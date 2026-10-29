Техеран: Получихме писмото от вицепрезидента Ванс, но още не сме отговорили

Иран е получил писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, но все още не е отговорил на него, съобщиха иранските агенции „Тасним“ и „Фарс“, цитирани от Ройтерс. Съобщението идва на фона на опити за възобновяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран.

Ден по-рано „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Ванс е изпратил писмото до Мохсен Резаи, председател на иранския Висш съвет за национална сигурност. Според публикацията целта е да бъде отворен път към подновяване на преговорите между САЩ и Иран.

Иранската агенция „Тасним“ посочва, че Техеран настоява Съединените щати да изпълнят седем условия. „Всяка позиция, която противоречи на тази рамка, е неприемлива“, се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Засега не са публикувани подробности за съдържанието на писмото на Ванс, нито е съобщено кога Иран ще изпрати отговор. Не е ясно и дали посланието ще доведе до конкретни дипломатически контакти между двете страни.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com