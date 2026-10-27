Володимир Зеленски: Русия ескалира ударите по логистиката на Украйна

Володимир Зеленски определи масираната руска атака срещу Украйна като „сериозна ескалация“ на руските операции срещу украинската логистика. По думите на украинския президент през нощта Русия е използвала 16 балистични ракети и над 280 дрона.
При удара са нанесени поражения в Киев, включително по Южния мост – основна транспортна артерия над река Днепър. „Трагично е – има жертви и поражения в Киев, включително по Южния мост“, заяви Зеленски.
Удари в 11 украински области
Украинският държавен глава съобщи, че са засегнати Киевска, Виницка, Запорожка, Днепропетровска, Харковска, Одеска, Черниговска, Сумска, Донецка, Херсонска и Чернивецка област.
„Това е сериозна ескалация на руските операции срещу нашата логистика“, написа Зеленски в социалната платформа „Екс“.
Подробности за броя на жертвите и размера на щетите извън посочените поражения в Киев не са представени в съобщението.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #34
11:43 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ......-
Тъжен евро(ейски квич !
11:49 27.10.2026
5 Лекуващ лекар
До коментар #3 от "Пепа ямата":При нас винаги има запазено място, ВИП стая със специално обслужване.
11:50 27.10.2026
6 Крум
Коментиран от #9
11:51 27.10.2026
7 Жбръц
11:52 27.10.2026
8 Тц, тц, тц!
11:53 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Теслатъ
11:56 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Киев е Руски
11:59 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Исторически факти
Коментиран от #32
12:01 27.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И тва "ескалира ударите"
12:02 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сатана Z
12:04 27.10.2026
23 Тоника СВ и Орлин Горанов - Мирът
12:05 27.10.2026
24 В жил.блокове
До коментар #16 от "Ъперкът":Ли са фабриките бе Смешник.Ти видял ли си превзет от ватенките град сринат до основи.И виждал ли си Херсон превзет от украинската армия.Тебе питам бе Едногънковия
Коментиран от #46
12:05 27.10.2026
25 И Киев е Руски
До коментар #21 от "Великата Русия":Не ги мисли другарите.Мисли от къде ще вземеш кюмур иде зима.
12:06 27.10.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Великата Русия":Великата Америка - Виетнам ,Сомали ,Афганистан ,Иран,Иран ,Иран,Иран ,хахаах
Коментиран от #47
12:07 27.10.2026
27 Виж ти, виж ти !
12:07 27.10.2026
28 Всички
12:08 27.10.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:08 27.10.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:09 27.10.2026
31 Сега обаче да ви споделя нещо колеги
Коментиран от #33, #35
12:10 27.10.2026
32 Ъъъъ не!
До коментар #17 от "Исторически факти":Пак се опитва да изкрънка мангизи! Единствените, които му се връзват са петроханската секта!
12:10 27.10.2026
33 А ИСТИНАТА Е
До коментар #31 от "Сега обаче да ви споделя нещо колеги":Зеленски, Урсула и другите откраднаха 1000 милиарда от тази война.
12:14 27.10.2026
34 Боруна Лом
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АБЕ ТИ КОГА СИ НА РАБОТА,БЕ?
12:15 27.10.2026
35 Мдаа
До коментар #31 от "Сега обаче да ви споделя нещо колеги":Питай кой владее земите и бюджета на Украйна. Ще ти каже Монсанто, Бляк Рок. Или задай обратно въпроса каква роля изпълняват тези големи корпорации в Украйн. Ето защо Путин ги подкара . И акциите на ония падат, защото да вече е освободени земи.
Коментиран от #38
12:15 27.10.2026
36 Абе
12:16 27.10.2026
37 Емил
Бялото!!!
12:16 27.10.2026
38 И Киев е Руски
До коментар #35 от "Мдаа":Грешиш всичко в Покрайна се владее в от Русия защото всичко там е руско
Коментиран от #40, #43
12:19 27.10.2026
39 Хахаха
12:23 27.10.2026
40 Мдаа
До коментар #38 от "И Киев е Руски":Вече, да. То затова на ония им падат акциите. Акции без покритие.
12:24 27.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сталин
12:27 27.10.2026
43 Не знам вече
До коментар #38 от "И Киев е Руски":Тоя рев да изнасят покраински зърно за Зап Европа, не ми харесва. Има една мътна работа там.
12:27 27.10.2026
44 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя
Или може би чакат да стане -20 градуса, та хубаво да усетят в Москва и Петербург СВО
12:28 27.10.2026
45 az СВО Победа 81
Рудия свърши ракетите....
Ако не вярваш, питай ISW!
12:28 27.10.2026
46 Мишел
До коментар #24 от "В жил.блокове":За Херсон нямаше никакви боеве. Руснаците бяха решили да го изоставят. Руската армия се изтегли от града без един изстрел и смелата украинска армия навлезе също без един изстрел два дни след това , тъй като се страхуваше от тотално миниране на града.
12:29 27.10.2026
47 ВъВ всичките тия
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Войни не са дали толкова жертви колкото ватенките за сегашната.Анадъмо мистър хахаха казал съм ти на всяко хаха по един в г.за Тръбар с Тръбар стягай чемодана че пушечното месо свършва успехи на фронта няма
12:30 27.10.2026
48 Здравко Ахилесов
12:30 27.10.2026