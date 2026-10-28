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Говори Москва: Важното е, че Норвегия и Финландия говорят с Путин
  Тема: Украйна

Говори Москва: Важното е, че Норвегия и Финландия говорят с Путин

28 Октомври, 2026 07:33 1 602 34

  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • финландия-
  • норвегия-
  • украйна-
  • нато

Кремъл определи телефонния разговор на Александър Стуб и Йонас Гар Стьоре с руския президент като значим

Говори Москва: Важното е, че Норвегия и Финландия говорят с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Русия определя като важен телефонния разговор между президента Владимир Путин, президента на Финландия Александър Стуб и министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред „Първи канал“.

„Това е важен разговор. Винаги е по-добре позициите да се излагат една на друга от първоизточника. Норвегия и Финландия са наши съседи, гранични държави. И за нас е много важно, че тези държави решиха да влязат в диалог“, каза Песков.

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Той коментира проведения по инициатива на Осло и Хелзинки разговор между Путин, Стуб и Стьоре. Двете северни държави са членове на НАТО и имат обща граница с Русия, а контактите им с Москва бяха ограничени след началото на войната в Украйна.

Разговорът е част от дипломатически контакти

Кремъл поставя телефонния разговор в контекста на усилията за възобновяване на дипломатическия диалог около войната в Украйна. Песков противопостави подхода на Норвегия и Финландия на този на американския президент Доналд Тръмп, който поддържа контакти с Путин и се опитва да посредничи за постигането на мирно споразумение.

До момента тези усилия не са довели до договорен мир между Русия и Украйна.

Миналата седмица Йонас Гар Стьоре и Александър Стуб се срещнаха в Осло със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата се проведе ден преди Уиткоф да разговаря с Путин в Санкт Петербург.

Песков не обяви конкретен резултат от телефонния разговор, нито посочи дали са договорени следващи стъпки. От изказването му става ясно, че Москва разглежда самото възобновяване на прекия контакт с Норвегия и Финландия като важен политически сигнал.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин никой не го е виждал на живо

    8 23 Отговор
    От 5 години.
    Всички говорят с него по телефона.
    Останалите дето се снимат с Китайци, Иранци и С. Корейци са двойници и то не съвсем успешни.

    Коментиран от #14, #32

    07:36 28.10.2026

  • 2 мдааааа

    6 3 Отговор
    "Важно" , за кого ...

    07:37 28.10.2026

  • 3 СТУБ НАЦИСТА

    18 6 Отговор
    И той гледа да се спаси.

    07:37 28.10.2026

  • 4 Защото

    18 5 Отговор
    им идва акъла !

    07:37 28.10.2026

  • 5 Фен

    27 6 Отговор
    Скоро и други ще искат да говорят. За Европа идва много тежка зима, за Украйна ужасна. Урсула, Кая и Гюров си отиват.

    Коментиран от #10, #22

    07:39 28.10.2026

  • 6 ставка

    20 30 Отговор
    Пред атомните бомби и откачалките говорят.
    Големите усти - вкъщи.
    И килимче ще последва, скоро.

    Коментиран от #21

    07:40 28.10.2026

  • 7 Умните

    16 30 Отговор
    искат да разговарят с императора.

    Коментиран от #23

    07:41 28.10.2026

  • 8 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА

    14 31 Отговор
    Отива и към тях.

    07:41 28.10.2026

  • 9 Накрая

    20 22 Отговор
    всички продали страните си ще са на килимчето пред Путин и чинно ще се жалват!

    07:42 28.10.2026

  • 10 Ахаа

    5 19 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Засега , само Си и Ким чо искат да говорят с потьо , за да се почувстват "важни" ...

    Коментиран от #11, #16

    07:42 28.10.2026

  • 11 Де бил

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ахаа":

    Той Стуб също не искаше да говори с Путин...оообаче нема как.

    07:47 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мдаа...

    22 2 Отговор
    Почна се. Да видим кой ще е следващия срамежливо припълзял на червеното килимче в Кремъл.

    07:48 28.10.2026

  • 14 Оги

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин никой не го е виждал на живо":

    Кой ти каза?

    07:50 28.10.2026

  • 15 Замислен

    14 2 Отговор
    Скоро ще има опашка със записване.

    07:51 28.10.2026

  • 16 Фен

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ахаа":

    Ами тези, които подкрепят Зе управляват около 300 милиона души, и имат около 15 процента подкрепа в собствените си страни. Светът е колко, стана ли 8 милиарда? Смятай.

    07:53 28.10.2026

  • 17 Разказали са просто болните си мераци!

    8 3 Отговор
    И толкова!

    07:53 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А защо Путин не говори с Радев и Йотова?

    3 8 Отговор
    Защото Путин не говори с робите си.

    Коментиран от #25

    07:56 28.10.2026

  • 20 Свободен

    2 12 Отговор
    Малей ..
    Доживяхме руснаците да се хвалят, че Финландия е допуснала да разговаря с тях!
    Голямо падение!

    07:56 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Свободен

    12 8 Отговор

    До коментар #7 от "Умните":

    Този император много късичък, бе!
    Дръжките на вратите в Кремъл са на нивото на ушите му!

    Коментиран от #26, #29

    07:59 28.10.2026

  • 24 Критик

    18 5 Отговор
    Ха-ха , това ще им е за последно. Бункерният фюрер им чел лекция по кремълска история .

    08:00 28.10.2026

  • 25 Фен

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "А защо Путин не говори с Радев и Йотова?":

    Ми Радев и Йотова не са му се обадили. Ама Финландия, след затварянето на границата с Русия, бая го е закъсала. А и като видяха колапса на НАТО разбраха, че няма за какво да се репчат.

    08:03 28.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фен

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Свободен":

    Аз малко пиша, ама много чета. На няколко езика. Пробвай, помага да осъзнаеш какво се случва около теб. А, и си спри ТикТока. Води до затъпяване.

    08:05 28.10.2026

  • 29 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Свободен":

    ......и ?

    08:07 28.10.2026

  • 30 Тити

    0 3 Отговор
    Еххххх рашистки мечти. Те границите между тези страни отдавна са закрити и има защо не може да се вярва на кремълският диктатор.

    08:07 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ъъъъ не!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин никой не го е виждал на живо":

    Беше на посещение в САЩ, да не си забравил!😂

    08:10 28.10.2026

  • 33 гост

    0 0 Отговор
    руснаците още им е топло от финландската война и още помнят Симо Хаюха дето им скри топките

    08:41 28.10.2026

  • 34 Това беше ясно

    0 0 Отговор
    В един момент, всички на коленца на килимчето пред Путин! А Финландия е една от най сглупилите и загубилите заради продажни политици.

    08:45 28.10.2026

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