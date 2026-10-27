Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Русия ескалира ударите по логистиката на Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия ескалира ударите по логистиката на Украйна

27 Октомври, 2026 11:43 1 213 48

  • володимир зеленски-
  • руска атака-
  • украйна-
  • киев-
  • южният мост

Нощната атака е включвала 16 балистични ракети и над 280 дрона. Щети са нанесени и на Южния мост в Киев

Володимир Зеленски: Русия ескалира ударите по логистиката на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски определи масираната руска атака срещу Украйна като „сериозна ескалация“ на руските операции срещу украинската логистика. По думите на украинския президент през нощта Русия е използвала 16 балистични ракети и над 280 дрона.

При удара са нанесени поражения в Киев, включително по Южния мост – основна транспортна артерия над река Днепър. „Трагично е – има жертви и поражения в Киев, включително по Южния мост“, заяви Зеленски.

Удари в 11 украински области

Украинският държавен глава съобщи, че са засегнати Киевска, Виницка, Запорожка, Днепропетровска, Харковска, Одеска, Черниговска, Сумска, Донецка, Херсонска и Чернивецка област.

„Това е сериозна ескалация на руските операции срещу нашата логистика“, написа Зеленски в социалната платформа „Екс“.

Подробности за броя на жертвите и размера на щетите извън посочените поражения в Киев не са представени в съобщението.

Източници: bta.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    В 18 часа на Съдебната палата протест за Милен Цветков.

    Коментиран от #34

    11:43 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ......-

    50 0 Отговор
    "Мир чрез сила " а ?

    Тъжен евро(ейски квич !

    11:49 27.10.2026

  • 5 Лекуващ лекар

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пепа ямата":

    При нас винаги има запазено място, ВИП стая със специално обслужване.

    11:50 27.10.2026

  • 6 Крум

    46 0 Отговор
    Дрогирания клоун сега ли се сети ,че като атакува нефтопреработвателните предприятия трябва да очаква отговор!?

    Коментиран от #9

    11:51 27.10.2026

  • 7 Жбръц

    45 0 Отговор
    Колко пъти ви се подсказа: Галенето приключи,през пролетта.Започна любенето.А дедо Мраз,за разлика от дедо Коледа,се очаква да донесе преспи и поледици,с температури минус15-22 градуса.

    11:52 27.10.2026

  • 8 Тц, тц, тц!

    41 0 Отговор
    Нали водите война, какво очакваш!😂😂

    11:53 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Теслатъ

    35 0 Отговор
    Немъ лошо..., Клоуна е доволен, повече руски удари, повече пари в офшорките му! -))))

    11:56 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Киев е Руски

    22 0 Отговор
    Sam паднал сам се убил.Те така и сърбите

    11:59 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Исторически факти

    24 0 Отговор
    Володiмiр Зеленски: Русия ескалира ударите по логистиката на Украйна.... - Сега не мога да разбера, Володiмiр оплаква ли се или се хвали....

    Коментиран от #32

    12:01 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И тва "ескалира ударите"

    23 1 Отговор
    по логистиката... предполагам е: разказаха ни играта

    12:02 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сатана Z

    22 0 Отговор
    Володимир Зеленски определи масираната руска атака срещу Украйна като „сериозна ескалация“ и поиска пари.

    12:04 27.10.2026

  • 23 Тоника СВ и Орлин Горанов - Мирът

    8 0 Отговор
    Илияна Йотова и Орлин Горанов да посетят всеки град и да пеят тази песен, по главната улица и площад. Дичо, Део, писатели поети, певци, актьори, ..., редом с тях.. хайде, и една обща молитва за спасение на светът и на България, на Украйна и на Русия.

    12:05 27.10.2026

  • 24 В жил.блокове

    2 15 Отговор

    До коментар #16 от "Ъперкът":

    Ли са фабриките бе Смешник.Ти видял ли си превзет от ватенките град сринат до основи.И виждал ли си Херсон превзет от украинската армия.Тебе питам бе Едногънковия

    Коментиран от #46

    12:05 27.10.2026

  • 25 И Киев е Руски

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Великата Русия":

    Не ги мисли другарите.Мисли от къде ще вземеш кюмур иде зима.

    12:06 27.10.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Великата Русия":

    Великата Америка - Виетнам ,Сомали ,Афганистан ,Иран,Иран ,Иран,Иран ,хахаах

    Коментиран от #47

    12:07 27.10.2026

  • 27 Виж ти, виж ти !

    14 0 Отговор
    Оплачи се на Боре Джонсън и на байБайдън, те ще оправят нещата, фюрер!😂😂😂

    12:07 27.10.2026

  • 28 Всички

    11 0 Отговор
    от все сърце поддържаме Русия !

    12:08 27.10.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор
    Да живей евроцензура а ааааааа,хахахахах

    12:08 27.10.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор
    Ей (ейцензора ,отваряй Остата,хаахахх

    12:09 27.10.2026

  • 31 Сега обаче да ви споделя нещо колеги

    10 1 Отговор
    Питате изкуствен интелект: За колко беше оценена украинската икономика от агенцията по приватизация преди войната .....Отговора който ще получите е следният : Преди избухването на войната цялата икономика на Украйна е била оценена от украинската агенция по приватизация (Фонда за държавна собственост) на 58 милиарда долара. .. Може да го проверите ако желаете и да се замислите колко са заемите на Украйна сега и колко не са у ред тея в ЕК

    Коментиран от #33, #35

    12:10 27.10.2026

  • 32 Ъъъъ не!

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически факти":

    Пак се опитва да изкрънка мангизи! Единствените, които му се връзват са петроханската секта!

    12:10 27.10.2026

  • 33 А ИСТИНАТА Е

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сега обаче да ви споделя нещо колеги":

    Зеленски, Урсула и другите откраднаха 1000 милиарда от тази война.

    12:14 27.10.2026

  • 34 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АБЕ ТИ КОГА СИ НА РАБОТА,БЕ?

    12:15 27.10.2026

  • 35 Мдаа

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сега обаче да ви споделя нещо колеги":

    Питай кой владее земите и бюджета на Украйна. Ще ти каже Монсанто, Бляк Рок. Или задай обратно въпроса каква роля изпълняват тези големи корпорации в Украйн. Ето защо Путин ги подкара . И акциите на ония падат, защото да вече е освободени земи.

    Коментиран от #38

    12:15 27.10.2026

  • 36 Абе

    8 0 Отговор
    след всичко каквото си надробил ти какво очакваш с мед ли да те помажат

    12:16 27.10.2026

  • 37 Емил

    7 0 Отговор
    Знамето приготвяй!!!
    Бялото!!!

    12:16 27.10.2026

  • 38 И Киев е Руски

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаа":

    Грешиш всичко в Покрайна се владее в от Русия защото всичко там е руско

    Коментиран от #40, #43

    12:19 27.10.2026

  • 39 Хахаха

    5 0 Отговор
    А до вчера кой си хваляше че удря логистични центрове на Русия

    12:23 27.10.2026

  • 40 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "И Киев е Руски":

    Вече, да. То затова на ония им падат акциите. Акции без покритие.

    12:24 27.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сталин

    3 0 Отговор
    Бой до последната урка

    12:27 27.10.2026

  • 43 Не знам вече

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "И Киев е Руски":

    Тоя рев да изнасят покраински зърно за Зап Европа, не ми харесва. Има една мътна работа там.

    12:27 27.10.2026

  • 44 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя

    0 4 Отговор
    Не знам защо се бавят с възела Ямал ?
    Или може би чакат да стане -20 градуса, та хубаво да усетят в Москва и Петербург СВО

    12:28 27.10.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Лъжа!
    Рудия свърши ракетите....
    Ако не вярваш, питай ISW!

    12:28 27.10.2026

  • 46 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "В жил.блокове":

    За Херсон нямаше никакви боеве. Руснаците бяха решили да го изоставят. Руската армия се изтегли от града без един изстрел и смелата украинска армия навлезе също без един изстрел два дни след това , тъй като се страхуваше от тотално миниране на града.

    12:29 27.10.2026

  • 47 ВъВ всичките тия

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Войни не са дали толкова жертви колкото ватенките за сегашната.Анадъмо мистър хахаха казал съм ти на всяко хаха по един в г.за Тръбар с Тръбар стягай чемодана че пушечното месо свършва успехи на фронта няма

    12:30 27.10.2026

  • 48 Здравко Ахилесов

    0 0 Отговор
    Ударите по логистиката (нарушаването на снабдяването) са едни от най-важните във всяка война. Без боеприпаси, гориво, храна и така нататък армията не може да действа.

    12:30 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания