Говори Москва: Важното е, че Норвегия и Финландия говорят с Путин

Русия определя като важен телефонния разговор между президента Владимир Путин, президента на Финландия Александър Стуб и министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред „Първи канал“.

„Това е важен разговор. Винаги е по-добре позициите да се излагат една на друга от първоизточника. Норвегия и Финландия са наши съседи, гранични държави. И за нас е много важно, че тези държави решиха да влязат в диалог“, каза Песков.

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Той коментира проведения по инициатива на Осло и Хелзинки разговор между Путин, Стуб и Стьоре. Двете северни държави са членове на НАТО и имат обща граница с Русия, а контактите им с Москва бяха ограничени след началото на войната в Украйна.

Разговорът е част от дипломатически контакти

Кремъл поставя телефонния разговор в контекста на усилията за възобновяване на дипломатическия диалог около войната в Украйна. Песков противопостави подхода на Норвегия и Финландия на този на американския президент Доналд Тръмп, който поддържа контакти с Путин и се опитва да посредничи за постигането на мирно споразумение.

До момента тези усилия не са довели до договорен мир между Русия и Украйна.

Миналата седмица Йонас Гар Стьоре и Александър Стуб се срещнаха в Осло със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата се проведе ден преди Уиткоф да разговаря с Путин в Санкт Петербург.

Песков не обяви конкретен резултат от телефонния разговор, нито посочи дали са договорени следващи стъпки. От изказването му става ясно, че Москва разглежда самото възобновяване на прекия контакт с Норвегия и Финландия като важен политически сигнал.

Източници: news.bg