Седмица преди изборите! Неясно бъдеще за Тръмп и репубиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща награда от 1 милион долара за всеки, който подаде информация за изборна измама, довела до арест и присъда. Обещанието е публикувано в Truth Social седмица преди междинните избори на 3 ноември, на които ще се реши контролът върху Конгреса.
„Всеки, който съобщи за изборна измама на минали избори или на предстоящите междинни избори през 2026 г., ще получи 1 000 000 долара след ареста и осъждането на извършилите измамата“, написа Тръмп. Формулировката обвързва изплащането не само с подаден сигнал, а и с последващи действия на правоохранителните органи и съда.
Обещанието идва преди оспорван вот
Междинните избори ще определят кой ще има мнозинство в Камарата на представителите и Сената. Републиканците разполагат с крехко мнозинство и според проучванията са изправени пред трудна надпревара. Одобрението към Тръмп остава ниско, а сред основните притеснения на избирателите са разходите за живот и покачващите се цени на горивата.
Администрацията на президента засилва контрола върху изборния процес и настоява щатите да предоставят данни за регистрираните избиратели. От Белия дом представят тези действия като необходими за укрепване на общественото доверие в изборите. Критици, сред които политически експерти, представители на изборни органи от Демократическата партия и някои републиканци, ги определят като прекомерна федерална намеса. Някои служители, ангажирани с изборния процес, са заявили пред „Ройтерс“, че се подготвят за възможна намеса на федералните власти.
Тръмп и твърденията за изборни измами
Новото обещание е част от по-широката позиция на Тръмп по темата за изборната сигурност. Той многократно е отправял непотвърдени твърдения за измами, включително след президентските избори през 2020 г., чието поражение отказа да признае.
На 6 януари 2021 г. негови поддръжници щурмуваха сградата на Капитолия във Вашингтон в опит да попречат на Конгреса да утвърди резултатите от вота. За предстоящите избори остава неясно как ще бъде организирано изплащането на обещаната награда и коя институция ще разглежда сигналите и ще потвърждава правото на плащане.
Източници: news.bg, investing.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
07:57 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Имаше една песен,
08:01 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В САЩ
Коментиран от #7
08:21 27.10.2026
7 гост
До коментар #6 от "В САЩ":Ма разбира се , че в САЩ се случват най-големите измами , в Раша всичко е "законно" , никой не си и помисля , че вожда няма да има 98% поне , хахаха !!
08:26 27.10.2026
8 Ахъм
До коментар #4 от "Гюров Кандев и аз":Затова му дадоха Нобел за мир, нали? Заслужено! Руските любители на мира ви знаем.
08:26 27.10.2026
9 Да връща милиардите Тръмп
08:31 27.10.2026
10 Някой
Идва времето на новите технократи покрай ИИ балона, който ще се спука, но държавата ще ги спаси, както направиха предишните покрай финансовите кризи.
08:46 27.10.2026
11 тръмпоча издиша
08:49 27.10.2026
12 Скоро по ТЕЛЕВИЗИИТЕ
Демократи --52%
Републиканци - 41%
08:49 27.10.2026
13 нннн
09:03 27.10.2026
14 Мишел
09:17 27.10.2026