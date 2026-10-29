САЩ и Япония ще произвеждат заедно ракети AMRAAM

САЩ и Япония се споразумяха да изградят в Япония завод за окончателно сглобяване и проверка на усъвършенствани ракети „въздух-въздух“ със среден обсег AMRAAM. Проектът е част от съвместната инициатива „Суперчардж“ и е насочен към осигуряване на ракети за изтребителите F-35, съобщи японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми.

Коидзуми обяви договореността след среща с американския си колега Пийт Хегсет в Себу, Филипините. Разговорът се състоя в кулоарите на срещата в разширен формат на министрите на отбраната на АСЕАН и техните азиатски и западни партньори.

Ракети за изтребителите F-35

AMRAAM е съкращение от Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - усъвършенствана ракета „въздух-въздух“ със среден обсег. По думите на Коидзуми тези ракети са от съществено значение за изтребителите F-35, които се използват и от японските въоръжени сили.

„Споделяме чувството за криза във връзка с все по-тежката ситуация в региона и се споразумяхме да укрепим способностите за възпиране и реагиране на японско-американския алианс с по-голяма бързина и интензивност от всякога“, заяви Коидзуми.

Той допълни, че двете страни са потвърдили значението на свободен и отворен международен ред, основан на върховенството на закона. По думите му този ред трябва да отхвърля опитите за едностранна промяна на статуквото чрез сила, принуда или други средства.

Токио следи активността на Китай

Съобщението за ракетния завод идва на фона на засилено внимание в Токио към военноморската активност на Китай в района на югозападна Япония. Коидзуми заяви, че три китайски ескадрени миносци и кораб на бреговата охрана са преминали заедно през протока Осуми, южно от остров Кюшу, и са се насочили на изток към Тихия океан.

Той определи движението като първата подобна конфигурация на китайския флот, забелязана от японското министерство. Коидзуми каза, че е посочил случая като „пример, илюстриращ предизвикателната обстановка в областта на сигурността в региона“.

Япония ускорява укрепването на военните си способности в югозападната част на страната, докато САЩ и техните съюзници задълбочават отбранителното сътрудничество в Индийско-тихоокеанския регион. Хегсет от своя страна е потвърдил пред министрите на отбраната от АСЕАН ангажимента на Вашингтон да допринася за възпирането на агресията, без да назовава Китай по име.

Засега не са обявени точните местоположение и цена на съоръжението, срокът за изграждането му или планираният производствен капацитет. Следващите стъпки по проекта ще определят кога ще започне реалното производство на ракетите в Япония.

Източници: bta.bg, apnews.com, latimes.com