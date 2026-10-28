CNN потвърди: Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ със семейството си

Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ заедно със семейството си, съобщи бразилската редакция на CNN. Бившият кандидат за президент на Бразилия е напуснал страната след загубата си на изборите на 25 октомври, въпреки съдебното разпореждане да остане на територията ѝ и да предаде паспортите си.
По-рано Асошиейтед прес съобщи, че Държавният департамент на САЩ ще издаде визи на Болсонаро и семейството му и ще разреши влизането им в страната. „Държавният департамент ще издаде визи на Флавио Болсонаро и семейството му и ще им разреши влизане на територията на САЩ“, е заявил високопоставен представител на ведомството пред агенцията.
Напускането въпреки съдебната забрана
Бразилският вестник „Фоля ди Сан-Паулу“ съобщи, че американската администрация е знаела за напускането на сенатора и е била готова да му предостави убежище. Според източници на изданието американски власти са участвали и в планирането на отпътуването му. Тези твърдения не са потвърдени официално от бразилските или американските власти.
Решението на Болсонаро да напусне страната е взето след поражението му на президентските избори и след като съдебните власти са го задължили да остане в Бразилия. Заповедта включва и предаването на бразилския и италианския му паспорт.
Разследвания и дела в Бразилия
Съдията от Върховния съд на Бразилия Флавиу Дину е разпоредил разследване за възможно чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Болсонаро. Сенаторът е обвиняем и по две наказателни дела, свързани с пране на пари и други престъпления. Твърденията по тези производства предстои да бъдат разгледани в рамките на съдебните процедури.
Мандатът на Флавио Болсонаро в Сената изтича през февруари 2027 г. Според бразилските медии след това той ще може да бъде подведен под съдебна отговорност по делата, по които е обвиняем.
Пътуването му до САЩ последва втория тур на президентските избори в Бразилия. На 25 октомври действащият държавен глава Луис Инасиу Лула да Силва спечели вота, а Болсонаро остана на второ място.
Източници: news.bg, apnews.com, cnnbrasil.com.br
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Не кой му пука за Бразилия бе, България потъва...!!!
07:58 28.10.2026
2 Софиянец
07:59 28.10.2026
3 Пламен
08:04 28.10.2026
4 Всъщност
08:05 28.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ТЕ НЕ МОГАТ ДА ОТИДАТ, ЗАЩОТО АКО ОТИДАТ В САЩ ФБР ЩЕ ГИ АРЕСТУВА ЗА НАРКОТИЦИ.....
....
ЗАТОВА ДА БЯГАТ В АРЖЕНТИНА :) В ЗАЛИВА И ТАМ НЕ Е ДОБРЕ - ПАДАТ БОМБИ :)
08:06 28.10.2026
6 Самия факт, че там е потвърждение
Ама кой да ви обясни? Как иначе ще се озове в САЩ без документи и забрана?
А се възмущавахте, защо му прибират документите издават забрана, щом лично бил заявил че нямал намерение да бяга?
Коментиран от #8
08:06 28.10.2026
7 ЧеБурашка
08:07 28.10.2026
8 След изборите в Израел
До коментар #6 от "Самия факт, че там е потвърждение":Ще измъкнат и Биби към САЩ! По същата причина както тоя!
08:10 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Факт
08:34 28.10.2026