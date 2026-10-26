Китай отхвърли обвиненията срещу институтите „Конфуций“

Китай се противопостави на решението на САЩ да определят финансираните от Пекин институти „Конфуций“ като заплаха за националната сигурност. Пекин определи американската позиция като „очерняне и заклеймяване“ на културни и образователни центрове, предаде Ройтерс.

„Образователният обмен между Китай и САЩ е взаимноизгоден и допринася за задълбочаването на взаимното разбирателство“, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун на редовен брифинг. Коментарът му последва решението на американското Министерство на отбраната да включи институтите в списък на организации, които според Вашингтон представляват заплаха за сигурността на страната.

Вашингтон твърди, че центровете действат под прикритие

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че институтите „Конфуций“ продължават да работят в американски университети под други имена. По думите му в 30 висши училища са се появили 80 нови пропагандни звена с различни наименования и устави.

„Една и съща мисия - да крадат интелектуална собственост и да оказват влияние върху мисленето на американските студенти“, заяви Хегсет.

Той каза още, че през последните два месеца Министерството на отбраната систематично е премахнало всички тези организации. Твърденията са част от отдавнашната американска позиция, че институтите „Конфуций“ са инструменти на китайската пропаганда.

Пекин обвини Вашингтон в политическа употреба на темата

Китайската държавна информационна агенция Синхуа определи решението на Вашингтон като „абсурдно прекрачване на границите“. Според агенцията то показва изкривена представа за заплахите и опасни политически сметки за разпалване на антикитайски настроения преди междинните избори в САЩ.

Спорът поставя под допълнителен натиск образователния и културния обмен между двете държави. Китай защитава институтите като платформа за изучаване на езика и културата, докато американската администрация разглежда свързаните с тях структури през призмата на националната сигурност и влиянието върху университетите.

Източници: bta.bg, theguardian.com