Китайската комунистическа партия затяга контрола над кадрите

Комунистическата партия на Китай прие мерки за засилване на вътрешнопартийната дисциплина и контрола върху длъжностните лица. Те предвиждат по-интензивно обучение в лоялност към партията, разширено изучаване на партийна и национална история и наблюдение на кадрите през цялата им кариера.

Ще бъде затегнат и контролът върху декларациите за имущество. Властите ще проверяват случаи, при които семейното имущество и разходите изглеждат по-големи от нормалните доходи. Надзорът ще обхваща и бизнес дейностите на съпругите, децата и съпрузите на децата на висши длъжностни лица.

Решението е прието на пленум в Пекин

Мерките са част от резолюция за пълното и всеобхватно самоуправление на партията, приета на петия пленум на 20-ия Централен комитет. Заседанието се проведе в Пекин от 26 до 29 октомври.

Си Цзинпин, генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, представи доклад за работата на Политическото бюро и даде обяснения по проекта за резолюцията. В документа се посочва: „Строгото управление на длъжностните лица е ключът към пълното и всеобхватно самоуправление на партията.“

Според китайската информационна агенция „Синхуа“ решението предвижда по-строги правила при образованието, подбора, назначаването, управлението и надзора над длъжностните лица. Отделно внимание е отделено на партийния контрол, дисциплината и борбата с корупцията.

Контролът ще обхваща и близките на кадрите

Новите разпоредби разширяват наблюдението извън личните декларации на длъжностните лица. При съмнения за несъответствие между доходи, имущество и разходи ще се извършват проверки на семейното финансово състояние.

Ще бъде наблюдавана и стопанската дейност на близки на висши кадри. В обхвата попадат съпругите, децата и съпрузите на децата им. Китай вече има правила за деклариране на подобни бизнес дейности, но сега партията обявява по-строг и постоянен надзор върху тях.

След пленума Държавният съвет започна обсъждане на прилагането на решенията. На следващ етап партийни и държавни структури трябва да включат изискванията за дисциплина, контрол и противодействие на корупцията във всички направления на работата си.

Централният комитет реши още 21-ият конгрес на Комунистическата партия на Китай да бъде свикан в Пекин през втората половина на 2027 г.

Източници: bta.bg, investing.com, english.news.cn