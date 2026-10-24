Макрон под натиск: масови протести разтърсиха Франция, полицията отвърна с водни оръдия

Над 100 000 души излязоха на протест в Париж срещу недостига на средства за училищата и високите разходи за живот. Полицията оцени броя на участниците на 110 000, а в края на шествието използва сълзотворен газ. В няколко други града бяха използвани и водни оръдия.
Парижката прокуратура съобщи, че 64 души са били арестувани, а 40 са поставени под полицейска охрана. Сред задържаните има шестима непълнолетни. Повечето случаи са свързани с подозрения за притежание на оръжие или участие в група, подготвяща насилие и повреждане на имущество.
Полицията ограничи маршрута в Париж
Шествието започна от Порт дьо Италия и завърши на Порт дьо Венсен, след като властите ограничиха маршрута в югоизточната част на столицата. Част от демонстрантите са опитали да продължат към площад „Нацията“, но полицията е блокирала пътя им. На първоначално планираното място за старт - площад „Бастилията“ - органите на реда са предупредили хората да се разотидат или да бъдат глобени със 135 евро.
„Те използват случилото се миналата седмица като извинение, за да заглушат протестиращите“, заяви 58-годишната медицинска сестра Сумайя Абед, която носела жилетка на синдиката CGT. „Но това няма да спре движението. Няма да спре студентите да настояват за по-добри условия в училищата.“
Полицията е използвала сълзотворен газ в Лион, Клермон-Феран и Страсбург. В Ница и Нант са били използвани водни оръдия, а в Марсилия са избухнали сблъсъци с няколко десетки души край края на шествието. В Марсилия властите оцениха броя на протестиращите на 17 000, докато CGT посочи 100 000. В Тулуза са участвали 26 500 души според местните власти.
Протестите започнаха заради училищата
Движението започна миналия месец заради недостиг на служители в гимназия край Париж, но постепенно обхвана цялата страна. Към учениците се присъединиха работници, които настояват за по-високи заплати и пенсии.
Според данни на френското Министерство на образованието държавните средни училища са загубили 15,4 милиона учебни часа през учебната 2024-2025 година, защото отсъстващите учители не са били заменени. Това представлява 7,5% от планираното учебно време.
Недоволството е свързано и с поскъпването. Националният статистически институт INSEE отчита, че цените на енергията са били с 21,3% по-високи през септември спрямо същия месец на предходната година. Общата инфлация е достигнала 3,1%.
Президентът Еманюел Макрон се срещна с представители на гимназистите. Те заявиха, че държавният глава е обещал промени в системата за прием във висшите училища, но настояха протестите да продължат до обявяването на конкретни мерки.
Ново шествие е планирано за 31 октомври
Вътрешният министър Лоран Нюнес обяви разполагането на до 70 000 полицаи в цялата страна, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. По-рано той призна, че полицията е изгубила контрол в някои градове по време на безредиците през предходния уикенд. Нюнес е предложил да подаде оставка, но Макрон не я е приел.
Тогава над половин милион души са участвали в протестите, а около 3000 магазина са били повредени или ограбени. Заради опасения от нови безредици са затворени Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран пале“. Организатори от движението на „жълтите жилетки“ са призовали за нов ден на демонстрации на 31 октомври.
Студентските организации настояват за 250 000 допълнителни места във висшето образование, повече преподаватели и ремонт на училища и университети. В исканията им са включени още увеличение на студентските помощи с 200 евро месечно и замразяване на наемите в обществените общежития.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гошо
Коментиран от #7
20:06 24.10.2026
3 той се навежда доброволно
20:07 24.10.2026
4 Краят на Урсулите
20:07 24.10.2026
5 Народа срещу властта
Коментиран от #9
20:07 24.10.2026
6 Буздукан
20:08 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анджо
20:11 24.10.2026
9 Не беше така,ами
До коментар #5 от "Народа срещу властта":Путин им плащал по банков път да излизат хората и недоволстват в Франция. Скоро ще стигне до просешка тояга ако не спре да им плаща.
20:12 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
20:12 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Отстрани
Тръмп няма избор освен да се присъедини към тях, защото Щатите ги очаква същата участ!
20:14 24.10.2026
15 полицията е на страната на злото
20:18 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 полицията е на страната на злото
20:20 24.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пейзан
20:24 24.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Демократ
20:26 24.10.2026
24 Тик-Ток
20:26 24.10.2026
25 Само питам
Вижте Путин как свободно ходи сред хората . А уж народа не го подкрепял ...
20:27 24.10.2026
26 Жеко
Коментиран от #35
20:28 24.10.2026
27 Ще ви разкажа
Веднъж на един такъв митинг попаднал синът гимназист на известен тогавашен наш дипломат, човек от хайлайфа. Пристигнала пожарната, разпръснала митинга с водни струи, но било месец ноември и този ученик се прибрал мокър до кости. Получил тежко белодробно възпаление, но след 9-ти септември това му се зачело като актив. Благодарение на това не му попречили да се занимава с наука. Беше известен специалист, може би защото знаеше чужди езици, но го местеха непрекъснато от институт в институт, вероятно за да не успее да стане шеф на каквото и да било научно звено. Не пиша неговото име от уважение към паметта му. Този човек доживя промените, но почина наскоро след 10-и ноември.
Беше получил известност и в чужбина благодарение на публикациите си, но не му дадоха възможност да подготви поне един аспирант (докторант). В БАН имаше и някои други подобни лица, с потекло от върхушката от царско време, но поради някаква причина допуснати до научна работа. Към всички тях отношението беше такова - дори и да се хабилитират, не ги оставяха да пуснат корен няк
20:29 24.10.2026
28 читател
20:32 24.10.2026
29 Ще ви разкажа, продължение
Та значи, както е тръгнало, ако и Франция се комунизира, днешните демонстранти да си осигурят поне по двама свидетели на човек, които после да заявят под клетва, че тази мадам, мадмоазел или мосю са били обливани с вода по време на демонстрация. Това може пък да им помотне да станат активни борци :)
20:33 24.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Атлантизма и капитализма
20:38 24.10.2026
33 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "Истината":Кои "всички" 🤔 ти, Кая, Урсула и още няколко от коалицията на ЖЕлаещите ли😀😀
20:39 24.10.2026
34 Европа е на улицата, Франция гори
20:40 24.10.2026
35 хляб и сол ....
До коментар #26 от "Жеко":Ама щото Египет им подари сол а Русия зърно
20:42 24.10.2026
36 Гилотини трябват
20:43 24.10.2026
37 Тиква
20:54 24.10.2026
38 Анонимен
20:57 24.10.2026
39 Хехе
21:04 24.10.2026
40 бай Иван
21:04 24.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.