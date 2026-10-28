Володимир Зеленски: Украинската армия напредва и превзема територии с три операции

Украинските сили си връщат територии чрез поредица от офанзиви, включително необявената досега операция „Велес“ край Купянск, при която са използвани подземни газопроводи за заобикаляне на руските позиции. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Зеленски каза, че позицията на украинската армия на бойното поле е най-силната от известно време. По думите му тя може да бъде допълнително укрепена с доставки на системи за противовъздушна отбрана от западните съюзници.

Операцията край Купянск

Президентът посочи, че операция „Велес“ е проведена близо до Купянск в Харковска област. Градът беше върнат под украински контрол в края на 2022 г., но оттогава е под постоянен руски натиск.

„Това е силна операция, добре планирана и технологично ориентирана. Руснаците се опитаха да използват подземни газопроводи, за да преминат покрай нашите позиции“, каза Зеленски.

По думите му украинските военнослужещи са обърнали тази тактика срещу руските сили. „Нашите бойци използваха подземната инфраструктура срещу окупаторите с изключителен успех“, заяви украинският президент.

Боевете северно от Словянск и Краматорск

Зеленски съобщи и за въздушнодесантна операция в Източна Украйна, както и за операция „Вивалди“ на север. Тя е предназначена да предотврати руско настъпление в ключови райони.

Според доклад на висш украински командир при „Вивалди“ украинските сили са разчистили 75 квадратни километра от руски инфилтрирани групи и са си върнали още 10 квадратни километра територия. Операцията се провежда северно от Словянск и Краматорск, които са част от укрепения район, определян като „крепостен пояс“.

Превземането на двата града би доближило Русия до целта ѝ да установи контрол над целия Донбас. През август Зеленски съобщи за украински успехи и на юг, където 26 населени места са били върнати под украински контрол.

Противоположни твърдения за фронта

Москва продължава да твърди, че руските сили напредват по почти целия 1200-километров фронт. Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов заяви по-рано този месец, че от началото на септември руските войски са поставили под контрол 92 украински населени места, включително Добропиля.

Украинската армия отхвърли руските твърдения. Към момента съобщените от двете страни териториални промени не са представени с независимо потвърждение в публикацията на Ройтерс.

Източници: bta.bg, straitstimes.com