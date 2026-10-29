Юрий Ушаков: Атаки на 4 ноември може да повлияят на мирните преговори с Киев

Евентуални масирани украински атаки по време на празничните прояви в Русия на 4 ноември могат да повлияят на отношението на Москва към предстоящите тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ. Това заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

На 4 ноември в Русия се отбелязва Денят на народното единство. Ушаков посочи, че разговорите няма да се проведат преди празника, като допълни, че точната дата все още не е определена.

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„Ще видим как нашите украински съперници ще се държат през тези дни, това има значение. Ако по време на празничните масови мероприятия имаме някакви масирани бомбардировки, това също по някакъв начин ще повлияе върху нашите настроения. Това е логично“, заяви Ушаков.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите между Русия, Украйна и САЩ ще се състоят между 6 и 10 ноември в Абу Даби. От руската страна обаче не е потвърдена конкретна дата, а изявлението на Ушаков оставя възможност сроковете и нагласите към срещата да зависят от развитието около празничния ден.

Москва обвързва разговорите с поведението на Киев

Ушаков не каза, че са планирани украински атаки, а говори за възможен сценарий и за това как той би се отразил върху руската позиция. Изявлението му поставя сигурността по време на масовите прояви в Русия сред факторите, които Москва ще отчита преди възобновяването на разговорите.

Предстоящите преговори са част от дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта между Русия и Украйна. В тях трябва да участват представители на трите държави, а Абу Даби е посочен като възможно място за провеждането им.

Ушаков коментира и срещата Русия–Африка

Съветникът на Кремъл говори и за срещата на върха Русия–Африка. По думите му западни държави са се опитвали да разубедят някои от африканските лидери да участват, но въпреки това е имало „солидно присъствие“.

Ушаков определи разговорите като съдържателни и полезни и заяви, че участниците са заинтересовани от по-нататъшното развитие на руско-африканското взаимодействие в различни сфери.

Източници: bta.bg