Седмица преди изборите! Неясно бъдеще за Тръмп и репубиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща награда от 1 милион долара за всеки, който подаде информация за изборна измама, довела до арест и присъда. Обещанието е публикувано в Truth Social седмица преди междинните избори на 3 ноември, на които ще се реши контролът върху Конгреса.

„Всеки, който съобщи за изборна измама на минали избори или на предстоящите междинни избори през 2026 г., ще получи 1 000 000 долара след ареста и осъждането на извършилите измамата“, написа Тръмп. Формулировката обвързва изплащането не само с подаден сигнал, а и с последващи действия на правоохранителните органи и съда.

Обещанието идва преди оспорван вот

Междинните избори ще определят кой ще има мнозинство в Камарата на представителите и Сената. Републиканците разполагат с крехко мнозинство и според проучванията са изправени пред трудна надпревара. Одобрението към Тръмп остава ниско, а сред основните притеснения на избирателите са разходите за живот и покачващите се цени на горивата.

Администрацията на президента засилва контрола върху изборния процес и настоява щатите да предоставят данни за регистрираните избиратели. От Белия дом представят тези действия като необходими за укрепване на общественото доверие в изборите. Критици, сред които политически експерти, представители на изборни органи от Демократическата партия и някои републиканци, ги определят като прекомерна федерална намеса. Някои служители, ангажирани с изборния процес, са заявили пред „Ройтерс“, че се подготвят за възможна намеса на федералните власти.

Тръмп и твърденията за изборни измами

Новото обещание е част от по-широката позиция на Тръмп по темата за изборната сигурност. Той многократно е отправял непотвърдени твърдения за измами, включително след президентските избори през 2020 г., чието поражение отказа да признае.

На 6 януари 2021 г. негови поддръжници щурмуваха сградата на Капитолия във Вашингтон в опит да попречат на Конгреса да утвърди резултатите от вота. За предстоящите избори остава неясно как ще бъде организирано изплащането на обещаната награда и коя институция ще разглежда сигналите и ще потвърждава правото на плащане.

Източници: news.bg, investing.com