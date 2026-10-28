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CNN потвърди: Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ със семейството си

CNN потвърди: Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ със семейството си

28 Октомври, 2026 07:55 884 11

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  • президентски избори-
  • луис инасиу лула да силва

Според CNN бившият кандидат за президент е напуснал Бразилия след загубата си на изборите и въпреки съдебно разпореждане да остане в страната

CNN потвърди: Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ със семейството си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ заедно със семейството си, съобщи бразилската редакция на CNN. Бившият кандидат за президент на Бразилия е напуснал страната след загубата си на изборите на 25 октомври, въпреки съдебното разпореждане да остане на територията ѝ и да предаде паспортите си.

По-рано Асошиейтед прес съобщи, че Държавният департамент на САЩ ще издаде визи на Болсонаро и семейството му и ще разреши влизането им в страната. „Държавният департамент ще издаде визи на Флавио Болсонаро и семейството му и ще им разреши влизане на територията на САЩ“, е заявил високопоставен представител на ведомството пред агенцията.

Напускането въпреки съдебната забрана

Бразилският вестник „Фоля ди Сан-Паулу“ съобщи, че американската администрация е знаела за напускането на сенатора и е била готова да му предостави убежище. Според източници на изданието американски власти са участвали и в планирането на отпътуването му. Тези твърдения не са потвърдени официално от бразилските или американските власти.

Решението на Болсонаро да напусне страната е взето след поражението му на президентските избори и след като съдебните власти са го задължили да остане в Бразилия. Заповедта включва и предаването на бразилския и италианския му паспорт.

Разследвания и дела в Бразилия

Съдията от Върховния съд на Бразилия Флавиу Дину е разпоредил разследване за възможно чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Болсонаро. Сенаторът е обвиняем и по две наказателни дела, свързани с пране на пари и други престъпления. Твърденията по тези производства предстои да бъдат разгледани в рамките на съдебните процедури.

Мандатът на Флавио Болсонаро в Сената изтича през февруари 2027 г. Според бразилските медии след това той ще може да бъде подведен под съдебна отговорност по делата, по които е обвиняем.

Пътуването му до САЩ последва втория тур на президентските избори в Бразилия. На 25 октомври действащият държавен глава Луис Инасиу Лула да Силва спечели вота, а Болсонаро остана на второ място.

Източници: news.bg, apnews.com, cnnbrasil.com.br


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 4 Отговор
    Гле гле гле........ само и само да не пишат за цените на хляба и сиренето, с какви глупости ни занимават...?!
    Не кой му пука за Бразилия бе, България потъва...!!!

    07:58 28.10.2026

  • 2 Софиянец

    24 2 Отговор
    Да видим понеделник гюро и кондьо къде ще избягат 😂

    07:59 28.10.2026

  • 3 Пламен

    3 7 Отговор
    И тоя като Янукович и Асад.

    08:04 28.10.2026

  • 4 Всъщност

    1 16 Отговор
    Президентът Лула Да Силва може би го очаква съдбата на Мадуро

    08:05 28.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    НАШИТЕ БАНДИТИ СИГУРНО МУ ЗАВИЖДАТ....
    .... ТЕ НЕ МОГАТ ДА ОТИДАТ, ЗАЩОТО АКО ОТИДАТ В САЩ ФБР ЩЕ ГИ АРЕСТУВА ЗА НАРКОТИЦИ.....
    ....
    ЗАТОВА ДА БЯГАТ В АРЖЕНТИНА :) В ЗАЛИВА И ТАМ НЕ Е ДОБРЕ - ПАДАТ БОМБИ :)

    08:06 28.10.2026

  • 6 Самия факт, че там е потвърждение

    10 1 Отговор
    Според източници на изданието американски власти са участвали и в планирането на отпътуването му. Тези твърдения не са потвърдени официално.

    Ама кой да ви обясни? Как иначе ще се озове в САЩ без документи и забрана?
    А се възмущавахте, защо му прибират документите издават забрана, щом лично бил заявил че нямал намерение да бяга?

    Коментиран от #8

    08:06 28.10.2026

  • 7 ЧеБурашка

    8 1 Отговор
    Плъховете напускат кораба...

    08:07 28.10.2026

  • 8 След изборите в Израел

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Самия факт, че там е потвърждение":

    Ще измъкнат и Биби към САЩ! По същата причина както тоя!

    08:10 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    Избяга мишока!

    08:34 28.10.2026

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