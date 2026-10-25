Близо 1000 арестувани при новите протести във Франция

Близо 1000 души са арестувани при новия ден на масови протести във Франция, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нунес. По думите му броят на задържаните ще се увеличи. Той съобщи и за двама тежко пострадали – в Тулуза и Клермон-Феран.

Демонстрациите срещу високите разходи за живот и лошите условия в училищата започнаха предимно мирно, но по-късно в няколко града се стигна до сблъсъци. В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като групи маскирани протестиращи започнаха да изграждат барикади и да хвърлят предмети по служителите на реда.

Нунес заяви, че „няколко хиляди радикални активисти“ са се събрали в края на шествието в столицата, като около 500 от тях са били определени като участници в безредици. По време на демонстрацията са били атакувани и витрини на автокъща.

Барикади и сълзотворен газ в няколко града

В Марсилия протестиращи са подпалили кофи за отпадъци и са използвали метални листове за блокиране на улици. Полицейски автомобил е преминал през горяща барикада в южния пристанищен град.

В Бордо хора с тъмни дрехи и покрити лица са сваляли дъски от сграда, за да изградят нова барикада. В Лион полицията е разпръснала група със сълзотворен газ, след като районът е бил обявен за забранен за провеждане на демонстрации.

„Бяхме около 150 души, предимно ученици и студенти. След това сълзотворният газ дойде почти веднага. На улицата почти не се виждаше нищо“, разказа протестираща в Лион.

Около 410 000 души са участвали в протестите според френското Министерство на вътрешните работи. Профсъюзите посочиха по-висока оценка – около 800 000 участници. За охраната на демонстрациите са били мобилизирани около 70 000 полицаи.

По-малко разрушения спрямо предишния уикенд

Властите заявиха, че са избегнали повторение на мащаба на грабежите и разрушенията от предишния уикенд. Тогава около 550 000 души излязоха на протест, а последвалите безредици доведоха до над 2500 ареста. Повече от 2000 магазина и други търговски обекти бяха засегнати.

В Орлеан около 13 000 души участваха в митинг срещу крайнодясната партия „Национален сбор“. Проявата премина без съобщения за сериозни сблъсъци.

Източници: bbc.co.uk