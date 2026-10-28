CNN потвърди: Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ със семейството си

Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ заедно със семейството си, съобщи бразилската редакция на CNN. Бившият кандидат за президент на Бразилия е напуснал страната след загубата си на изборите на 25 октомври, въпреки съдебното разпореждане да остане на територията ѝ и да предаде паспортите си.

По-рано Асошиейтед прес съобщи, че Държавният департамент на САЩ ще издаде визи на Болсонаро и семейството му и ще разреши влизането им в страната. „Държавният департамент ще издаде визи на Флавио Болсонаро и семейството му и ще им разреши влизане на територията на САЩ“, е заявил високопоставен представител на ведомството пред агенцията.

Напускането въпреки съдебната забрана

Бразилският вестник „Фоля ди Сан-Паулу“ съобщи, че американската администрация е знаела за напускането на сенатора и е била готова да му предостави убежище. Според източници на изданието американски власти са участвали и в планирането на отпътуването му. Тези твърдения не са потвърдени официално от бразилските или американските власти.

Решението на Болсонаро да напусне страната е взето след поражението му на президентските избори и след като съдебните власти са го задължили да остане в Бразилия. Заповедта включва и предаването на бразилския и италианския му паспорт.

Разследвания и дела в Бразилия

Съдията от Върховния съд на Бразилия Флавиу Дину е разпоредил разследване за възможно чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Болсонаро. Сенаторът е обвиняем и по две наказателни дела, свързани с пране на пари и други престъпления. Твърденията по тези производства предстои да бъдат разгледани в рамките на съдебните процедури.

Мандатът на Флавио Болсонаро в Сената изтича през февруари 2027 г. Според бразилските медии след това той ще може да бъде подведен под съдебна отговорност по делата, по които е обвиняем.

Пътуването му до САЩ последва втория тур на президентските избори в Бразилия. На 25 октомври действащият държавен глава Луис Инасиу Лула да Силва спечели вота, а Болсонаро остана на второ място.

Източници: news.bg, apnews.com, cnnbrasil.com.br