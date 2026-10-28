Сценарии за резултатите от междинните избори и отражението им върху последните две години от управлението на Тръмп

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На 3 ноември американците ще гласуват на междинните избори, които ще определят кой ще контролира Конгреса през последните две години от президентския мандат на Доналд Тръмп. Демократите трябва да спечелят четири места както в Камарата на представителите, така и в Сената, за да обърнат сегашното крехко републиканско мнозинство от 218 срещу 214 места в Камарата и 53 срещу 47 в Сената. Социологическите проучвания дават предимство на демократите за спечелване на Камарата на представителите, докато надпреварата за Сената остава твърде оспорвана, за да се прогнозира победител.

Рейтингът на Тръмп е рекордно нисък сега и на този фон изборите могат да променят политическата ситуация във Вашингтон. Дори ако демократите спечелят едната или двете камари на Конгреса обаче, Тръмп ще запази правото си на вето и широките си изпълнителни правомощия, което ще ограничава възможностите на демократите да приемат значими законодателни промени.

Анализатори, политически стратези и икономисти, интервюирани от Ройтерс, заявиха, че през 2027 г. вероятно ще има сблъсъци между двете партии около повишаването на тавана на държавния дълг и финансирането на правителството, независимо от резултатите от изборите.

Ройтерс изброява и основните сценарии и възможните последици за президентството на Тръмп, Конгреса и икономиката от междинните избори.

Демократите печелят Камарата на представителите, но не и Сената

Сценарий А: Демократическо мнозинство от 5 до 20 места в Камарата

Демократите получават контрол над комисиите в Камарата на представителите, правото да изискват документи и свидетелски показания чрез призовки, както и възможността да разследват Тръмп и неговата администрация.

Представители на администрацията на Тръмп, срещу които Конгресът издаде призовки, може да откажат да се съобразят с тях, тъй като Министерството на правосъдието, ръководено от назначени от Тръмп служители, едва ли ще предприеме действия за налагането им.

Тръмп запазва правото си на вето и широките си правомощия по отношение на митата, имиграцията и външната политика. На 20 октомври министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Камарата на представителите под контрола на демократите ще може да направи „много малко“, за да блокира програмата на Тръмп.

Републиканците в Сената блокират повечето приоритети на демократите.

Демократите могат да приемат законопроекти с предимно символично и политическо послание по теми като здравеопазването, правото на аборт, жилищната политика и центровете за данни с изкуствен интелект, но малко от тях, ако изобщо има такива, вероятно ще станат закон.

През 2027 г. се очертават спорове за тавана на държавния дълг, бюджетни битки и заплахи за спиране на работата на правителството.

Последици: Демократите ще могат да разследват Тръмп и администрацията му чрез изслушвания и призовки, но няма да могат съществено да променят политическия курс. Анализаторите очакват до лятото да се стигне до остър сблъсък за лимита на държавния дълг, който може да разклати финансовите пазари и да обезпокои инвеститорите. Тръмп, който през последните две години до голяма степен заобикаляше Конгреса, вероятно ще продължи да прокарва програмата си чрез изпълнителни укази.

Сценарий Б: Демократическо мнозинство от 21 до 40 места в Камарата

Ръководството на демократите ще разполага с повече свобода да преодолява несъгласията вътре в собствената си партия и да прокарва приоритетите си.

По-голямата група новоизбрани конгресмени, включително повече представители на прогресивното крило, може да засили призивите за импийчмънт на Тръмп.

Някои републиканци може да бъдат по-склонни да се противопоставят на Тръмп по въпроси като митата и войната с Иран, които според социологическите проучвания са непопулярни.

По-голямото мнозинство на демократите може да засили позициите им в преговорите за бюджета и тавана на държавния дълг и да им помогне да извоюват отстъпки от републиканците.

Демократите ще разполагат с повече гласове и по-големи шансове да приемат законопроекти за здравеопазването, правото на аборт и разходите за живот, като така ще принуждават републиканците в Сената да заемат трудни политически позиции при гласуванията.

Последици: Вероятно демократите ще приемат законопроекти, с които да покажат, че искат да се борят с инфлацията, да ограничат военните правомощия на Тръмп и да се противопоставят на изграждането на центрове за данни. Значителни законодателни пробиви обаче остават малко вероятни, тъй като републиканците в Сената могат да блокират тези инициативи, а Тръмп разполага с право на вето. Президентът ще може да продължи да управлява чрез изпълнителни действия, а спорът за тавана на държавния дълг остава вероятен.

2. Демократите печелят Камарата на представителите, а Сенатът е разделен по равно - 50 на 50

Републиканците запазват контрола над Сената, защото вицепрезидентът Джей Ди Ванс има решаващ глас там при равенство на гласовете.

Шепа сенатори, готови да се разграничат от собствената си партия, включително демократът Джон Фетърман от Пенсилвания и някои умерени републиканци, могат да се превърнат в ключови фигури при оспорвани гласувания.

Битките за тавана на държавния дълг и бюджета стават по-непредвидими, защото нито една от партиите не може да си позволи вътрешни отстъпления. Така малка група сенатори ще получи възможност да определя съдбата на договореностите в Сената или да забавя постигането им.

Последици: Вашингтон може да изпадне в политическа безизходица, при която няколко колебаещи се сенатори ще решават изхода от споровете за бюджета, съдебната система и политиката. Тръмп би трябвало да може да получава одобрение от Сената за своите номинации благодарение на решаващия глас на Ванс. Политиките му в областта на митата, имиграцията и външните отношения ще останат до голяма степен без ефективен парламентарен контрол.

3. Демократите печелят и Камарата на представителите, и Сената

Контролът над Сената може да има по-сериозни последици от самостоятелния контрол над Камарата на представителите, тъй като именно Сенатът одобрява назначенията на съдии, членовете на кабинета и кандидатите за посланици.

Сценарий А: Демократическо мнозинство от 2 места в Сената

Демократите поемат контрола над сенатските комисии и определят дневния ред на камарата.

Те вероятно ще блокират много от номинациите на Тръмп за съдии и може да се опитат да отложат попълването на евентуално вакантно място във Върховния съд на САЩ до президентските избори през 2028 г.

Републиканците вероятно ще побързат да прокарат назначенията преди встъпването в длъжност на новия Конгрес през януари.

Тръмп запазва правото си на вето и изпълнителните си правомощия. Приемането на значими законодателни промени остава трудно, тъй като повечето законопроекти се нуждаят от 60 гласа, за да преодолеят правилото в Сената, което позволява на малцинството да блокира или забавя законодателни инициативи.

Контролът над двете камари дава на демократите по-силни позиции в преговорите за тавана на държавния дълг и бюджета, макар рискът от сериозни финансови и политически сблъсъци да остава значителен.

Последици: Демократите получават значителни възможности да ограничават назначенията на Тръмп, но малкото им мнозинство, процедурната пречка и президентското вето ограничават възможностите им за големи законодателни успехи.

Сценарий Б: Демократическо мнозинство от 4 до 6 места в Сената

Партийното ръководство става по-малко зависимо от позицията на отделни сенатори и може да си позволи някои от тях да гласуват против партийната линия.

Демократите имат по-големи шансове да приемат законопроекти за митата, центровете за данни, здравеопазването, разходите за живот и ограниченията върху военните правомощия на президента, като принудят Тръмп да наложи вето.

Тези конфликти около президентското вето ще помогнат на демократите да оформят посланията си за предизборната кампания през 2028 г.

Одобряването на съдебни назначения до голяма степен ще бъде блокирано.

Последици: Демократите ще имат по-добри шансове да приемат законопроекти в отговор на опасенията на избирателите относно високите цени, разходите за здравеопазване и центровете за данни, както и да увеличат натиска върху републиканците. Тръмп обаче все още ще може да блокира повечето значими законодателни инициативи.

При по-голямо мнозинство избирателите вероятно ще очакват от демократите да решават икономическите им проблеми, а не просто да се противопоставят на Тръмп. Президентът от своя страна ще разполага с политически опонент, върху когото да прехвърля част от вината за проблемите във Вашингтон. Той потенциално ще може да обвинява демократите за икономическите затруднения и високите цени, твърдейки, че след като вече контролират Конгреса, те носят поне толкова отговорност за състоянието на икономиката, колкото и републиканците.

Сценарий В: Демократическо мнозинство от 8 или повече места в Сената

Демократите могат да заявят, че са получили ясен изборен мандат, и да твърдят, че избирателите са отхвърлили начина, по който Тръмп е управлявал през първата половина на втория си мандат.

Те ще влязат в преговорите с републиканците и Белия дом за финансирането на правителството и тавана на държавния дълг от най-силната си позиция, тъй като ще разполагат с повече гласове за приемането на съответните законопроекти.

Въпреки това демократите пак няма да имат достатъчно гласове, за да преодолеят процедурната пречка в Сената, да отменят президентско вето или да осъдят Тръмп в процес по импийчмънт, ако демократите в Камарата на представителите решат да започнат такава процедура.

Последици: Демократите ще разполагат с по-голямо влияние, но възможностите им да управляват ефективно ще останат ограничени от президентското вето, процедурната пречка и споделената политическа отговорност за състоянието на икономиката.

4. Републиканците запазват контрола и над Камарата на представителите, и над Сената

Макар този сценарий да изглежда малко вероятен заради големия брой републикански представители в Камарата, които защитават уязвими места, той все пак остава възможен.

Последици: Тръмп и републиканците ще обявят такъв резултат като нов мандат на доверие за политиките на републиканския президент през последните две години от управлението му.

При единен републикански контрол над Вашингтон Тръмп ще се чувства още по-уверен и ще бъде изправен пред малко ограничения от страна на Конгреса. Той ще може да продължи да прокарва назначенията на съдии и други длъжностни лица.

Рискът от сериозни конфликти около бюджета, спиране на работата на правителството и тавана на държавния дълг ще бъде по-малък.

Превод от английски: Габриела Големанска

Източник: www.bta.bg