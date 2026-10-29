Китайските комунисти изключиха 33 партийни членове при рекордна чистка

Китайската комунистическа партия изключи 33 свои членове по време на петия пленум на 20-ия Централен комитет. Шестнадесет от тях са представители на военните среди, а решенията са свързани със „сериозни дисциплинарни и законови нарушения“, без да се посочват конкретни обвинения към всеки от отстранените.

Мащабът на чистката съвпадна с безпрецедентен брой празни места на пленума. В заседанията са участвали 279 членове на Централния комитет, при 315 на четвъртия пленум през октомври 2025 г. и 364 на третия през юли 2024 г. Би Би Си определи това като първия случай по време на управлението на Си Дзинпин, при който присъстващите са под 300 души.

С последните решения общият брой на изключените членове през третия мандат на Си достига 51. Паралелно с пленума китайският орган за борба с корупцията съобщи, че през първите девет месеца на годината дисциплинарни мерки са били наложени на 680 000 души в партийния апарат.

Военните структури са сред най-засегнатите

Сред отстранените високопоставени фигури са бившият партиен ръководител на Синцзян Ма Синжуй, някогашният заместник-председател на Централния военен съвет Джан Юся и бившият началник на Обединения щаб Лиу Джънли. Споменат е и бившият ръководител на Международния отдел на партията Лиу Дзиенчао, който не се е появявал публично от юли миналата година.

След отстраняването на Джан Юся и на генерала Хъ Уейдун през 2025 г. в 24-членното Политбюро са останали 21 членове. На петия пленум Джан Шънмин е издигнат в Политбюро и така съставът му нараства до 22 души. Централният военен съвет, който контролира въоръжените сили, също е сведен до двама публично посочени членове – Си Дзинпин като председател и Джан Шънмин като заместник-председател.

Анализатори от Института за политики към „Азия Сосайъти“ определят чистката във военното ръководство като „явление от съвсем различен порядък“. Според Нийл Томас, Лобсанг Церинг и Шенгю Уанг тя поставя въпроси за организационното ръководство и бойната готовност на Китай.

Акцентът се измества от корупцията към лоялността

Откакто пое управлението през 2012 г., Си Дзинпин превърна борбата с корупцията в основен елемент от управлението си. В рамките на кампанията обаче корупцията все по-често се разглежда и като идеологическа нечистота или нелоялност към партийното ръководство.

Партията заяви, че се е изправила пред „мрачната реалност“, при която ръководството на моменти е отслабвало или се е изпразвало от съдържание. Чонг Джа Иан, външен изследовател в „Карнеги Чайна“, определи действията като „усилие за консолидиране и запазване на властта“. Според него кампанията може да продължи и да се разшири в зависимост от това доколко сигурен се чувства Си Дзинпин.

Следващият важен политически етап е 21-вият конгрес на Китайската комунистическа партия, насрочен за втората половина на 2027 г. Много анализатори очакват Си да се стреми към четвърти мандат. Според Чонг чистката показва намерение властта да остане концентрирана около китайския лидер, но подобна концентрация може в дългосрочен план да създаде риск от властови вакуум при отслабване на неговата роля.

Източници: news.bg, aol.com