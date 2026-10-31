Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Моджтаба Хаменей нареди отговор на всяка вражеска заплаха
  Тема: Иранската криза

Моджтаба Хаменей нареди отговор на всяка вражеска заплаха

31 Октомври, 2026 15:05 860 7

  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • въоръжени сили-
  • военни цели-
  • разузнаване-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Върховният лидер на Иран разпореди обновяване на списъка с военни цели и увеличаване на производството на оръжия и боеприпаси

Моджтаба Хаменей нареди отговор на всяка вражеска заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на „всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение“. Това става ясно от изявление, публикувано в негов канал в приложението Телеграм и цитирано от Ройтерс.

Хаменей заяви, че Иран сам ще определи подходящото време и условията за прекратяване на „всяка нова военна или терористична вражеска атака“. В изявлението не се посочват конкретни срокове за евентуално прекратяване на бойни действия.

Обновяване на списъка с цели

Върховният лидер е наредил списъкът с военни цели на Ислямската република да бъде обновен. По думите му в обсега на иранските въоръжени сили трябва да могат да попадат американски и израелски „физически и нефизически обекти“.

Формулировката разширява обхвата на целите, споменати в указанието, без да посочва конкретни обекти, държави извън САЩ и Израел или географски райони. В изявлението не се съобщава и за предприета конкретна военна операция.

Нови указания към армията

Хаменей е призовал армията да укрепи възможностите на военното разузнаване. Наредено е също да бъде увеличено производството на боеприпаси и оръжия, предназначени както за разузнавателни задачи, така и за поддържащи и бойни операции.

Сред поставените задачи е и развитието на националните отбранителни способности. Указанията обхващат разузнаването, производството на въоръжение и цялостното укрепване на отбранителния капацитет на Иран.

Изявлението представлява политическа и военна директива към иранските въоръжени сили. От публикуваната информация не става ясно дали са издадени допълнителни оперативни заповеди или дали е определен конкретен отговор на отделна заплаха.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    8 1 Отговор
    Разбра ли бе Мирчев? Да си мериш приказките е казал човека! Това не ти е добрият либерал Владимир Владимирович!

    15:13 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    1 3 Отговор
    AI Моджо ....портрета на стената говори !!!?
    Понякога някой хора чуват гласове , няма лошо ....лошото е , когато започнат да им отговарят и да си общуват с тях !!!

    15:21 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пенсионер

    2 4 Отговор
    Този никой не го е виждал когато утрепаха баща му пък издава заповеди. Да не са го утрепали и него.

    15:24 31.10.2026

  • 6 Да режат кабелите

    1 0 Отговор
    По дъното на Ормуз и всичко ще се отправи! Да му мислят троловете как ще заработват без нет

    16:05 31.10.2026

  • 7 @@@

    0 0 Отговор
    Много ми е интересно кои са нефизическите обекти които ще гърмят и как ще стане.Предполагам е грешка в превода, ама все пак...

    16:09 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания