Моджтаба Хаменей нареди отговор на всяка вражеска заплаха

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на „всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение“. Това става ясно от изявление, публикувано в негов канал в приложението Телеграм и цитирано от Ройтерс.

Хаменей заяви, че Иран сам ще определи подходящото време и условията за прекратяване на „всяка нова военна или терористична вражеска атака“. В изявлението не се посочват конкретни срокове за евентуално прекратяване на бойни действия.

Обновяване на списъка с цели

Върховният лидер е наредил списъкът с военни цели на Ислямската република да бъде обновен. По думите му в обсега на иранските въоръжени сили трябва да могат да попадат американски и израелски „физически и нефизически обекти“.

Формулировката разширява обхвата на целите, споменати в указанието, без да посочва конкретни обекти, държави извън САЩ и Израел или географски райони. В изявлението не се съобщава и за предприета конкретна военна операция.

Нови указания към армията

Хаменей е призовал армията да укрепи възможностите на военното разузнаване. Наредено е също да бъде увеличено производството на боеприпаси и оръжия, предназначени както за разузнавателни задачи, така и за поддържащи и бойни операции.

Сред поставените задачи е и развитието на националните отбранителни способности. Указанията обхващат разузнаването, производството на въоръжение и цялостното укрепване на отбранителния капацитет на Иран.

Изявлението представлява политическа и военна директива към иранските въоръжени сили. От публикуваната информация не става ясно дали са издадени допълнителни оперативни заповеди или дали е определен конкретен отговор на отделна заплаха.

Източници: bta.bg