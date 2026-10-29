Жители на Олешки се страхуват от отвеждане в Русия

Жителите на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област се страхуват, че организираната хуманитарна евакуация може да завърши с отвеждането им в Русия, а не с пристигане на територия под украински контрол. Това съобщи украинската информационна агенция УНИАН, позовавайки се на Петро Андрюшченко, ръководител на Центъра за изследване на окупацията.
По думите му хората, които обмислят да напуснат града, нямат отговор на два основни въпроса – безопасен ли е маршрутът и къде точно ще бъдат отведени. Съмненията им са свързани и със спомени от евакуацията на Мариупол през 2022 г. Тогава, според свидетелства, част от жителите, които са възнамерявали да напуснат града през Василивка, са били отведени в Ростов на Дон.
Различни автобуси и страх от „филтрация“
Андрюшченко твърди, че представители на руски доброволчески организации в Олешки говорят за различни автобуси, предназначени за евакуацията. Едни от тях трябвало да превозват хората до контролирана от Украйна територия, а други – към Русия или по-навътре в окупираните райони.
На пътуващите по втория маршрут било обещавано, че по-късно ще могат сами да продължат пътя си или да потърсят съдействие от доброволци. Регистрацията за евакуация се извършва в местната болница, но според информацията, получена от Андрюшченко, там хора били убеждавани да изберат пътуване към Русия или изобщо да не напускат града.
Като аргумент била посочвана предстояща процедура по проверка, известна като „филтрация“. На жителите било казвано, че след нея съществува риск да бъдат отведени на неизвестно място. На някои хора дори било препоръчвано да се снабдят с хранителни продукти и да останат по домовете си.„Иска ми се да греша повече от всякога“, заяви Петро Андрюшченко.
Той сравни ситуацията с евакуацията от обсадения Мариупол, която според него е била осуетена чрез объркване на маршрутите, противоречиви указания и натиск върху цивилното население. Твърденията му за действията на руските представители в Олешки не са потвърдени от независим източник.
Примирието трябва да осигури хуманитарен коридор
Украйна и Русия са договорили временно прекратяване на огъня в района на Олешки с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Целта е да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде осигурено извеждането на цивилни жители.
По обявените условия режимът на тишина е в сила от 3:00 часа на 27 октомври до 22:59 часа на 1 ноември. Украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщи, че на 30 октомври е планирана доставка на хуманитарна помощ в града. Междувременно се разминират маршрутите, необходими за операцията.
Олешки се намира на левия бряг на Днепър, срещу Херсон, и остава под руски контрол. Близостта до фронтовата линия, опасността от обстрел и липсата на яснота за маршрута засилват несигурността сред жителите, които трябва да решат дали да се включат в евакуацията.
Източници: news.bg, unian.ua, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #4, #30, #48, #49, #51
15:11 29.10.2026
2 Исторически парк
15:12 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Включително и ние 😏🥰😍🤩🔥
15:13 29.10.2026
5 И Киев е Руски
15:14 29.10.2026
6 🤣🤣🤣🤣
15:14 29.10.2026
7 3.14К
15:15 29.10.2026
8 Найс Трай
15:16 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ганди Пропов
15:17 29.10.2026
11 Българин
15:18 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Искат в С. Корея
15:18 29.10.2026
14 Ами..
15:18 29.10.2026
15 И Киев е Руски
Коментиран от #21
15:19 29.10.2026
16 Историк
Коментиран от #55
15:19 29.10.2026
17 Никой
Коментиран от #20
15:20 29.10.2026
18 Вале-каро
Коментиран от #22
15:21 29.10.2026
19 И Киев е Руски
Коментиран от #23
15:21 29.10.2026
20 Някой
До коментар #17 от "Никой":Питаме какъв е товара.
15:21 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смешник
До коментар #18 от "Вале-каро":Освободен е от руснаците
15:24 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Олга
15:25 29.10.2026
25 Какви са тези баламур статийки?
Коментиран от #39, #56
15:25 29.10.2026
26 Слуга на народа
15:25 29.10.2026
27 ГРАМАТИЧНА ГРЕШКА
15:27 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мдааааа
15:29 29.10.2026
30 гузен негонен..
До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":украинските медии да питат техните американски колеги, които работят на място заедно с хуманитарните работници и докладват директно на Мелания.
15:29 29.10.2026
31 Неоспорим факт!
Даже нашите НЕyмни копейки го знаят и никой не се отзова на поканата на идола и господаря им Путин
15:30 29.10.2026
32 Гориил
Коментиран от #37, #52
15:31 29.10.2026
33 Поправка
15:31 29.10.2026
34 хахахахха
15:33 29.10.2026
35 Сандо
15:35 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ай де бе
15:41 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Някой
Коментиран от #47
15:42 29.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А дали се страхуват от
15:44 29.10.2026
43 Хихи
15:45 29.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Но не се страхуват от
15:47 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Азовчетата от АЗОВ
До коментар #40 от "Някой":Не са войници. И не, защото не са част от редовната армия, а защото са страхливи мишки, които могат да тероризират цивилни и военнопленници. Те нямат боен дух и военни умения. При среща с руски щурмоваци винаги бягат. За престрелка с специални подразделния на РФ да не говорим. Като чуят кой полк е срещу тях и изчезват като дим. Иначе казано, това са татуирани малоумници, които участват във войната само за направата на снимки, но не и в бойни действия. Най-много да ги използват като заградителни отряди, които да не подволяват на бойци от ВСУ да напускат бойната линия.
Коментиран от #50
15:51 29.10.2026
48 Хахахаха
До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Аз чакам и на вас да ви направят такова асвабаждение рашите. Защото путинизма се лекува само с руски мир.
15:53 29.10.2026
49 Истината е,
До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":че никой не иска в Русия, включително и нашите русофили.
15:53 29.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хахахаха
До коментар #1 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Украинците винаги са били свободни да напуснат за раша и да живеят там. Никога не е имало проблеми, преди войната. Но не са го правили. Знаеш ли защо?
15:55 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Някой може ли да ми каже
Когато украинската армия завзе територия в Курск, колко руснаци избягаха във вътрешността на Русия и колко руснака, жители на курска област избягаха в Украйна?
15:58 29.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Истерик
До коментар #16 от "Историк":още един радетел за "правата вяра" ???!
....ама защо ли се прехранва по колите ???!
16:05 29.10.2026
56 не може да бъде
До коментар #25 от "Какви са тези баламур статийки?":Това е проблемът разбира се но за това скромно се премълчава -няма път към Украйна!?Антоновският мост е много сериозно увреден чрез дълга бомбаorрfвка със снаряди Atttaks l!Пътят към Украйна е само през реката а това сега е просто невъзможно да се организира !?Вторият проблем е че след терора организиран от украинската армия чрез безпилотници над останалите да живеят в градчето много малко хора ще решат да отидат в Украйна -само крайни фанатици !?И не последно място -като отидат в Украйна какво ги чака ...а Русия им предлага що -годе нормален живот !?
16:05 29.10.2026