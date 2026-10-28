Говори Москва: Важното е, че Норвегия и Финландия говорят с Путин

Русия определя като важен телефонния разговор между президента Владимир Путин, президента на Финландия Александър Стуб и министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред „Първи канал“.
„Това е важен разговор. Винаги е по-добре позициите да се излагат една на друга от първоизточника. Норвегия и Финландия са наши съседи, гранични държави. И за нас е много важно, че тези държави решиха да влязат в диалог“, каза Песков.
Той коментира проведения по инициатива на Осло и Хелзинки разговор между Путин, Стуб и Стьоре. Двете северни държави са членове на НАТО и имат обща граница с Русия, а контактите им с Москва бяха ограничени след началото на войната в Украйна.
Разговорът е част от дипломатически контакти
Кремъл поставя телефонния разговор в контекста на усилията за възобновяване на дипломатическия диалог около войната в Украйна. Песков противопостави подхода на Норвегия и Финландия на този на американския президент Доналд Тръмп, който поддържа контакти с Путин и се опитва да посредничи за постигането на мирно споразумение.
До момента тези усилия не са довели до договорен мир между Русия и Украйна.
Миналата седмица Йонас Гар Стьоре и Александър Стуб се срещнаха в Осло със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата се проведе ден преди Уиткоф да разговаря с Путин в Санкт Петербург.
Песков не обяви конкретен резултат от телефонния разговор, нито посочи дали са договорени следващи стъпки. От изказването му става ясно, че Москва разглежда самото възобновяване на прекия контакт с Норвегия и Финландия като важен политически сигнал.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин никой не го е виждал на живо
Всички говорят с него по телефона.
Останалите дето се снимат с Китайци, Иранци и С. Корейци са двойници и то не съвсем успешни.
Коментиран от #14, #32
07:36 28.10.2026
2 мдааааа
07:37 28.10.2026
3 СТУБ НАЦИСТА
07:37 28.10.2026
4 Защото
07:37 28.10.2026
5 Фен
Коментиран от #10, #22
07:39 28.10.2026
6 ставка
Големите усти - вкъщи.
И килимче ще последва, скоро.
Коментиран от #21
07:40 28.10.2026
7 Умните
Коментиран от #23
07:41 28.10.2026
8 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
07:41 28.10.2026
9 Накрая
07:42 28.10.2026
10 Ахаа
До коментар #5 от "Фен":Засега , само Си и Ким чо искат да говорят с потьо , за да се почувстват "важни" ...
Коментиран от #11, #16
07:42 28.10.2026
11 Де бил
До коментар #10 от "Ахаа":Той Стуб също не искаше да говори с Путин...оообаче нема как.
07:47 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мдаа...
07:48 28.10.2026
14 Оги
До коментар #1 от "Путин никой не го е виждал на живо":Кой ти каза?
07:50 28.10.2026
15 Замислен
07:51 28.10.2026
16 Фен
До коментар #10 от "Ахаа":Ами тези, които подкрепят Зе управляват около 300 милиона души, и имат около 15 процента подкрепа в собствените си страни. Светът е колко, стана ли 8 милиарда? Смятай.
07:53 28.10.2026
17 Разказали са просто болните си мераци!
07:53 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А защо Путин не говори с Радев и Йотова?
Коментиран от #25
07:56 28.10.2026
20 Свободен
Доживяхме руснаците да се хвалят, че Финландия е допуснала да разговаря с тях!
Голямо падение!
07:56 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Свободен
До коментар #7 от "Умните":Този император много късичък, бе!
Дръжките на вратите в Кремъл са на нивото на ушите му!
Коментиран от #26, #29
07:59 28.10.2026
24 Критик
08:00 28.10.2026
25 Фен
До коментар #19 от "А защо Путин не говори с Радев и Йотова?":Ми Радев и Йотова не са му се обадили. Ама Финландия, след затварянето на границата с Русия, бая го е закъсала. А и като видяха колапса на НАТО разбраха, че няма за какво да се репчат.
08:03 28.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Фен
До коментар #22 от "Свободен":Аз малко пиша, ама много чета. На няколко езика. Пробвай, помага да осъзнаеш какво се случва около теб. А, и си спри ТикТока. Води до затъпяване.
08:05 28.10.2026
29 Тото 1 и Тото 2
До коментар #23 от "Свободен":......и ?
08:07 28.10.2026
30 Тити
08:07 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Путин никой не го е виждал на живо":Беше на посещение в САЩ, да не си забравил!😂
08:10 28.10.2026
33 гост
08:41 28.10.2026
34 Това беше ясно
08:45 28.10.2026