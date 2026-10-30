Щайнмайер призова Си да намали търговския дисбаланс с Германия

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова китайския си колега Си Цзинпин да търси начини за намаляване на търговския дефицит на Германия по време на среща в Пекин. Разговорът се състоя в последния ден от четиридневното държавно посещение на Щайнмайер в Китай.

В центъра на обсъжданията беше дисбалансът в двустранната търговия. Дефицитът на Германия спрямо Китай е бил близо 90 милиарда евро през миналата година.

„Искаме да поддържаме тесни търговски и икономически отношения помежду си. И то по такъв начин, че те да носят устойчиви ползи и за двете страни“, заяви Щайнмайер.

Германският президент определи икономическите отношения между двете страни като изключително динамични. „При толкова голяма динамика е естествено да трябва да преразглеждаме рамковите условия отново и отново“, каза той.

Пекин настоява за прагматичен диалог

Си Цзинпин заяви, че Китай се надява Германия да се придържа към „рационална, прагматична и приятелска“ политика спрямо Пекин. По думите му Европейският съюз също трябва да работи с Китай в тази посока.

Китайският президент посочи, че Пекин винаги е разглеждал ЕС като партньор и е развивал отношенията си с блока в дух на искреност и добра воля. Според него в отношенията между Китай и ЕС сътрудничеството трябва да надделява над конкуренцията, а консенсусът – над различията.

„Докато Китай и ЕС поддържат партньорски отношения и се придържат към диалог на равна нога, различията и проблемите винаги могат да бъдат разрешени“, заяви Си.

Щайнмайер разговаря и с Ли Цян

По-рано германският президент се срещна с китайския премиер Ли Цян. Щайнмайер изрази увереност, че двете страни могат да преодолеят разногласията си в търговията. Той посочи Китай като най-големия търговски партньор на Германия и отбеляза бързото развитие на страната в технологиите и икономиката.

Ли Цян нарече германския президент „дългогодишен и добър приятел“ на Китай.

Си Цзинпин посрещна Щайнмайер с военни почести пред Голямата зала на народа в Пекин, включително със салют от 21 оръдия.

Призив за защита на международния ред

В началото на разговорите със Си Щайнмайер заяви, че икономическата мощ, технологичният потенциал и политическото влияние на Китай са нараснали значително. Той подчерта, че Германия и Китай носят отговорност за международния ред и за правилата, по които държавите изграждат отношенията си.

Щайнмайер призова Си двете страни да работят за запазването и укрепването на този ред. Като примери за натиска върху него той посочи кризите и войните в Близкия изток, Судан и Украйна.

Източници: bta.bg, deutschland.de