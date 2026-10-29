Техеран: Получихме писмото от вицепрезидента Ванс, но още не сме отговорили

Иран е получил писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, но все още не е отговорил на него, съобщиха иранските агенции „Тасним“ и „Фарс“, цитирани от Ройтерс. Съобщението идва на фона на опити за възобновяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран.
Ден по-рано „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Ванс е изпратил писмото до Мохсен Резаи, председател на иранския Висш съвет за национална сигурност. Според публикацията целта е да бъде отворен път към подновяване на преговорите между САЩ и Иран.
Иранската агенция „Тасним“ посочва, че Техеран настоява Съединените щати да изпълнят седем условия. „Всяка позиция, която противоречи на тази рамка, е неприемлива“, се казва в съобщението, цитирано от Ройтерс.
Засега не са публикувани подробности за съдържанието на писмото на Ванс, нито е съобщено кога Иран ще изпрати отговор. Не е ясно и дали посланието ще доведе до конкретни дипломатически контакти между двете страни.
Източници: bta.bg, devdiscourse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 В писмото Тръмп моли
Коментиран от #5
19:36 29.10.2026
3 ставка
Там с бради, той с брада, ще се интегрира идеално.
Стига го е играл шут на една пълна откачалка.
19:39 29.10.2026
4 Всъщност
19:40 29.10.2026
5 Този
До коментар #2 от "В писмото Тръмп моли":е арменския..
Коментиран от #6
19:41 29.10.2026
6 Благодаря.
До коментар #5 от "Този":И аз почнах да бъркам имената като Тръмп.
19:44 29.10.2026
7 Останалото за наивници
19:48 29.10.2026
8 Икономика глупако
• Участници: Съветският съюз (Червената армия от север) и Великобритания (с британски и индийски войски от юг), срещу неутралния Иран.
• Причини:
• Осигуряване на така наречения Персийски коридор за доставки на военна помощ за СССР от съюзниците.
• Защита на стратегическите петролни полета в Хузестан и рафинерията в Абадан (контролирани от днешната BP).
• Ограничаване на нарастващото влияние на Нацистка Германия и отказа на иранския шах да прогони германските граждани.
• Резултат:
• Иранската армия е бързо разгромена
Коментиран от #9
19:49 29.10.2026
9 Така де
До коментар #8 от "Икономика глупако":Браво на Русия, която подпомага Иран срещу предателите от САЩ!
19:55 29.10.2026
10 Путин чучелото
20:10 29.10.2026
11 Ванс
20:38 29.10.2026
12 Скоро
20:49 29.10.2026
13 Нищ0
20:53 29.10.2026