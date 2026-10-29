Новини
Свят »
Израел »
Израелската ЦИК: Няма доказателства за откраднати избори

Израелската ЦИК: Няма доказателства за откраднати избори

29 Октомври, 2026 15:53 447 4

  • израелски избори-
  • арабски партии-
  • кнесет-
  • бенямин нетаняху-
  • изборни измами-
  • ликуд

Ръководителят на комисията отхвърли обвиненията на „Ликуд“ срещу арабските партии, те се очаква да получат 19 места в 120-местния Кнесет

Израелската ЦИК: Няма доказателства за откраднати избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няма доказателства, че арабските партии в Израел са получили гласовете си по незаконен начин, заяви ръководителят на Централната избирателна комисия Деан Ливне. Той отхвърли обвиненията за изборни измами, отправени след силното представяне на арабските формации на парламентарния вот.

„Няма признаци арабските партии да са получили гласовете си по незаконен начин“, каза Ливне пред обществената телевизия „Кан“.

Изявлението му дойде, след като партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху обвини арабските партии, че са откраднали изборите. От формацията заявиха, че става дума за партии, които „подкрепят тероризма и разрушаването на еврейската държава“.

Полицията не вижда фактическа основа

Високопоставен полицейски служител определи обвиненията като пропагандни тактики без фактическа обосновка. По думите му по време на тези избори са постъпили по-малко жалби за нарушения в сравнение с предишни гласувания.

Полицейският комисар Даниел Леви заяви, че всяка жалба, свързана с изборите, ще бъде разгледана цялостно и безпристрастно.

„Ако има някакви подозрения за криминални престъпления, полицията ще действа решително, за да разкрие истината и да наложи справедливост“, каза Леви.

Така разследването на евентуални конкретни сигнали остава възможно, но към момента не са представени доказателства, които да потвърждават твърдението, че арабските партии са повлияли незаконно на резултата.

Арабските партии се очаква да получат 19 места

Според предварителното преброяване арабските партии почти удвояват парламентарното си представителство спрямо изборите през 2022 г. Те се очаква да разполагат общо с 19 места в 120-местния Кнесет.

Резултатът им увеличава политическата тежест на арабските формации в момент, когато обвиненията на „Ликуд“ поставиха под въпрос легитимността на вота. Комисията и полицията обаче разграничиха проверката на отделни сигнали от общото дискредитиране на изборния процес.

Президентът Ицхак Херцог също призова да не бъде заклеймяван целият вот на израелските араби.

„Обвиненията за нарушения трябва да бъдат разследвани, но трябва да избягваме да дискредитираме цяла общност, която е упражнила правото си на вот“, заяви Херцог.

Окончателната оценка за отделните сигнали ще зависи от резултатите от проверките на компетентните органи. Засега изявленията на избирателната комисия, полицията и президента не потвърждават твърдението, че арабските партии са „откраднали“ парламентарните избори.

Източници: bta.bg, apnews.com, theguardian.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВТОРА СВЕТОВНА

    2 1 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН КЛЮЧЪТ Е В САПУНА.

    15:54 29.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор
    А ескалация ще има ли 🤔❓
    Щото нашата Чамова обяви, че такава е позицията на България🫪🫪🫪
    bTV, ЦветаРка Лизова:
    - В иSSраел има избори, каква е позицията на България ❓
    Чамова:
    - Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗

    15:57 29.10.2026

  • 3 Румен

    1 0 Отговор
    Резултата е в полза на Нетаняху!

    15:59 29.10.2026

  • 4 Без майтап

    0 0 Отговор
    Нетаняху, Путин, Тръмп, военнолюбци които настройван света срещу себе си. В такива случаи ако ги попиташ и тримата ще кажат в името на народа и държавата.

    16:05 29.10.2026