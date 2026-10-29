Жители на Олешки се страхуват от отвеждане в Русия

Жителите на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област се страхуват, че организираната хуманитарна евакуация може да завърши с отвеждането им в Русия, а не с пристигане на територия под украински контрол. Това съобщи украинската информационна агенция УНИАН, позовавайки се на Петро Андрюшченко, ръководител на Центъра за изследване на окупацията.

По думите му хората, които обмислят да напуснат града, нямат отговор на два основни въпроса – безопасен ли е маршрутът и къде точно ще бъдат отведени. Съмненията им са свързани и със спомени от евакуацията на Мариупол през 2022 г. Тогава, според свидетелства, част от жителите, които са възнамерявали да напуснат града през Василивка, са били отведени в Ростов на Дон.

Различни автобуси и страх от „филтрация“

Андрюшченко твърди, че представители на руски доброволчески организации в Олешки говорят за различни автобуси, предназначени за евакуацията. Едни от тях трябвало да превозват хората до контролирана от Украйна територия, а други – към Русия или по-навътре в окупираните райони.

На пътуващите по втория маршрут било обещавано, че по-късно ще могат сами да продължат пътя си или да потърсят съдействие от доброволци. Регистрацията за евакуация се извършва в местната болница, но според информацията, получена от Андрюшченко, там хора били убеждавани да изберат пътуване към Русия или изобщо да не напускат града.

Като аргумент била посочвана предстояща процедура по проверка, известна като „филтрация“. На жителите било казвано, че след нея съществува риск да бъдат отведени на неизвестно място. На някои хора дори било препоръчвано да се снабдят с хранителни продукти и да останат по домовете си.

„Иска ми се да греша повече от всякога“, заяви Петро Андрюшченко.

Той сравни ситуацията с евакуацията от обсадения Мариупол, която според него е била осуетена чрез объркване на маршрутите, противоречиви указания и натиск върху цивилното население. Твърденията му за действията на руските представители в Олешки не са потвърдени от независим източник.

Примирието трябва да осигури хуманитарен коридор

Украйна и Русия са договорили временно прекратяване на огъня в района на Олешки с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Целта е да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде осигурено извеждането на цивилни жители.

По обявените условия режимът на тишина е в сила от 3:00 часа на 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщи, че на 30 октомври е планирана доставка на хуманитарна помощ в града. Междувременно се разминират маршрутите, необходими за операцията.

Олешки се намира на левия бряг на Днепър, срещу Херсон, и остава под руски контрол. Близостта до фронтовата линия, опасността от обстрел и липсата на яснота за маршрута засилват несигурността сред жителите, които трябва да решат дали да се включат в евакуацията.

Източници: news.bg, unian.ua, apnews.com