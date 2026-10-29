Юрий Ушаков: Атаки на 4 ноември може да повлияят на мирните преговори с Киев

Евентуални масирани украински атаки по време на празничните прояви в Русия на 4 ноември могат да повлияят на отношението на Москва към предстоящите тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ. Това заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.
На 4 ноември в Русия се отбелязва Денят на народното единство. Ушаков посочи, че разговорите няма да се проведат преди празника, като допълни, че точната дата все още не е определена.
Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите между Русия, Украйна и САЩ ще се състоят между 6 и 10 ноември в Абу Даби. От руската страна обаче не е потвърдена конкретна дата, а изявлението на Ушаков оставя възможност сроковете и нагласите към срещата да зависят от развитието около празничния ден.
Москва обвързва разговорите с поведението на Киев
Ушаков не каза, че са планирани украински атаки, а говори за възможен сценарий и за това как той би се отразил върху руската позиция. Изявлението му поставя сигурността по време на масовите прояви в Русия сред факторите, които Москва ще отчита преди възобновяването на разговорите.
Предстоящите преговори са част от дипломатическите усилия за намиране на решение на конфликта между Русия и Украйна. В тях трябва да участват представители на трите държави, а Абу Даби е посочен като възможно място за провеждането им.
Ушаков коментира и срещата Русия–Африка
Съветникът на Кремъл говори и за срещата на върха Русия–Африка. По думите му западни държави са се опитвали да разубедят някои от африканските лидери да участват, но въпреки това е имало „солидно присъствие“.
Ушаков определи разговорите като съдържателни и полезни и заяви, че участниците са заинтересовани от по-нататъшното развитие на руско-африканското взаимодействие в различни сфери.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наглостта
17:22 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 След изборите в САЩ
17:23 29.10.2026
4 Е и кво?
17:24 29.10.2026
5 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "Сатана Z":Хапченцата моето момче, хапченцата взимай по редовно
Коментиран от #12, #21
17:24 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Костадин Костадинов
17:26 29.10.2026
8 Също
Коментиран от #11
17:26 29.10.2026
9 Костадин Костадинов
До коментар #6 от "Антирашист":Трудно е защото са руснаци
Коментиран от #17, #18
17:26 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Също":Те всички мразят руснаците от там дето ги каза и затова ги избиват
17:27 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Безушаков
17:29 29.10.2026
14 0шанков ,
17:30 29.10.2026
15 Костя от Максуда
Коментиран от #28
17:31 29.10.2026
16 Също
17:31 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Баче Кико
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Костадинке, ще ти сложа бял крем на обърнатите джуки.
17:33 29.10.2026
19 Митя
17:33 29.10.2026
20 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)
17:35 29.10.2026
21 Европеец
До коментар #5 от "Костадин Костадинов":Абе, като гледам май ти не си си взимал хапчетата..... Що си мисля, че всички жълти павета или са на твърд наркотик или пък не си взимат хапчетата редовно.... То бива толкова давещи се в Русофобията си, ама човек трябва да има някаква мярка .......
17:35 29.10.2026
22 Рогозков
17:35 29.10.2026
23 Сатана Z
Поредният звучен шамар по Урсулите
17:36 29.10.2026
24 койдазнай
17:37 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 "Всякога проклета Русия" по Раковски
До коментар #2 от "Сатана Z":Раковски разобличава пропагандата на руските агенти, които примамват българите да се преселват, като изтъква, че по време на войните си с Турция Русия „лъгала е най-безсрамно бедните простодушни българи, че уж тях иде да освободи“.
Истинската цел на руската политика не е да помогне на българите, а да разори българското отечество и да обезлюди земите им, като ги принуди да се заселват в руските степи (например в Бесарабия и Новоросия), за да ги използва за собствените си демографски и военни нужди.
Раковски описва тежките лишения, измами и разочарования, които сполетяват българите, поддали се на руските призиви да се преселят.
Раковски поставя началото на критичната историческа мисъл в България спрямо истинските геополитически интереси на Руската империя на Балканите.
Всички възрожденци и патриоти са били за Европа и против Русия.
17:39 29.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Шмекер Копейкин празнодумеца
До коментар #15 от "Костя от Максуда":Има баби, които още мятат пари от терасата.
И без това действа точно като телефонен измамник - всява несъществуващ страх и от това печели.
17:42 29.10.2026
29 Клепухов
17:44 29.10.2026
30 Я пак!
До коментар #2 от "Сатана Z":Като учите история учете тази която е писана от историци, а не писаната на коляно от чужди политици. Първите войски преминали Дунав през 1876 г. са именно украинците от 33-ти Елецки, 34-ти Севски, 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотен полк. След преминаването на Дунава, още при овладяването на Свищов, редица от действащите лица са украинци. Заедно с това има и полкове, които са формирани основно от населението на украинските губернии и се прославят в някои други битки. На 4 юли 1877 г. 20-ти Галицки полк участва в боевете за овладяването на Никопол. На 22 август 1877 г. до Ловеч се сражават войници от украинските губернии, служещи в 9-ти и 10-ти стрелкови батальони на 130-ти Херсонски пехотен полк. И в прочутите сражения за Плевен, както и в последвалата обсада на града воюват украински дивизии. Сред тях са 31-ва пехотна, състояща се от харкивяни, 33-та – съставена от катеринославци, херсонци, таврийци, а също така 1-ва бригада на 9-та пехотна дивизия, състояща се от полтавчани. Няма да пропуснем и имената на украинските генерали Федир Федорович Радецки (1820-1890) и Михайло Иванович Драгомиров (1830-1905). Жертви от "руската" армия на Балканите през тази война е около 11 905 убити на полето на сражението, 6 824 починали от получени рани, а 82 636 починали от болести (тиф, дизентерия и др.) поради липса на достатъчно военно-полеви болници.
Таааа, кой те е "освободил" и как?
17:45 29.10.2026