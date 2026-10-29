Израелската ЦИК: Няма доказателства за откраднати избори

Няма доказателства, че арабските партии в Израел са получили гласовете си по незаконен начин, заяви ръководителят на Централната избирателна комисия Деан Ливне. Той отхвърли обвиненията за изборни измами, отправени след силното представяне на арабските формации на парламентарния вот.

„Няма признаци арабските партии да са получили гласовете си по незаконен начин“, каза Ливне пред обществената телевизия „Кан“.

Изявлението му дойде, след като партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху обвини арабските партии, че са откраднали изборите. От формацията заявиха, че става дума за партии, които „подкрепят тероризма и разрушаването на еврейската държава“.

Полицията не вижда фактическа основа

Високопоставен полицейски служител определи обвиненията като пропагандни тактики без фактическа обосновка. По думите му по време на тези избори са постъпили по-малко жалби за нарушения в сравнение с предишни гласувания.

Полицейският комисар Даниел Леви заяви, че всяка жалба, свързана с изборите, ще бъде разгледана цялостно и безпристрастно.

„Ако има някакви подозрения за криминални престъпления, полицията ще действа решително, за да разкрие истината и да наложи справедливост“, каза Леви.

Така разследването на евентуални конкретни сигнали остава възможно, но към момента не са представени доказателства, които да потвърждават твърдението, че арабските партии са повлияли незаконно на резултата.

Арабските партии се очаква да получат 19 места

Според предварителното преброяване арабските партии почти удвояват парламентарното си представителство спрямо изборите през 2022 г. Те се очаква да разполагат общо с 19 места в 120-местния Кнесет.

Резултатът им увеличава политическата тежест на арабските формации в момент, когато обвиненията на „Ликуд“ поставиха под въпрос легитимността на вота. Комисията и полицията обаче разграничиха проверката на отделни сигнали от общото дискредитиране на изборния процес.

Президентът Ицхак Херцог също призова да не бъде заклеймяван целият вот на израелските араби.

„Обвиненията за нарушения трябва да бъдат разследвани, но трябва да избягваме да дискредитираме цяла общност, която е упражнила правото си на вот“, заяви Херцог.

Окончателната оценка за отделните сигнали ще зависи от резултатите от проверките на компетентните органи. Засега изявленията на избирателната комисия, полицията и президента не потвърждават твърдението, че арабските партии са „откраднали“ парламентарните избори.

Източници: bta.bg, apnews.com, theguardian.com