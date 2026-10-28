Всички гледат към Техеран! Катар предложи на Иран нов план за край на войната

Катарски посредници са представили на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на войната със САЩ и Израел. Очаква се Техеран да даде отговор до края на седмицата, съобщава Ройтерс.

Проектът предвижда седемдневен график, насочен към уреждане на опасенията както на Иран, така и на САЩ. В него са разписани ежедневни стъпки за изграждане на доверие, които двете страни трябва да предприемат. При постигане на съгласие изпълнението може да започне още в началото на следващата седмица.

Няколко държави ще действат като гаранти по евентуалното споразумение. Подробности за конкретните ангажименти на Техеран и Вашингтон не са оповестени.

Катар и Пакистан посредничат между страните

Катар и Пакистан оглавяват посредническите усилия за прекратяване на конфликта, започнал през февруари. Войната е засегнала международното корабоплаване и доставките на петрол, а бойните действия са се разпространили и в други части на Близкия изток.

Новият проект идва на фона на опасенията, че Израел може да възобнови атаките срещу Иран преди изборите в страната. Американският президент Доналд Тръмп също е говорил за възможни нови удари срещу Техеран.

Предишното примирие се разпадна

Предишните посреднически усилия доведоха до временно мирно споразумение през юни, но то бързо се разпадна. Новият седемдневен план цели да въведе последователни мерки за изграждане на доверие и да осигури участие на държави гаранти.

На този етап не е ясно дали Иран ще приеме проекта и дали Вашингтон и Израел ще се ангажират с неговото изпълнение. Следващият ключов момент е очакваният отговор на Техеран до края на седмицата.

Източници: news.bg