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Китайските комунисти изключиха 33 партийни членове при рекордна чистка

Китайските комунисти изключиха 33 партийни членове при рекордна чистка

29 Октомври, 2026 18:50 710 24

  • китай-
  • китайска комунистическа партия-
  • си дзинпин-
  • партийна чистка-
  • китайска армия

Шестнадесет от отстранените са представители на военните среди. Пленумът завърши с най-ниската посещаемост по време на управлението на Си Дзинпин

Китайските комунисти изключиха 33 партийни членове при рекордна чистка - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Китайската комунистическа партия изключи 33 свои членове по време на петия пленум на 20-ия Централен комитет. Шестнадесет от тях са представители на военните среди, а решенията са свързани със „сериозни дисциплинарни и законови нарушения“, без да се посочват конкретни обвинения към всеки от отстранените.

Мащабът на чистката съвпадна с безпрецедентен брой празни места на пленума. В заседанията са участвали 279 членове на Централния комитет, при 315 на четвъртия пленум през октомври 2025 г. и 364 на третия през юли 2024 г. Би Би Си определи това като първия случай по време на управлението на Си Дзинпин, при който присъстващите са под 300 души.

С последните решения общият брой на изключените членове през третия мандат на Си достига 51. Паралелно с пленума китайският орган за борба с корупцията съобщи, че през първите девет месеца на годината дисциплинарни мерки са били наложени на 680 000 души в партийния апарат.

Военните структури са сред най-засегнатите

Сред отстранените високопоставени фигури са бившият партиен ръководител на Синцзян Ма Синжуй, някогашният заместник-председател на Централния военен съвет Джан Юся и бившият началник на Обединения щаб Лиу Джънли. Споменат е и бившият ръководител на Международния отдел на партията Лиу Дзиенчао, който не се е появявал публично от юли миналата година.

След отстраняването на Джан Юся и на генерала Хъ Уейдун през 2025 г. в 24-членното Политбюро са останали 21 членове. На петия пленум Джан Шънмин е издигнат в Политбюро и така съставът му нараства до 22 души. Централният военен съвет, който контролира въоръжените сили, също е сведен до двама публично посочени членове – Си Дзинпин като председател и Джан Шънмин като заместник-председател.

Анализатори от Института за политики към „Азия Сосайъти“ определят чистката във военното ръководство като „явление от съвсем различен порядък“. Според Нийл Томас, Лобсанг Церинг и Шенгю Уанг тя поставя въпроси за организационното ръководство и бойната готовност на Китай.

Акцентът се измества от корупцията към лоялността

Откакто пое управлението през 2012 г., Си Дзинпин превърна борбата с корупцията в основен елемент от управлението си. В рамките на кампанията обаче корупцията все по-често се разглежда и като идеологическа нечистота или нелоялност към партийното ръководство.

Партията заяви, че се е изправила пред „мрачната реалност“, при която ръководството на моменти е отслабвало или се е изпразвало от съдържание. Чонг Джа Иан, външен изследовател в „Карнеги Чайна“, определи действията като „усилие за консолидиране и запазване на властта“. Според него кампанията може да продължи и да се разшири в зависимост от това доколко сигурен се чувства Си Дзинпин.

Следващият важен политически етап е 21-вият конгрес на Китайската комунистическа партия, насрочен за втората половина на 2027 г. Много анализатори очакват Си да се стреми към четвърти мандат. Според Чонг чистката показва намерение властта да остане концентрирана около китайския лидер, но подобна концентрация може в дългосрочен план да създаде риск от властови вакуум при отслабване на неговата роля.

Източници: news.bg, aol.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фактите

    11 6 Отговор
    Китайските комунисти държат световния монопол на редкоземни елементи без които западните вампири не могат да произвеждат бомби и се превръщат в жалки мишки..!

    Коментиран от #4, #14, #19, #23

    18:53 29.10.2026

  • 2 Комуниста си е комунист

    4 7 Отговор
    Публиката оредява, явно здраво се чисти врагът с партиен билет.

    18:55 29.10.2026

  • 3 По майчина линия

    5 5 Отговор
    И българските комунисти трябва да направят чистка.

    18:56 29.10.2026

  • 4 Така е

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фактите":

    Критичните минерали и тежки редкоземни елементи са в Китай и Русия: самарит, волфрам, антимон, германий. Без тях Европа и САЩ са жалки 🐁🐁

    18:58 29.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Китайците знаят.Ние не се грижихме навреме да отстраняваме плевелите и сега плевелите съсипват читавата реколта.Троскота е като ц.......те

    18:58 29.10.2026

  • 6 Йода

    2 9 Отговор
    Последният комунист ще умре в България.

    Коментиран от #7

    18:58 29.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Йода":

    Едва ли ще си свидетел

    19:00 29.10.2026

  • 8 И ние трябва да изхвърли

    5 7 Отговор
    някои комунисти.

    Коментиран от #10, #18

    19:00 29.10.2026

  • 9 000

    6 3 Отговор
    Същото същото скоро и с брюкселските комунисти.

    19:01 29.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "И ние трябва да изхвърли":

    Започни от баща.......СИ

    Коментиран от #22

    19:02 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Питам

    2 1 Отговор
    Наистина ли китайската комунистическата партия се идентифицира със сърп и чук ?

    Коментиран от #20

    19:05 29.10.2026

  • 13 Бик комунист

    1 3 Отговор
    Аз решавам, кой комунист и кой капитан.Кой ще взима пари и кой трябва да работи,за да се изхранва.

    19:08 29.10.2026

  • 14 Пиночет

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фактите":

    Накрая Кремълския ботоксов охлюв -педофил с токчетата, ще изтъргува палячовската Русия на Китай, ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    19:14 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 КРАТКО

    2 0 Отговор
    КОЛКО СТОТИН МИЛИОНА СА КИТАЙСКИТЕ КОМУНИСТИ
    ПОЗНАЙ ЗА КОГО ПИТАМ

    19:15 29.10.2026

  • 17 Ъхъ

    0 1 Отговор
    Чистката в ппдб беше много по голяма, считано мащабите! Особено драстична беше Петроханската чистка! ККП може само да се учи!🫪

    19:15 29.10.2026

  • 18 Млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "И ние трябва да изхвърли":

    А може би трябва да изхвърлим някой капиталисти, в европа се бунтуват и искат да изхвърлят капиталисти, че те повече проблеми правят хахахаха.

    19:16 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 КРАТКО

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питам":

    ПИТАЙ ПАК

    19:16 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 или

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    с маати

    Коментиран от #24

    19:17 29.10.2026

  • 23 Брачеда ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фактите":

    Те питам ,.ти лолко редкоземни елементи си изполеал ?

    19:19 29.10.2026

  • 24 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "или":

    Китайския няма да ти е от полза учи руски за да може да кажеш че си гладен

    19:23 29.10.2026

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