Щайнмайер призова Си да намали търговския дисбаланс с Германия

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова китайския си колега Си Цзинпин да търси начини за намаляване на търговския дефицит на Германия по време на среща в Пекин. Разговорът се състоя в последния ден от четиридневното държавно посещение на Щайнмайер в Китай.
В центъра на обсъжданията беше дисбалансът в двустранната търговия. Дефицитът на Германия спрямо Китай е бил близо 90 милиарда евро през миналата година.„Искаме да поддържаме тесни търговски и икономически отношения помежду си. И то по такъв начин, че те да носят устойчиви ползи и за двете страни“, заяви Щайнмайер.
Германският президент определи икономическите отношения между двете страни като изключително динамични. „При толкова голяма динамика е естествено да трябва да преразглеждаме рамковите условия отново и отново“, каза той.
Пекин настоява за прагматичен диалог
Си Цзинпин заяви, че Китай се надява Германия да се придържа към „рационална, прагматична и приятелска“ политика спрямо Пекин. По думите му Европейският съюз също трябва да работи с Китай в тази посока.
Китайският президент посочи, че Пекин винаги е разглеждал ЕС като партньор и е развивал отношенията си с блока в дух на искреност и добра воля. Според него в отношенията между Китай и ЕС сътрудничеството трябва да надделява над конкуренцията, а консенсусът – над различията.
„Докато Китай и ЕС поддържат партньорски отношения и се придържат към диалог на равна нога, различията и проблемите винаги могат да бъдат разрешени“, заяви Си.
Щайнмайер разговаря и с Ли Цян
По-рано германският президент се срещна с китайския премиер Ли Цян. Щайнмайер изрази увереност, че двете страни могат да преодолеят разногласията си в търговията. Той посочи Китай като най-големия търговски партньор на Германия и отбеляза бързото развитие на страната в технологиите и икономиката.
Ли Цян нарече германския президент „дългогодишен и добър приятел“ на Китай.
Си Цзинпин посрещна Щайнмайер с военни почести пред Голямата зала на народа в Пекин, включително със салют от 21 оръдия.
Призив за защита на международния ред
В началото на разговорите със Си Щайнмайер заяви, че икономическата мощ, технологичният потенциал и политическото влияние на Китай са нараснали значително. Той подчерта, че Германия и Китай носят отговорност за международния ред и за правилата, по които държавите изграждат отношенията си.
Щайнмайер призова Си двете страни да работят за запазването и укрепването на този ред. Като примери за натиска върху него той посочи кризите и войните в Близкия изток, Судан и Украйна.
Източници: bta.bg, deutschland.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 селяк
16:48 30.10.2026
2 Тик-Ток
16:54 30.10.2026
3 Председателят Си
Коментиран от #6
17:05 30.10.2026
4 Kaлпазанин
17:06 30.10.2026
5 Да,ама не
17:25 30.10.2026
6 некаф селяк
До коментар #3 от "Председателят Си":ee ма тогава нема да има кинта за бело и златни кенефчета
17:31 30.10.2026