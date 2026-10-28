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Володимир Зеленски: Украинската армия напредва и превзема територии с три операции
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украинската армия напредва и превзема територии с три операции

28 Октомври, 2026 08:12 1 151 60

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • купянск-
  • донбас-
  • операция вивалди-
  • владимир путин

Президентът съобщи за операция край Купянск, при която украински войници са използвали подземни газопроводи, за да заобиколят руските позиции

Володимир Зеленски: Украинската армия напредва и превзема територии с три операции - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските сили си връщат територии чрез поредица от офанзиви, включително необявената досега операция „Велес“ край Купянск, при която са използвани подземни газопроводи за заобикаляне на руските позиции. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Зеленски каза, че позицията на украинската армия на бойното поле е най-силната от известно време. По думите му тя може да бъде допълнително укрепена с доставки на системи за противовъздушна отбрана от западните съюзници.

Операцията край Купянск

Президентът посочи, че операция „Велес“ е проведена близо до Купянск в Харковска област. Градът беше върнат под украински контрол в края на 2022 г., но оттогава е под постоянен руски натиск.

„Това е силна операция, добре планирана и технологично ориентирана. Руснаците се опитаха да използват подземни газопроводи, за да преминат покрай нашите позиции“, каза Зеленски.

По думите му украинските военнослужещи са обърнали тази тактика срещу руските сили. „Нашите бойци използваха подземната инфраструктура срещу окупаторите с изключителен успех“, заяви украинският президент.

Боевете северно от Словянск и Краматорск

Зеленски съобщи и за въздушнодесантна операция в Източна Украйна, както и за операция „Вивалди“ на север. Тя е предназначена да предотврати руско настъпление в ключови райони.

Според доклад на висш украински командир при „Вивалди“ украинските сили са разчистили 75 квадратни километра от руски инфилтрирани групи и са си върнали още 10 квадратни километра територия. Операцията се провежда северно от Словянск и Краматорск, които са част от укрепения район, определян като „крепостен пояс“.

Превземането на двата града би доближило Русия до целта ѝ да установи контрол над целия Донбас. През август Зеленски съобщи за украински успехи и на юг, където 26 населени места са били върнати под украински контрол.

Противоположни твърдения за фронта

Москва продължава да твърди, че руските сили напредват по почти целия 1200-километров фронт. Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов заяви по-рано този месец, че от началото на септември руските войски са поставили под контрол 92 украински населени места, включително Добропиля.

Украинската армия отхвърли руските твърдения. Към момента съобщените от двете страни териториални промени не са представени с независимо потвърждение в публикацията на Ройтерс.

Източници: bta.bg, straitstimes.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирко

    67 4 Отговор
    Между другото Гюбелс и Хитлер са лъгали берлинчани, че печелят войната дори когато руснаците са обграждали Берлин. Та така ...

    08:14 28.10.2026

  • 2 хихи

    53 7 Отговор
    Поради отпаднала необходимост на Киев, ВСУ настъпват къв Лвов.....

    Коментиран от #26

    08:15 28.10.2026

  • 3 Пич

    57 7 Отговор
    На украинския фронт - нищо ново!!!
    Зелю нашмъркано напредва, и и проси пари от кой даде...!!!

    Коментиран от #8

    08:15 28.10.2026

  • 4 ставка

    29 5 Отговор
    Аха, то от бункера така изглежда.
    Също както при един друг за който е забранено да се коментира.
    Но реалността е неизбежна.

    08:16 28.10.2026

  • 5 пламен

    8 37 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #28, #42

    08:16 28.10.2026

  • 6 Ванга

    8 34 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #12

    08:17 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    31 3 Отговор
    ТВА ВЕЧЕ ПОЧНАХА И В КОКАИНА ДА СЛАГАТ ФЕНТАНИЛ :)

    08:19 28.10.2026

  • 11 Фен

    27 7 Отговор
    Ами да изберем Гюров! Той ще му даде още пари. Както му даде, като беше премиер.

    08:19 28.10.2026

  • 12 Боко

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ванга":

    Искаш ли лично да ти каже още нещо🤔

    Коментиран от #29

    08:21 28.10.2026

  • 13 Ну, погоди

    21 3 Отговор
    Вица на деня, ха ха

    08:21 28.10.2026

  • 14 СтатиСтик

    19 3 Отговор
    Този от снимката го показвате вече 5та година ,сигурно са му и изгнили отдавна кокалите и дрехите и обувките даже ,грехота е .

    08:22 28.10.2026

  • 15 Факт

    13 3 Отговор
    И издаде заповед да се готви Киев за руско настъпление

    08:22 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмп наш

    6 14 Отговор
    Ние копейките само на него се надяваме да ни подари пАбедата.
    Пуся се излага по всички фронтове

    08:23 28.10.2026

  • 18 Хихи

    17 4 Отговор
    зеленият шмъркач рано рано е ровил в тавата с фалшивото брашно...

    Коментиран от #35

    08:23 28.10.2026

  • 19 Софиянец

    15 4 Отговор
    Така напредва, че не се връщат живи от там 😂 Клоунска му работа

    08:24 28.10.2026

  • 20 Димитър Дончев -Манатарката

    11 2 Отговор
    Абе за кога се очакват новите Перемога и Контранаступ ,изчаках се вече?Вчера празнувах с богата софра вече трети пореден Димитровден без никакви изгледи .

    08:24 28.10.2026

  • 21 ами

    12 1 Отговор
    ха ха ха - значи не й трябват мирни преговори на украина - още малко и ще победи русия, цели 10 кв км си е върнала

    08:24 28.10.2026

  • 22 Млад Готен Канибал

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Изяж веган за празниците ,пожали невинните и непълнолетни -козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо .

    08:26 28.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Орк на тротинетка

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    08:27 28.10.2026

  • 27 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    4 8 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГадиНас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #40

    08:27 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боко харам

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Боко":

    Искам чакам те пред руZкото посолство.Тьотята ще ти помага за пАбедата

    08:28 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЕС лихвар

    6 2 Отговор
    Връщайте парите неможачиии!!!

    08:28 28.10.2026

  • 32 мучо

    5 1 Отговор
    силно се надяват да излязат от обкръжението завалиите...

    08:28 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 гробар

    10 1 Отговор
    Единственият напредък на ВСУ е само еднопосочно към новите военни гробищни паркове .

    08:29 28.10.2026

  • 35 Антирашист 4853

    1 9 Отговор

    До коментар #18 от "Хихи":

    От ООН обявиха рашистките бомбандировки на енергиини съоръжения в Украйна за рашистки геноцид .

    08:30 28.10.2026

  • 36 джони инглиш

    9 1 Отговор
    А украинската армия знае ли че напредва. Ами да напредва до Москва, защо ревете на умряло за преговори.

    08:31 28.10.2026

  • 37 Кучето на Мими 🐕

    10 1 Отговор
    Зеленото пак е преяло с колумбийски консерви.
    🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    08:31 28.10.2026

  • 38 Тоя

    9 0 Отговор
    ако не се хвали ще му спрат кранчето !

    08:31 28.10.2026

  • 39 Видях ги бе

    8 0 Отговор
    с очите си ги видях - пред Владивосток са...

    Коментиран от #53

    08:32 28.10.2026

  • 40 Блогър от Москва с мАсквич

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Чакам цяла нощ да сипя бензин в новият ми мАсквич.Докато чаках разбрах, че съм гласувал за партията на Путя и новият световен ред с опашки, дефицит и тежък визов режим.
    Как пък една ганьовска копейка не дойде да живее в крепостния рай.Нито една!

    Коментиран от #49, #51, #58

    08:33 28.10.2026

  • 41 Хайо

    7 1 Отговор
    Била близо до полската граница вече украинската армия ,лошо им се пише на руската армия .

    08:33 28.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Няма край мъката на орките

    1 8 Отговор
    Государя им се крие в бункера и пълни памперси. Купонната система чука на вратата.
    Скоро ще реват за помощи и няма да могат да си плащат за любовта на марионетките си по света.

    08:35 28.10.2026

  • 44 Нищо ново,Зели!

    11 0 Отговор
    Май забрави за Курск...?!
    Та те руснаците там, ви инападнаха в гръб,използвайки стари тръби под земята...

    08:35 28.10.2026

  • 45 ох ша пръ

    8 0 Отговор
    дна този така се нашмъркал с бело

    08:35 28.10.2026

  • 46 Напред към Полша

    4 0 Отговор
    Операции или ампутации?

    08:38 28.10.2026

  • 47 Дани

    5 0 Отговор
    Ми, браво. Ама невиждам логиката с това, че вече е съгласен да преговаря с Путин.
    Ма то от наркоман да търсиш логика .....

    08:39 28.10.2026

  • 48 Нулират

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Те изод заден за това се кефиш толкоС...

    08:39 28.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Умен атлантик

    6 0 Отговор
    Киевчани се радват на тази новина макар,че интернета е слаб в метрото.

    08:39 28.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дани

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Видях ги бе":

    О даа! И аз ги видях там пред Владивосток. И Елвис беше с тях.

    08:41 28.10.2026

  • 54 Супер!

    2 0 Отговор
    Украинската армия напредвала...!
    Ура!
    Значи най-накрая Зелко ще престане,с досадното си рИване...

    08:41 28.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Сесесере2🤢🤮

    1 0 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    08:43 28.10.2026

  • 57 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 0 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    08:43 28.10.2026

  • 58 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва с мАсквич":

    Е мирчеф е много доволен от теб искара за кифтета и бира браооо

    08:43 28.10.2026

  • 59 Важно Уточнение

    1 0 Отговор
    Орковете на САПУН

    08:44 28.10.2026

  • 60 мушмул

    1 0 Отговор
    Добре е, когато сутринта започне с вицове!

    08:45 28.10.2026

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