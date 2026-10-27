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Седмица преди изборите! Неясно бъдеще за Тръмп и репубиканците

Седмица преди изборите! Неясно бъдеще за Тръмп и репубиканците

27 Октомври, 2026 07:56 1 370 14

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  • междинни избори-
  • сащ-
  • конгрес-
  • републиканска партия

Обещанието идва седмица преди междинните избори в САЩ

Седмица преди изборите! Неясно бъдеще за Тръмп и репубиканците - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща награда от 1 милион долара за всеки, който подаде информация за изборна измама, довела до арест и присъда. Обещанието е публикувано в Truth Social седмица преди междинните избори на 3 ноември, на които ще се реши контролът върху Конгреса.

„Всеки, който съобщи за изборна измама на минали избори или на предстоящите междинни избори през 2026 г., ще получи 1 000 000 долара след ареста и осъждането на извършилите измамата“, написа Тръмп. Формулировката обвързва изплащането не само с подаден сигнал, а и с последващи действия на правоохранителните органи и съда.

Обещанието идва преди оспорван вот

Междинните избори ще определят кой ще има мнозинство в Камарата на представителите и Сената. Републиканците разполагат с крехко мнозинство и според проучванията са изправени пред трудна надпревара. Одобрението към Тръмп остава ниско, а сред основните притеснения на избирателите са разходите за живот и покачващите се цени на горивата.

Администрацията на президента засилва контрола върху изборния процес и настоява щатите да предоставят данни за регистрираните избиратели. От Белия дом представят тези действия като необходими за укрепване на общественото доверие в изборите. Критици, сред които политически експерти, представители на изборни органи от Демократическата партия и някои републиканци, ги определят като прекомерна федерална намеса. Някои служители, ангажирани с изборния процес, са заявили пред „Ройтерс“, че се подготвят за възможна намеса на федералните власти.

Тръмп и твърденията за изборни измами

Новото обещание е част от по-широката позиция на Тръмп по темата за изборната сигурност. Той многократно е отправял непотвърдени твърдения за измами, включително след президентските избори през 2020 г., чието поражение отказа да признае.

На 6 януари 2021 г. негови поддръжници щурмуваха сградата на Капитолия във Вашингтон в опит да попречат на Конгреса да утвърди резултатите от вота. За предстоящите избори остава неясно как ще бъде организирано изплащането на обещаната награда и коя институция ще разглежда сигналите и ще потвърждава правото на плащане.

Източници: news.bg, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    6 4 Отговор
    Дони ще купи всички и всичко..! Момчето има космически капитал..!

    07:57 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Имаше една песен,

    14 4 Отговор
    Момчето си отива.

    08:01 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В САЩ

    5 1 Отговор
    наистина се случват най-големите измами.

    Коментиран от #7

    08:21 27.10.2026

  • 7 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "В САЩ":

    Ма разбира се , че в САЩ се случват най-големите измами , в Раша всичко е "законно" , никой не си и помисля , че вожда няма да има 98% поне , хахаха !!

    08:26 27.10.2026

  • 8 Ахъм

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гюров Кандев и аз":

    Затова му дадоха Нобел за мир, нали? Заслужено! Руските любители на мира ви знаем.

    08:26 27.10.2026

  • 9 Да връща милиардите Тръмп

    2 0 Отговор
    Масово администрацията на Тръмп си наема адвокати за предстоящото раследване за корупция и национално предателство.

    08:31 27.10.2026

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Елита на банкерите губи позиции и се бори със зъби, и нокти навсякъде по света, но си заминава, а Дончо няма да даде властта повече със или без сила.
    Идва времето на новите технократи покрай ИИ балона, който ще се спука, но държавата ще ги спаси, както направиха предишните покрай финансовите кризи.

    08:46 27.10.2026

  • 11 тръмпоча издиша

    3 1 Отговор
    стареца издиша яко

    08:49 27.10.2026

  • 12 Скоро по ТЕЛЕВИЗИИТЕ

    3 1 Отговор
    6 дена до изборите за конгреса...
    Демократи --52%
    Републиканци - 41%

    08:49 27.10.2026

  • 13 нннн

    1 0 Отговор
    Тръмп дойде с хубави обещания, и започна добре, но се подхлъзна глупаво и ще падне лошо. Ще бере ядове до края на мандата, ако го изкара целия...

    09:03 27.10.2026

  • 14 Мишел

    0 0 Отговор
    Кристално ясно е бъдещето.

    09:17 27.10.2026