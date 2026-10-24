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Макрон под натиск: масови протести разтърсиха Франция, полицията отвърна с водни оръдия

Макрон под натиск: масови протести разтърсиха Франция, полицията отвърна с водни оръдия

24 Октомври, 2026 20:01 1 227 41

  • протести във франция-
  • емануел макрон-
  • сълзотворен газ-
  • разходи за живот-
  • образование

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия в няколко града. В Париж са арестувани 64 души, съобщи прокуратурата

Макрон под натиск: масови протести разтърсиха Франция, полицията отвърна с водни оръдия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 100 000 души излязоха на протест в Париж срещу недостига на средства за училищата и високите разходи за живот. Полицията оцени броя на участниците на 110 000, а в края на шествието използва сълзотворен газ. В няколко други града бяха използвани и водни оръдия.

Парижката прокуратура съобщи, че 64 души са били арестувани, а 40 са поставени под полицейска охрана. Сред задържаните има шестима непълнолетни. Повечето случаи са свързани с подозрения за притежание на оръжие или участие в група, подготвяща насилие и повреждане на имущество.

Полицията ограничи маршрута в Париж

Шествието започна от Порт дьо Италия и завърши на Порт дьо Венсен, след като властите ограничиха маршрута в югоизточната част на столицата. Част от демонстрантите са опитали да продължат към площад „Нацията“, но полицията е блокирала пътя им. На първоначално планираното място за старт - площад „Бастилията“ - органите на реда са предупредили хората да се разотидат или да бъдат глобени със 135 евро.

„Те използват случилото се миналата седмица като извинение, за да заглушат протестиращите“, заяви 58-годишната медицинска сестра Сумайя Абед, която носела жилетка на синдиката CGT. „Но това няма да спре движението. Няма да спре студентите да настояват за по-добри условия в училищата.“

Полицията е използвала сълзотворен газ в Лион, Клермон-Феран и Страсбург. В Ница и Нант са били използвани водни оръдия, а в Марсилия са избухнали сблъсъци с няколко десетки души край края на шествието. В Марсилия властите оцениха броя на протестиращите на 17 000, докато CGT посочи 100 000. В Тулуза са участвали 26 500 души според местните власти.

Протестите започнаха заради училищата

Движението започна миналия месец заради недостиг на служители в гимназия край Париж, но постепенно обхвана цялата страна. Към учениците се присъединиха работници, които настояват за по-високи заплати и пенсии.

Според данни на френското Министерство на образованието държавните средни училища са загубили 15,4 милиона учебни часа през учебната 2024-2025 година, защото отсъстващите учители не са били заменени. Това представлява 7,5% от планираното учебно време.

Недоволството е свързано и с поскъпването. Националният статистически институт INSEE отчита, че цените на енергията са били с 21,3% по-високи през септември спрямо същия месец на предходната година. Общата инфлация е достигнала 3,1%.

Президентът Еманюел Макрон се срещна с представители на гимназистите. Те заявиха, че държавният глава е обещал промени в системата за прием във висшите училища, но настояха протестите да продължат до обявяването на конкретни мерки.

Ново шествие е планирано за 31 октомври

Вътрешният министър Лоран Нюнес обяви разполагането на до 70 000 полицаи в цялата страна, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. По-рано той призна, че полицията е изгубила контрол в някои градове по време на безредиците през предходния уикенд. Нюнес е предложил да подаде оставка, но Макрон не я е приел.

Тогава над половин милион души са участвали в протестите, а около 3000 магазина са били повредени или ограбени. Заради опасения от нови безредици са затворени Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран пале“. Организатори от движението на „жълтите жилетки“ са призовали за нов ден на демонстрации на 31 октомври.

Студентските организации настояват за 250 000 допълнителни места във висшето образование, повече преподаватели и ремонт на училища и университети. В исканията им са включени още увеличение на студентските помощи с 200 евро месечно и замразяване на наемите в обществените общежития.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    38 1 Отговор
    Голяма веселба в тая Франция ,че и в Италия почнали да се забавляват

    Коментиран от #7

    20:06 24.10.2026

  • 3 той се навежда доброволно

    10 1 Отговор
    после има лек натиск вълнообразно

    20:07 24.10.2026

  • 4 Краят на Урсулите

    41 2 Отговор
    наближава...

    20:07 24.10.2026

  • 5 Народа срещу властта

    20 4 Отговор
    Единия трябва да победи другия

    Коментиран от #9

    20:07 24.10.2026

  • 6 Буздукан

    33 2 Отговор
    Този протест е само загрявка..! Гръбнака на нацията излиза другата седмица и елисейския дворец ще падне..!

    20:08 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анджо

    30 2 Отговор
    Четвъртият райх на хитлеристката Урсула се разпада!

    20:11 24.10.2026

  • 9 Не беше така,ами

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Народа срещу властта":

    Путин им плащал по банков път да излизат хората и недоволстват в Франция. Скоро ще стигне до просешка тояга ако не спре да им плаща.

    20:12 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    26 1 Отговор
    Едно дете не може да отгледа държава ще управлява

    20:12 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Отстрани

    27 2 Отговор
    Путин, Си, и Аятолаха ще оставят еврофашистите голи и боси.
    Тръмп няма избор освен да се присъедини към тях, защото Щатите ги очаква същата участ!

    20:14 24.10.2026

  • 15 полицията е на страната на злото

    19 1 Отговор
    с водни оръдия бранят престъпниците. Позор

    20:18 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 полицията е на страната на злото

    17 1 Отговор
    Бият родителите си, бият и децата си. Истински атлантици. Браво герои, много сте умни

    20:20 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пейзан

    6 1 Отговор
    Пак ще има гилотина...

    20:24 24.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Демократ

    17 1 Отговор
    Надухте ни главите с тия. Сами приели изметта на Света без програми за селективност без прием на грамотни и обупени кадри вкарват на килограм от кол и въже какво очакват.

    20:26 24.10.2026

  • 24 Тик-Ток

    9 1 Отговор
    Цяла Европа гори,а цървулите пак спят на масата с ракията и салата и после имат големи уста и претенции

    20:26 24.10.2026

  • 25 Само питам

    15 0 Отговор
    Макарона що не излезе да се порадва на народната любов ?
    Вижте Путин как свободно ходи сред хората . А уж народа не го подкрепял ...

    20:27 24.10.2026

  • 26 Жеко

    11 0 Отговор
    А в Италия още по зле . Магазините празни , само хляб и сол .

    Коментиран от #35

    20:28 24.10.2026

  • 27 Ще ви разкажа

    1 1 Отговор
    Разпръсване на демонстранти чрез водни струи се е практикувало и у нас през царско време. Случвало се ремсисти да подмамват свои съученици да идат на митинги, на които уж ще се поставят профсъюзни искания на работници. По онова време било модерно и хора от други съсловия да подкрепят такива искания на работниците. Но всъщност това били комунистически, а не профсъюзни митинги, на които се агитирало за смяна на режима.
    Веднъж на един такъв митинг попаднал синът гимназист на известен тогавашен наш дипломат, човек от хайлайфа. Пристигнала пожарната, разпръснала митинга с водни струи, но било месец ноември и този ученик се прибрал мокър до кости. Получил тежко белодробно възпаление, но след 9-ти септември това му се зачело като актив. Благодарение на това не му попречили да се занимава с наука. Беше известен специалист, може би защото знаеше чужди езици, но го местеха непрекъснато от институт в институт, вероятно за да не успее да стане шеф на каквото и да било научно звено. Не пиша неговото име от уважение към паметта му. Този човек доживя промените, но почина наскоро след 10-и ноември.
    Беше получил известност и в чужбина благодарение на публикациите си, но не му дадоха възможност да подготви поне един аспирант (докторант). В БАН имаше и някои други подобни лица, с потекло от върхушката от царско време, но поради някаква причина допуснати до научна работа. Към всички тях отношението беше такова - дори и да се хабилитират, не ги оставяха да пуснат корен няк

    20:29 24.10.2026

  • 28 читател

    11 0 Отговор
    В Албания ,Португалия ,Испания ,Белгия ...положението е същото !!

    20:32 24.10.2026

  • 29 Ще ви разкажа, продължение

    2 3 Отговор
    ... не ги оставяха да пуснат корен някъде и да създадат свои следовници.
    Та значи, както е тръгнало, ако и Франция се комунизира, днешните демонстранти да си осигурят поне по двама свидетели на човек, които после да заявят под клетва, че тази мадам, мадмоазел или мосю са били обливани с вода по време на демонстрация. Това може пък да им помотне да станат активни борци :)

    20:33 24.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атлантизма и капитализма

    8 0 Отговор
    са злото на планетата. Ционизма е най злото

    20:38 24.10.2026

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    Кои "всички" 🤔 ти, Кая, Урсула и още няколко от коалицията на ЖЕлаещите ли😀😀

    20:39 24.10.2026

  • 34 Европа е на улицата, Франция гори

    4 1 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    20:40 24.10.2026

  • 35 хляб и сол ....

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Жеко":

    Ама щото Египет им подари сол а Русия зърно

    20:42 24.10.2026

  • 36 Гилотини трябват

    6 0 Отговор
    Русия трябва да им помогне. 500 стигат

    20:43 24.10.2026

  • 37 Тиква

    6 0 Отговор
    Нашите политици,чакат указания от уСрула и кая със мая,с една дума от нацистите,да кажат нищо няма, хората излязоха да се порадват на слънцето и хубаво бъдещето.

    20:54 24.10.2026

  • 38 Анонимен

    0 1 Отговор
    Образът на футбола в страната се свързва с африканци,пуснали дълбоки корени в тази страна...Деградацията започна от свалянето на Наполеон Бонапарт от власт.Няма я прославената Стара гвардия ,която винаги влизаше в бой за да реши изходът на сраженията.

    20:57 24.10.2026

  • 39 Хехе

    2 0 Отговор
    Макаронът е виновен за всичко и ще го изритат, щом не си ходи по живо и по здраво.

    21:04 24.10.2026

  • 40 бай Иван

    3 0 Отговор
    Никой вече не иска да го управляват атлантици и продажните им политици !

    21:04 24.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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