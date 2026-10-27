Володимир Зеленски: Русия ескалира ударите по логистиката на Украйна

Володимир Зеленски определи масираната руска атака срещу Украйна като „сериозна ескалация“ на руските операции срещу украинската логистика. По думите на украинския президент през нощта Русия е използвала 16 балистични ракети и над 280 дрона.

При удара са нанесени поражения в Киев, включително по Южния мост – основна транспортна артерия над река Днепър. „Трагично е – има жертви и поражения в Киев, включително по Южния мост“, заяви Зеленски.

Удари в 11 украински области

Украинският държавен глава съобщи, че са засегнати Киевска, Виницка, Запорожка, Днепропетровска, Харковска, Одеска, Черниговска, Сумска, Донецка, Херсонска и Чернивецка област.

„Това е сериозна ескалация на руските операции срещу нашата логистика“, написа Зеленски в социалната платформа „Екс“.

Подробности за броя на жертвите и размера на щетите извън посочените поражения в Киев не са представени в съобщението.

Източници: bta.bg