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Техеран: Получихме писмото от вицепрезидента Ванс, но още не сме отговорили
  Тема: Иранската криза

Техеран: Получихме писмото от вицепрезидента Ванс, но още не сме отговорили

29 Октомври, 2026 19:33 1 146 13

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Джей Ди Ванс е изпратил посланието до Мохсен Резаи с цел възобновяване на мирните преговори, според публикация на „Уолстрийт джърнъл“, Техеран настоява Вашингтон да изпълни седем условия

Техеран: Получихме писмото от вицепрезидента Ванс, но още не сме отговорили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран е получил писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, но все още не е отговорил на него, съобщиха иранските агенции „Тасним“ и „Фарс“, цитирани от Ройтерс. Съобщението идва на фона на опити за възобновяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

Ден по-рано „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Ванс е изпратил писмото до Мохсен Резаи, председател на иранския Висш съвет за национална сигурност. Според публикацията целта е да бъде отворен път към подновяване на преговорите между САЩ и Иран.

Иранската агенция „Тасним“ посочва, че Техеран настоява Съединените щати да изпълнят седем условия. „Всяка позиция, която противоречи на тази рамка, е неприемлива“, се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Засега не са публикувани подробности за съдържанието на писмото на Ванс, нито е съобщено кога Иран ще изпрати отговор. Не е ясно и дали посланието ще доведе до конкретни дипломатически контакти между двете страни.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В писмото Тръмп моли

    13 1 Отговор
    да обявят примирие публично, иначе ще загуби конгреса и сената. Щял даже да направи фupкa на Пашинян лично, ако се съгласи

    Коментиран от #5

    19:36 29.10.2026

  • 3 ставка

    7 1 Отговор
    Ванс ако има още останал акъл в главата направо да емигрира в Иран.
    Там с бради, той с брада, ще се интегрира идеално.
    Стига го е играл шут на една пълна откачалка.

    19:39 29.10.2026

  • 4 Всъщност

    1 0 Отговор
    още не сме го отворили!

    19:40 29.10.2026

  • 5 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "В писмото Тръмп моли":

    е арменския..

    Коментиран от #6

    19:41 29.10.2026

  • 6 Благодаря.

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този":

    И аз почнах да бъркам имената като Тръмп.

    19:44 29.10.2026

  • 7 Останалото за наивници

    0 0 Отговор
    Британската и съветската (руска) армия превземат Иран през август 1941 година в рамките на операция, наречена „Операция Съгласие

    19:48 29.10.2026

  • 8 Икономика глупако

    0 0 Отговор
    • Дата: 25 август – 17 септември 1941 г.
    • Участници: Съветският съюз (Червената армия от север) и Великобритания (с британски и индийски войски от юг), срещу неутралния Иран.
    • Причини:
    • Осигуряване на така наречения Персийски коридор за доставки на военна помощ за СССР от съюзниците.
    • Защита на стратегическите петролни полета в Хузестан и рафинерията в Абадан (контролирани от днешната BP).
    • Ограничаване на нарастващото влияние на Нацистка Германия и отказа на иранския шах да прогони германските граждани.
    • Резултат:
    • Иранската армия е бързо разгромена

    Коментиран от #9

    19:49 29.10.2026

  • 9 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Икономика глупако":

    Браво на Русия, която подпомага Иран срещу предателите от САЩ!

    19:55 29.10.2026

  • 10 Путин чучелото

    0 2 Отговор
    41 ва година англосаксите и ссср си поделят иран ,който разбрал разбрал

    20:10 29.10.2026

  • 11 Ванс

    0 0 Отговор
    като че ли прави последен опит да спаси положението по дипломатически път или да спечели още малко време. Натаниау вече заяви, че Израел няма да иска разрешение и ще продължи ударите си в Иран. Това почти сигурно е знак, че САЩ ще участват също. Още не е ясно с какво ще ги удрят и какви точно биха били целите на ударите. Но май такива ще има, тъй като очевидно в Израел решението е вече взето.

    20:38 29.10.2026

  • 12 Скоро

    0 0 Отговор
    ще сте път ни ци

    20:49 29.10.2026

  • 13 Нищ0

    0 0 Отговор
    не ом отговаряйте, тези Тръмп разбойници , са завинаги out след междинните избори там :)

    20:53 29.10.2026

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