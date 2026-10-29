Новини
Свят »
Украйна »
Жители на Олешки се страхуват от отвеждане в Русия
  Тема: Украйна

Жители на Олешки се страхуват от отвеждане в Русия

29 Октомври, 2026 15:10 1 205 56

  • олешки-
  • евакуация-
  • украйна-
  • русия-
  • херсонска област

Хората се съмняват дали евакуационните маршрути са безопасни и дали ще достигнат до украинска територия, твърденията за натиск и различни автобусни направления не са потвърдени независимо

Жители на Олешки се страхуват от отвеждане в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Жителите на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област се страхуват, че организираната хуманитарна евакуация може да завърши с отвеждането им в Русия, а не с пристигане на територия под украински контрол. Това съобщи украинската информационна агенция УНИАН, позовавайки се на Петро Андрюшченко, ръководител на Центъра за изследване на окупацията.

По думите му хората, които обмислят да напуснат града, нямат отговор на два основни въпроса – безопасен ли е маршрутът и къде точно ще бъдат отведени. Съмненията им са свързани и със спомени от евакуацията на Мариупол през 2022 г. Тогава, според свидетелства, част от жителите, които са възнамерявали да напуснат града през Василивка, са били отведени в Ростов на Дон.

Различни автобуси и страх от „филтрация“

Андрюшченко твърди, че представители на руски доброволчески организации в Олешки говорят за различни автобуси, предназначени за евакуацията. Едни от тях трябвало да превозват хората до контролирана от Украйна територия, а други – към Русия или по-навътре в окупираните райони.

На пътуващите по втория маршрут било обещавано, че по-късно ще могат сами да продължат пътя си или да потърсят съдействие от доброволци. Регистрацията за евакуация се извършва в местната болница, но според информацията, получена от Андрюшченко, там хора били убеждавани да изберат пътуване към Русия или изобщо да не напускат града.

Като аргумент била посочвана предстояща процедура по проверка, известна като „филтрация“. На жителите било казвано, че след нея съществува риск да бъдат отведени на неизвестно място. На някои хора дори било препоръчвано да се снабдят с хранителни продукти и да останат по домовете си.

„Иска ми се да греша повече от всякога“, заяви Петро Андрюшченко.

Той сравни ситуацията с евакуацията от обсадения Мариупол, която според него е била осуетена чрез объркване на маршрутите, противоречиви указания и натиск върху цивилното население. Твърденията му за действията на руските представители в Олешки не са потвърдени от независим източник.

Примирието трябва да осигури хуманитарен коридор

Украйна и Русия са договорили временно прекратяване на огъня в района на Олешки с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Целта е да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде осигурено извеждането на цивилни жители.

По обявените условия режимът на тишина е в сила от 3:00 часа на 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщи, че на 30 октомври е планирана доставка на хуманитарна помощ в града. Междувременно се разминират маршрутите, необходими за операцията.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, срещу Херсон, и остава под руски контрол. Близостта до фронтовата линия, опасността от обстрел и липсата на яснота за маршрута засилват несигурността сред жителите, които трябва да решат дали да се включат в евакуацията.

Източници: news.bg, unian.ua, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    69 5 Отговор
    Всички чакат руската армия да ги освободи.

    Коментиран от #4, #30, #48, #49, #51

    15:11 29.10.2026

  • 2 Исторически парк

    66 4 Отговор
    А други жители на Олешки се страхуват от отвеждане в Украйна за мобилизация

    15:12 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    42 1 Отговор

    До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Включително и ние 😏🥰😍🤩🔥

    15:13 29.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    35 7 Отговор
    На 30 октомври 1961 г. над полигона „Сухой Нос“ на архипелага Нова Земя е изпитана уникална термоядрена бомба АН602. Нейната експлозивна мощност е 58,6 мегатона тротил, три пъти по-голяма от тази на Тунгуския метеорит. Западът със страх предположи, че това е „майката на Кузка“, която ексцентричният съветски лидер Никита Хрушчов обеща да покаже на капиталистите от трибуната на ООН малко преди това. Необходим ли е подобен акт на сплашване днес?

    15:14 29.10.2026

  • 6 🤣🤣🤣🤣

    24 0 Отговор
    УНИАН 🤣🤣🤣

    15:14 29.10.2026

  • 7 3.14К

    49 3 Отговор
    В момента с Альошки се разиграва провокация и манипулация с предизвиканата от Украйна хуманитарна катастрофа.

    15:15 29.10.2026

  • 8 Найс Трай

    31 1 Отговор
    Според мене е точно обратното!

    15:16 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ганди Пропов

    42 0 Отговор
    Цял свят прогърмяхте, че хората умирали от глад, а сега гладните и жадните с претенции. Малко логика трябва и в писането да има!

    15:17 29.10.2026

  • 11 Българин

    4 36 Отговор
    То и нашите русофили, най-големият им страх е, че ще се наложи да живеят в “руский мир”…

    15:18 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Искат в С. Корея

    2 23 Отговор
    Да ходят хората

    15:18 29.10.2026

  • 14 Ами..

    24 1 Отговор
    Това е лъжа

    15:18 29.10.2026

  • 15 И Киев е Руски

    30 1 Отговор
    Зеля и бандата му се интересуват само от две неща: собствените си джобове и собствените си кожи, и се държат с всички зъби за властта. Иначе щеше да има мир от 2022 г., ако войната изобщо беше започнала, и Украйна нямаше да губи хора и територия

    Коментиран от #21

    15:19 29.10.2026

  • 16 Историк

    2 44 Отговор
    Колкото и да премахвате истината веднага и с това да помагате на българските свирепи путинолизци- Путин е изключително жестоко човекоподобно, Буча и Олешки са едни от емблемите на неограничените му терористични действия. Олешки е едно от пострадалите при наводнението от разрушените стени на язовир Каховка селища, когато настъпи екокатастрофа. Тогава свирепите руснаци избиваха хората в спасителните лодки. От 40,000 души са останали живи 2,400,които са живите мъртви,защото руснаците не им разрешават храна и вода и ако се опитат да избягат,ги разстрелват. Това става сега ,днес на 400 км. от България и жестоките путинолизци се радват на тази нечувана жестокост. България няма нужда от такива.

    Коментиран от #55

    15:19 29.10.2026

  • 17 Никой

    0 27 Отговор
    Нашата червена кокошка иска да продаде Украйна чрез мир и да предадем Европа . Вече не трябва да се пита " чий е Крим " а " чии са дроновете " ?

    Коментиран от #20

    15:20 29.10.2026

  • 18 Вале-каро

    24 2 Отговор
    Така и не разбрах.Градът окупиран ли е или е обсаден.

    Коментиран от #22

    15:21 29.10.2026

  • 19 И Киев е Руски

    27 1 Отговор
    Този ",сайт" макар и умишлено да разпространява дезинформация, все още привлича огромна аудитория

    Коментиран от #23

    15:21 29.10.2026

  • 20 Някой

    18 0 Отговор

    До коментар #17 от "Никой":

    Питаме какъв е товара.

    15:21 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смешник

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "Вале-каро":

    Освободен е от руснаците

    15:24 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Олга

    27 0 Отговор
    Когато се дава само един източник на информация при това заинтересован до потури истината, но не представя други източници, това се казва дезинформация употребявана в информационна война.

    15:25 29.10.2026

  • 25 Какви са тези баламур статийки?

    30 0 Отговор
    Никой не ги е спрял да преплуват реката към украинския контрол, защото физически път няма. Всички пътища са минирани от украинците и са към Русия. Обстрела на местните жители се извършва от украинците от другата страна на реката, която е по-висока и е на длан целия град.

    Коментиран от #39, #56

    15:25 29.10.2026

  • 26 Слуга на народа

    23 0 Отговор
    Цяла Украйна вече е против Зеленото, тези измъчени хора искали при него..

    15:25 29.10.2026

  • 27 ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА

    14 1 Отговор
    Да се чете: страхуват се, че руснаците няма да ги освободят бързо.

    15:27 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мдааааа

    2 5 Отговор
    Нема се страхувате , нали ств "братья: ...

    15:29 29.10.2026

  • 30 гузен негонен..

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    украинските медии да питат техните американски колеги, които работят на място заедно с хуманитарните работници и докладват директно на Мелания.

    15:29 29.10.2026

  • 31 Неоспорим факт!

    1 23 Отговор
    Всички знаят, че няма нищо по страшно от "Руски мир".
    Даже нашите НЕyмни копейки го знаят и никой не се отзова на поканата на идола и господаря им Путин

    15:30 29.10.2026

  • 32 Гориил

    33 0 Отговор
    Деветдесет и девет процента от населението очаква руската хуманитарна мисия с нетърпение и надежда. Всички евакуирани се изпращат в Крим, където преминават през рехабилитация и възстановяване. На всички евакуирани се осигуряват обилна храна, медицински грижи и душове. След това те се настаняват в чисти и удобни помещения, където могат да направят своя избор спокойно. Изтощените хора, пристигащи в Крим, получават незабавна помощ. Плачещи жени целуват кримската земя. Най-накрая, в Русия!

    Коментиран от #37, #52

    15:31 29.10.2026

  • 33 Поправка

    30 0 Отговор
    Жители на Олешки се радват от спасение в Русия

    15:31 29.10.2026

  • 34 хахахахха

    31 1 Отговор
    и пак долна дезинформация,никой от хората там не искат да са на територия контролирана от фашисткия киевски режим

    15:33 29.10.2026

  • 35 Сандо

    22 0 Отговор
    Стига сте писали украински глупости.Там е пълно с наблюдатели,журналисти и представители на всякакви организации - мислите ли,че нещо ще остане скрито,още повече,че западните хищници само чакат да захапят нещо нередно от руснаците?Още повече,че и от двете страни се надяват този случай да се превърне в пример и да се прилага и в други подобни случаи.

    15:35 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ай де бе

    17 0 Отговор
    Я стига лъжи беееееее. От украина избяга 50% от население, та тези мерак имали да се върнат!. Добре ли сте списвачи?

    15:41 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Някой

    12 0 Отговор
    Може пък да се радват. Където тези на АЗОВ преди обстрелваха хората до Мариопол и дойдоха руснаците да ги спасяват. Проверете от къде до къде е Новорусия и дали там се считат за украинци?

    Коментиран от #47

    15:42 29.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А дали се страхуват от

    10 0 Отговор
    отвеждане в ТЦК Херсон?

    15:44 29.10.2026

  • 43 Хихи

    11 0 Отговор
    УНИАН... Дойчезеле...

    15:45 29.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Но не се страхуват от

    8 0 Отговор
    ТЦК. Жалки смешници.

    15:47 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Азовчетата от АЗОВ

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    Не са войници. И не, защото не са част от редовната армия, а защото са страхливи мишки, които могат да тероризират цивилни и военнопленници. Те нямат боен дух и военни умения. При среща с руски щурмоваци винаги бягат. За престрелка с специални подразделния на РФ да не говорим. Като чуят кой полк е срещу тях и изчезват като дим. Иначе казано, това са татуирани малоумници, които участват във войната само за направата на снимки, но не и в бойни действия. Най-много да ги използват като заградителни отряди, които да не подволяват на бойци от ВСУ да напускат бойната линия.

    Коментиран от #50

    15:51 29.10.2026

  • 48 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Аз чакам и на вас да ви направят такова асвабаждение рашите. Защото путинизма се лекува само с руски мир.

    15:53 29.10.2026

  • 49 Истината е,

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    че никой не иска в Русия, включително и нашите русофили.

    15:53 29.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Украинците винаги са били свободни да напуснат за раша и да живеят там. Никога не е имало проблеми, преди войната. Но не са го правили. Знаеш ли защо?

    15:55 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Някой може ли да ми каже

    7 0 Отговор
    Колко украински бежанци има в Русия и обратно колко руски бежанци има в Украйна?
    Когато украинската армия завзе територия в Курск, колко руснаци избягаха във вътрешността на Русия и колко руснака, жители на курска област избягаха в Украйна?

    15:58 29.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Истерик

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Историк":

    още един радетел за "правата вяра" ???!
    ....ама защо ли се прехранва по колите ???!

    16:05 29.10.2026

  • 56 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Какви са тези баламур статийки?":

    Това е проблемът разбира се но за това скромно се премълчава -няма път към Украйна!?Антоновският мост е много сериозно увреден чрез дълга бомбаorрfвка със снаряди Atttaks l!Пътят към Украйна е само през реката а това сега е просто невъзможно да се организира !?Вторият проблем е че след терора организиран от украинската армия чрез безпилотници над останалите да живеят в градчето много малко хора ще решат да отидат в Украйна -само крайни фанатици !?И не последно място -като отидат в Украйна какво ги чака ...а Русия им предлага що -годе нормален живот !?

    16:05 29.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания