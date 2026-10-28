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Всички гледат към Техеран! Катар предложи на Иран нов план за край на войната
  Тема: Иранската криза

Всички гледат към Техеран! Катар предложи на Иран нов план за край на войната

28 Октомври, 2026 11:55 1 140 13

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Проектът предвижда седемдневен график с ежедневни стъпки за изграждане на доверие между Техеран и Вашингтон, отговорът на Иран се очаква до края на седмицата

Всички гледат към Техеран! Катар предложи на Иран нов план за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Катарски посредници са представили на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на войната със САЩ и Израел. Очаква се Техеран да даде отговор до края на седмицата, съобщава Ройтерс.

Проектът предвижда седемдневен график, насочен към уреждане на опасенията както на Иран, така и на САЩ. В него са разписани ежедневни стъпки за изграждане на доверие, които двете страни трябва да предприемат. При постигане на съгласие изпълнението може да започне още в началото на следващата седмица.

Няколко държави ще действат като гаранти по евентуалното споразумение. Подробности за конкретните ангажименти на Техеран и Вашингтон не са оповестени.

Катар и Пакистан посредничат между страните

Катар и Пакистан оглавяват посредническите усилия за прекратяване на конфликта, започнал през февруари. Войната е засегнала международното корабоплаване и доставките на петрол, а бойните действия са се разпространили и в други части на Близкия изток.

Новият проект идва на фона на опасенията, че Израел може да възобнови атаките срещу Иран преди изборите в страната. Американският президент Доналд Тръмп също е говорил за възможни нови удари срещу Техеран.

Предишното примирие се разпадна

Предишните посреднически усилия доведоха до временно мирно споразумение през юни, но то бързо се разпадна. Новият седемдневен план цели да въведе последователни мерки за изграждане на доверие и да осигури участие на държави гаранти.

На този етап не е ясно дали Иран ще приеме проекта и дали Вашингтон и Израел ще се ангажират с неговото изпълнение. Следващият ключов момент е очакваният отговор на Техеран до края на седмицата.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Газ до дупка ,и говедата да плащат а исрахел да си тастава Палестина ,евреите в обора

    Коментиран от #3

    11:58 28.10.2026

  • 2 Страх

    6 1 Отговор
    лозе пази. Явно в близкия изотк са наясно, че янките посенат ли на Иран, всички стават легитимни цели. Обаче, истинския виновник е малко по на изток, пак там в региона.
    А едини по сериозен конфлит там в момента, ,ще ликвидира ЕС икономически. А може би точно това е целта...

    12:01 28.10.2026

  • 3 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Газ ли ? У камерите .. Размърдай се , че направи дупка у дивана ...

    12:02 28.10.2026

  • 4 Яяааа марш

    6 2 Отговор
    Не Иран започна тази война.
    Сега ще траете!

    12:03 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КОЙ МОЖЕ

    1 2 Отговор
    да има доверие на Д.ТРЪМП? Моля, покажете поне 1, който да му вярва за да подпише споразумение с него?

    Коментиран от #9

    12:11 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Никакъв мир преди американските избори.

    4 1 Отговор
    Тръмп трябва да си изпие горчивата чаша , която сам предизвика с аматьорските си изпълнения.

    Последните данни са, че дори и в червената крепост Тексас демократът води преди републиканския сенатор.
    4 места трябват на демократите да овладеят Сената!

    Камарата вече е овладяна!

    12:13 28.10.2026

  • 9 Републиканец

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "КОЙ МОЖЕ":

    Всеки честен човек по света вярва на господин Доналд Тръмп. Той създава работни места, бори се за мир и прави Америка отново велика!

    12:14 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дончо

    1 0 Отговор
    Те сега ше откача ! Как може , без мен ?!

    12:16 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Републиканец

    1 0 Отговор
    Причините за войната с Иран е блокирането от Украйна на руския износ на нефт, природен газ и дизел. Руският износ можеше да замести износа на Иран и Катар. Преките загуби и пропуснати ползи на САЩ и ЕС са колосални и заплашват бъдещето на света.

    12:22 28.10.2026

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