В Тулуза са участвали 26 500 души според местните власти.

Протестите започнаха заради училищата

Движението започна миналия месец заради недостиг на служители в гимназия край Париж, но постепенно обхвана цялата страна. Към учениците се присъединиха работници, които настояват за по-високи заплати и пенсии.

Според данни на френското Министерство на образованието държавните средни училища са загубили 15,4 милиона учебни часа през учебната 2024-2025 година, защото отсъстващите учители не са били заменени. Това представлява 7,5% от планираното учебно време.

Недоволството е свързано и с поскъпването. Националният статистически институт INSEE отчита, че цените на енергията са били с 21,3% по-високи през септември спрямо същия месец на предходната година. Общата инфлация е достигнала 3,1%.

Президентът Еманюел Макрон се срещна с представители на гимназистите. Те заявиха, че държавният глава е обещал промени в системата за прием във висшите училища, но настояха протестите да продължат до обявяването на конкретни мерки.

Ново шествие е планирано за 31 октомври

Вътрешният министър Лоран Нюнес обяви разполагането на до 70 000 полицаи в цялата страна, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. По-рано той призна, че полицията е изгубила контрол в някои градове по време на безредиците през предходния уикенд. Нюнес е предложил да подаде оставка, но Макрон не я е приел.

Тогава над половин милион души са участвали в протестите, а около 3000 магазина са били повредени или ограбени. Заради опасения от нови безредици са затворени Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран пале“. Организатори от движението на „жълтите жилетки“ са призовали за нов ден на демонстрации на 31 октомври.

Студентските организации настояват за 250 000 допълнителни места във висшето образование, повече преподаватели и ремонт на училища и университети. В исканията им са включени още увеличение на студентските помощи с 200 евро месечно и замразяване на наемите в обществените общежития.