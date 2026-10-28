Володимир Зеленски: Украинската армия напредва и превзема територии с три операции

Украинските сили си връщат територии чрез поредица от офанзиви, включително необявената досега операция „Велес“ край Купянск, при която са използвани подземни газопроводи за заобикаляне на руските позиции. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.
Зеленски каза, че позицията на украинската армия на бойното поле е най-силната от известно време. По думите му тя може да бъде допълнително укрепена с доставки на системи за противовъздушна отбрана от западните съюзници.
Операцията край Купянск
Президентът посочи, че операция „Велес“ е проведена близо до Купянск в Харковска област. Градът беше върнат под украински контрол в края на 2022 г., но оттогава е под постоянен руски натиск.
„Това е силна операция, добре планирана и технологично ориентирана. Руснаците се опитаха да използват подземни газопроводи, за да преминат покрай нашите позиции“, каза Зеленски.
По думите му украинските военнослужещи са обърнали тази тактика срещу руските сили. „Нашите бойци използваха подземната инфраструктура срещу окупаторите с изключителен успех“, заяви украинският президент.
Боевете северно от Словянск и Краматорск
Зеленски съобщи и за въздушнодесантна операция в Източна Украйна, както и за операция „Вивалди“ на север. Тя е предназначена да предотврати руско настъпление в ключови райони.
Според доклад на висш украински командир при „Вивалди“ украинските сили са разчистили 75 квадратни километра от руски инфилтрирани групи и са си върнали още 10 квадратни километра територия. Операцията се провежда северно от Словянск и Краматорск, които са част от укрепения район, определян като „крепостен пояс“.
Превземането на двата града би доближило Русия до целта ѝ да установи контрол над целия Донбас. През август Зеленски съобщи за украински успехи и на юг, където 26 населени места са били върнати под украински контрол.
Противоположни твърдения за фронта
Москва продължава да твърди, че руските сили напредват по почти целия 1200-километров фронт. Началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов заяви по-рано този месец, че от началото на септември руските войски са поставили под контрол 92 украински населени места, включително Добропиля.
Украинската армия отхвърли руските твърдения. Към момента съобщените от двете страни териториални промени не са представени с независимо потвърждение в публикацията на Ройтерс.
Източници: bta.bg, straitstimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирко
08:14 28.10.2026
2 хихи
Коментиран от #26
08:15 28.10.2026
3 Пич
Зелю нашмъркано напредва, и и проси пари от кой даде...!!!
Коментиран от #8
08:15 28.10.2026
4 ставка
Също както при един друг за който е забранено да се коментира.
Но реалността е неизбежна.
08:16 28.10.2026
5 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #28, #42
08:16 28.10.2026
6 Ванга
Коментиран от #12
08:17 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
08:19 28.10.2026
11 Фен
08:19 28.10.2026
12 Боко
До коментар #6 от "Ванга":Искаш ли лично да ти каже още нещо🤔
Коментиран от #29
08:21 28.10.2026
13 Ну, погоди
08:21 28.10.2026
14 СтатиСтик
08:22 28.10.2026
15 Факт
08:22 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тръмп наш
Пуся се излага по всички фронтове
08:23 28.10.2026
18 Хихи
Коментиран от #35
08:23 28.10.2026
19 Софиянец
08:24 28.10.2026
20 Димитър Дончев -Манатарката
08:24 28.10.2026
21 ами
08:24 28.10.2026
22 Млад Готен Канибал
До коментар #7 от "Аз съм веган":Изяж веган за празниците ,пожали невинните и непълнолетни -козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо .
08:26 28.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Орк на тротинетка
До коментар #2 от "хихи":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
08:27 28.10.2026
27 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГадиНас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #40
08:27 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боко харам
До коментар #12 от "Боко":Искам чакам те пред руZкото посолство.Тьотята ще ти помага за пАбедата
08:28 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЕС лихвар
08:28 28.10.2026
32 мучо
08:28 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 гробар
08:29 28.10.2026
35 Антирашист 4853
До коментар #18 от "Хихи":От ООН обявиха рашистките бомбандировки на енергиини съоръжения в Украйна за рашистки геноцид .
08:30 28.10.2026
36 джони инглиш
08:31 28.10.2026
37 Кучето на Мими 🐕
🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
08:31 28.10.2026
38 Тоя
08:31 28.10.2026
39 Видях ги бе
Коментиран от #53
08:32 28.10.2026
40 Блогър от Москва с мАсквич
До коментар #27 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Чакам цяла нощ да сипя бензин в новият ми мАсквич.Докато чаках разбрах, че съм гласувал за партията на Путя и новият световен ред с опашки, дефицит и тежък визов режим.
Как пък една ганьовска копейка не дойде да живее в крепостния рай.Нито една!
Коментиран от #49, #51, #58
08:33 28.10.2026
41 Хайо
08:33 28.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Няма край мъката на орките
Скоро ще реват за помощи и няма да могат да си плащат за любовта на марионетките си по света.
08:35 28.10.2026
44 Нищо ново,Зели!
Та те руснаците там, ви инападнаха в гръб,използвайки стари тръби под земята...
08:35 28.10.2026
45 ох ша пръ
08:35 28.10.2026
46 Напред към Полша
08:38 28.10.2026
47 Дани
Ма то от наркоман да търсиш логика .....
08:39 28.10.2026
48 Нулират
До коментар #23 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Те изод заден за това се кефиш толкоС...
08:39 28.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Умен атлантик
08:39 28.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дани
До коментар #39 от "Видях ги бе":О даа! И аз ги видях там пред Владивосток. И Елвис беше с тях.
08:41 28.10.2026
54 Супер!
Ура!
Значи най-накрая Зелко ще престане,с досадното си рИване...
08:41 28.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Сесесере2🤢🤮
08:43 28.10.2026
57 Орк на тротинетка 🧌🛴
08:43 28.10.2026
58 Ба бааааа
До коментар #40 от "Блогър от Москва с мАсквич":Е мирчеф е много доволен от теб искара за кифтета и бира браооо
08:43 28.10.2026
59 Важно Уточнение
08:44 28.10.2026
60 мушмул
08:45 28.10.2026