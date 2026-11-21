Младежки протести обхванаха няколко европейски държави заради високата цена на живота, военните разходи, климатичната криза и проблемите в образованието. Демонстрации се проведоха в Италия, Германия, Швейцария, Великобритания и Испания, а организаторите заявиха, че акцията е координирана от коалиция с над 50 младежки организации.

В Милано на улицата излязоха десетки хиляди души. Част от демонстрантите носеха плакати с надпис „Бори се за нашето бъдеще“, палеха факли и изгаряха картонени макети на танкове.

„Ако правителството не ни чува, не можем да мълчим“, заяви 18-годишната гимназистка Оливия Ферарио, цитирана от АФП.

Исканията се различаваха според държавата, но общият мотив беше, че правителствата отделят повече внимание на геополитическите кризи и големия бизнес, отколкото на образованието, жилищата и условията за живот на младите.

Протести и сблъсъци в няколко града

В Швейцария организаторите твърдяха, че в демонстрациите са участвали над 40 000 души. Повечето прояви са били мирни, но след края им малка група протестиращи е влязла в сблъсъци с полицията. По данни на швейцарската информационна агенция „Кийстоун-АТС“ са използвани сълзотворен газ и водомети.

В Берлин около 1000 ученици и студенти протестираха срещу ускореното превъоръжаване на Германия и опасенията от връщане на задължителната военна служба. „Смятам за необосновано да принудиш някого да се научи да се бие и убива, а след това да го изпратиш на война“, каза 18-годишната Хелена Косац, цитирана от АФП.

В Лондон няколкостотин души се събраха пред парламента и на площад „Трафалгар“ с плакати „Спасете висшето образование“ и „Бори се за нашето бъдеще, а не за техните войни“. В града е имало сблъсъци между десни и антифашистки демонстранти, както и няколко ареста, видени от журналисти на АФП.

В Рим гимназисти протестираха срещу правителството, войната и високата цена на живота. Част от демонстрантите хвърляха бутилки и димки по полицията.

Образованието е сред основните искания

В Мадрид демонстрантите настояха за повече средства за образованието и се обявиха срещу увеличаването на военните разходи. 16-годишната Габриела Гимено Серано заяви пред АФП, че в нейния клас има 33 ученици и един учител, а някои училища са в лошо състояние.

Протестната вълна започна във Франция в средата на септември с ученически демонстрации за по-добри условия за учене. По-късно исканията се разшириха и включиха недоволство срещу растящите цени, недостатъчните обществени услуги и полицейската бруталност.

Нови демонстрации във Франция са планирани за събота. Протестите в различни европейски държави са частично вдъхновени от движението „Жълтите жилетки“, което разтърси страната през 2018 и 2019 г.