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Юрий Ушаков: Атаки на 4 ноември може да повлияят на мирните преговори с Киев
  Тема: Украйна

Юрий Ушаков: Атаки на 4 ноември може да повлияят на мирните преговори с Киев

29 Октомври, 2026 17:20 740 30

  • юрий ушаков-
  • мирни преговори-
  • русия-
  • украйна-
  • абу даби-
  • володимир зеленски

Съветникът на Кремъл заяви, че Москва ще отчете поведението на Киев по време на Деня на народното единство, разговорите между Русия, Украйна и САЩ се очаква да бъдат след празника

Юрий Ушаков: Атаки на 4 ноември може да повлияят на мирните преговори с Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Евентуални масирани украински атаки по време на празничните прояви в Русия на 4 ноември могат да повлияят на отношението на Москва към предстоящите тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ. Това заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

На 4 ноември в Русия се отбелязва Денят на народното единство. Ушаков посочи, че разговорите няма да се проведат преди празника, като допълни, че точната дата все още не е определена.

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„Ще видим как нашите украински съперници ще се държат през тези дни, това има значение. Ако по време на празничните масови мероприятия имаме някакви масирани бомбардировки, това също по някакъв начин ще повлияе върху нашите настроения. Това е логично“, заяви Ушаков.

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите между Русия, Украйна и САЩ ще се състоят между 6 и 10 ноември в Абу Даби. От руската страна обаче не е потвърдена конкретна дата, а изявлението на Ушаков оставя възможност сроковете и нагласите към срещата да зависят от развитието около празничния ден.

Москва обвързва разговорите с поведението на Киев

Ушаков не каза, че са планирани украински атаки, а говори за възможен сценарий и за това как той би се отразил върху руската позиция. Изявлението му поставя сигурността по време на масовите прояви в Русия сред факторите, които Москва ще отчита преди възобновяването на разговорите.

Предстоящите преговори са част от дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта между Русия и Украйна. В тях трябва да участват представители на трите държави, а Абу Даби е посочен като възможно място за провеждането им.

Ушаков коментира и срещата Русия–Африка

Съветникът на Кремъл говори и за срещата на върха Русия–Африка. По думите му западни държави са се опитвали да разубедят някои от африканските лидери да участват, но въпреки това е имало „солидно присъствие“.

Ушаков определи разговорите като съдържателни и полезни и заяви, че участниците са заинтересовани от по-нататъшното развитие на руско-африканското взаимодействие в различни сфери.

Източници: bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наглостта

    8 11 Отговор
    руска, няма граници!

    17:22 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 След изборите в САЩ

    7 7 Отговор
    на 3-ти ноември, преговорите ще бъдат прекратени. Тръмп ще има проблеми и хич няма да му е до подмазване на Путин.

    17:23 29.10.2026

  • 4 Е и кво?

    8 9 Отговор
    Е и кво от това, Путин как бомбеше всеки път Киев, когато на посещение бяха европейски личности?

    17:24 29.10.2026

  • 5 Костадин Костадинов

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Хапченцата моето момче, хапченцата взимай по редовно

    Коментиран от #12, #21

    17:24 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Костадин Костадинов

    3 8 Отговор
    Путин убива руснаците всеки ден и не знам защо го прави мрази ли ги

    17:26 29.10.2026

  • 8 Също

    2 7 Отговор
    и за рожденни ,и именни дни на елита от Кремъл!

    Коментиран от #11

    17:26 29.10.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Антирашист":

    Трудно е защото са руснаци

    Коментиран от #17, #18

    17:26 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Също":

    Те всички мразят руснаците от там дето ги каза и затова ги избиват

    17:27 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Безушаков

    2 5 Отговор
    Не удряйте между 22-06 и от 14 до 16 часа!

    17:29 29.10.2026

  • 14 0шанков ,

    1 3 Отговор
    Биеме магарето ли ?

    17:30 29.10.2026

  • 15 Костя от Максуда

    3 3 Отговор
    Бате, копейките свършват, Ко ша прайм?

    Коментиран от #28

    17:31 29.10.2026

  • 16 Също

    2 2 Отговор
    предварително уведомявайте,кога и къде ще ударите!

    17:31 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баче Кико

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Костадинке, ще ти сложа бял крем на обърнатите джуки.

    17:33 29.10.2026

  • 19 Митя

    0 2 Отговор
    Ударите по дестилатори са червена линия!

    17:33 29.10.2026

  • 20 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)

    2 2 Отговор
    Вече израза "Русия е Нигерия със сняг" придобива все повече смисъл .

    17:35 29.10.2026

  • 21 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Костадин Костадинов":

    Абе, като гледам май ти не си си взимал хапчетата..... Що си мисля, че всички жълти павета или са на твърд наркотик или пък не си взимат хапчетата редовно.... То бива толкова давещи се в Русофобията си, ама човек трябва да има някаква мярка .......

    17:35 29.10.2026

  • 22 Рогозков

    0 2 Отговор
    Не удряйте по жопата!

    17:35 29.10.2026

  • 23 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Помощникът на Путин Ушаков: „Европейците могат да се включат в преговорите, ако си купят билети, но никой не ги е канил.“
    Поредният звучен шамар по Урсулите

    17:36 29.10.2026

  • 24 койдазнай

    1 2 Отговор
    Ако руснаците искат мир, то просто трябва да се изтеглят от Украйна. Всичко други са най-нагли луъжи и едно безкрайно престъпление!

    17:37 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Раковски разобличава пропагандата на руските агенти, които примамват българите да се преселват, като изтъква, че по време на войните си с Турция Русия „лъгала е най-безсрамно бедните простодушни българи, че уж тях иде да освободи“.
    Истинската цел на руската политика не е да помогне на българите, а да разори българското отечество и да обезлюди земите им, като ги принуди да се заселват в руските степи (например в Бесарабия и Новоросия), за да ги използва за собствените си демографски и военни нужди.
    Раковски описва тежките лишения, измами и разочарования, които сполетяват българите, поддали се на руските призиви да се преселят.
    Раковски поставя началото на критичната историческа мисъл в България спрямо истинските геополитически интереси на Руската империя на Балканите.
    Всички възрожденци и патриоти са били за Европа и против Русия.

    17:39 29.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шмекер Копейкин празнодумеца

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Костя от Максуда":

    Има баби, които още мятат пари от терасата.
    И без това действа точно като телефонен измамник - всява несъществуващ страх и от това печели.

    17:42 29.10.2026

  • 29 Клепухов

    0 1 Отговор
    Има ли един с нормално име?

    17:44 29.10.2026

  • 30 Я пак!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Като учите история учете тази която е писана от историци, а не писаната на коляно от чужди политици. Първите войски преминали Дунав през 1876 г. са именно украинците от 33-ти Елецки, 34-ти Севски, 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотен полк. След преминаването на Дунава, още при овладяването на Свищов, редица от действащите лица са украинци. Заедно с това има и полкове, които са формирани основно от населението на украинските губернии и се прославят в някои други битки. На 4 юли 1877 г. 20-ти Галицки полк участва в боевете за овладяването на Никопол. На 22 август 1877 г. до Ловеч се сражават войници от украинските губернии, служещи в 9-ти и 10-ти стрелкови батальони на 130-ти Херсонски пехотен полк. И в прочутите сражения за Плевен, както и в последвалата обсада на града воюват украински дивизии. Сред тях са 31-ва пехотна, състояща се от харкивяни, 33-та – съставена от катеринославци, херсонци, таврийци, а също така 1-ва бригада на 9-та пехотна дивизия, състояща се от полтавчани. Няма да пропуснем и имената на украинските генерали Федир Федорович Радецки (1820-1890) и Михайло Иванович Драгомиров (1830-1905). Жертви от "руската" армия на Балканите през тази война е около 11 905 убити на полето на сражението, 6 824 починали от получени рани, а 82 636 починали от болести (тиф, дизентерия и др.) поради липса на достатъчно военно-полеви болници.
    Таааа, кой те е "освободил" и как?

    17:45 29.10.2026

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