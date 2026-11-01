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Китайската комунистическа партия затяга контрола над кадрите

Китайската комунистическа партия затяга контрола над кадрите

1 Ноември, 2026 14:54 611 5

  • китай-
  • комунистическа партия на китай-
  • си цзинпин-
  • антикорупция-
  • длъжностни лица

Новите мерки предвиждат проверка на имуществото и разходите на семействата на висши длъжностни лица. Надзорът ще обхваща и техните бизнес връзки

Китайската комунистическа партия затяга контрола над кадрите - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Комунистическата партия на Китай прие мерки за засилване на вътрешнопартийната дисциплина и контрола върху длъжностните лица. Те предвиждат по-интензивно обучение в лоялност към партията, разширено изучаване на партийна и национална история и наблюдение на кадрите през цялата им кариера.

Ще бъде затегнат и контролът върху декларациите за имущество. Властите ще проверяват случаи, при които семейното имущество и разходите изглеждат по-големи от нормалните доходи. Надзорът ще обхваща и бизнес дейностите на съпругите, децата и съпрузите на децата на висши длъжностни лица.

Решението е прието на пленум в Пекин

Мерките са част от резолюция за пълното и всеобхватно самоуправление на партията, приета на петия пленум на 20-ия Централен комитет. Заседанието се проведе в Пекин от 26 до 29 октомври.

Си Цзинпин, генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, представи доклад за работата на Политическото бюро и даде обяснения по проекта за резолюцията. В документа се посочва: „Строгото управление на длъжностните лица е ключът към пълното и всеобхватно самоуправление на партията.“

Според китайската информационна агенция „Синхуа“ решението предвижда по-строги правила при образованието, подбора, назначаването, управлението и надзора над длъжностните лица. Отделно внимание е отделено на партийния контрол, дисциплината и борбата с корупцията.

Контролът ще обхваща и близките на кадрите

Новите разпоредби разширяват наблюдението извън личните декларации на длъжностните лица. При съмнения за несъответствие между доходи, имущество и разходи ще се извършват проверки на семейното финансово състояние.

Ще бъде наблюдавана и стопанската дейност на близки на висши кадри. В обхвата попадат съпругите, децата и съпрузите на децата им. Китай вече има правила за деклариране на подобни бизнес дейности, но сега партията обявява по-строг и постоянен надзор върху тях.

След пленума Държавният съвет започна обсъждане на прилагането на решенията. На следващ етап партийни и държавни структури трябва да включат изискванията за дисциплина, контрол и противодействие на корупцията във всички направления на работата си.

Централният комитет реши още 21-ият конгрес на Комунистическата партия на Китай да бъде свикан в Пекин през втората половина на 2027 г.

Източници: bta.bg, investing.com, english.news.cn


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Къде

    5 2 Отговор
    другаде правят така, никъде е верният отговор ! затова китайците ще са номер 1 ...

    15:01 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставка

    2 1 Отговор
    КаПеЕсЕс БеКаПе! КаПеЕсЕс БеКаПе! КаПеЕсЕс БеКаПе!

    15:03 01.11.2026

  • 4 Ние доверяваме

    0 1 Отговор
    Но и проверяваме

    15:05 01.11.2026

  • 5 Я виж ти

    3 2 Отговор
    Плюем комунизма. Но комунистите проверяват и съдят корумпираните политици.
    Как е в демокряцията а? Урсули и всякакви други корумпета? Май са недосегаеми, а ние крепостните селяни само се кланяме?

    15:15 01.11.2026

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