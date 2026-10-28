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Добре дошъл! Доналд Тръмп одобри възможното пристигане на Флавио Болсонаро в САЩ

Добре дошъл! Доналд Тръмп одобри възможното пристигане на Флавио Болсонаро в САЩ

28 Октомври, 2026 09:15 757 6

  • доналд тръмп-
  • флавио болсонаро-
  • бразилия-
  • лула да силва-
  • президентски избори

Американски медии съобщиха, че бразилският сенатор вече е напуснал страната след загубата си от Лула да Силва, Вашингтон ще издаде визи на Болсонаро и семейството му

Добре дошъл! Доналд Тръмп одобри възможното пристигане на Флавио Болсонаро в САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би одобрил пристигането в страната на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, който загуби президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва.

„Бих го одобрил. Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни и според мен това беше ужасно“, каза Тръмп пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд.

Американският президент подчерта, че не е подкрепил официално нито един от кандидатите. В понеделник той заяви без да представи доказателства, че изборите в Бразилия са били манипулирани.

Американски медии съобщиха, че Болсонаро е пристигнал

„Вашингтон пост“ и Си Ен Ен съобщиха, че Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ вечерта след изборите. Двете медии се позоваха на анонимни източници, запознати със случая, но не посочиха къде точно се намира бразилският сенатор.

По-рано високопоставен представител на Държавния департамент заяви пред Асошиейтед прес, че Вашингтон ще издаде визи на Болсонаро и семейството му и ще им позволи да влязат в страната.

Предизборният щаб на Болсонаро също заяви, че не знае къде се намира той. „Бяхме изненадани и все още не знаем къде се намира“, каза сенатор Рожерио Мариньо, координатор на кампанията му.

Болсонаро не признава резултата

Лула да Силва беше преизбран с 52 процента от гласовете. Той получи над 64 милиона гласа срещу по-малко от 60 милиона за Флавио Болсонаро, като разликата между двамата е около 4,4 милиона гласа.

Флавио Болсонаро не е признал поражението. В понеделник той заяви, че ще поиска анулиране на изборните резултати заради предполагаеми нарушения и че възнамерява да оглави опозицията срещу Лула. Партията му обаче вече призна преизбирането на досегашния президент.

Сенаторът е бил задължен със съдебно разпореждане да предаде обикновения и дипломатическия си паспорт. Според полицейски източник, цитиран от Франс прес, след като не е изпълнил разпореждането, документите са били анулирани. Според документ на италианския парламент Болсонаро притежава и италианско гражданство от 2023 г.

Срещу сенатора текат няколко разследвания

Срещу Флавио Болсонаро се водят разследвания за предполагаема корупция, пране на пари и укриване на данъци. Той отрича да е извършил нарушения и обвинява съдията от Върховния съд Алешандри де Мораис, който ръководи едно от разследванията, в пристрастност към Лула.

Братът на сенатора Едуардо Болсонаро живее в САЩ и поддържа контакти с администрацията на Тръмп. Миналата седмица той заяви, че подкрепя евентуално заминаване на Флавио от Бразилия при изборна загуба.

Междувременно бразилски съдия разпореди разследване на евентуално чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Флавио Болсонаро и на възможна намеса чрез манипулации в социалните мрежи, включително свързани с компанията „Мета“.

Източници: bta.bg, apnews.com, washingtonpost.com


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    2 6 Отговор
    Колко интересно съвпадение с Русия. Вместо в затвора ,юнаците ,преследвани от закона бягат при благодетелите си Путин и Тръмп. Орбан има избор - Москва или Вашингтон, но двамата юнаци началници явно са се разбрали да го натресат световно в ООН, ама няма да им се получи и тогава някой от тях ще си го прибере. Светло бъдеще предстои на света ,ако не се справи с тези двамата озверели.

    09:34 28.10.2026

  • 2 Някой

    7 1 Отговор
    Ама защо Тръмп приветства един престъпник? Обявен е за издирване в Бразилия.
    Сега да очакваме ли бразилска военна операция в САЩ за залавяне и изправяне пред съда на престъпника Болсонаро?

    Коментиран от #5

    09:48 28.10.2026

  • 3 хъхъ

    8 0 Отговор
    След изборите в неделя и наш Гюро ще бяга...в Израел.

    09:53 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Не. Очаквай щатска операция за връщането на Болсонаро на власт или най- малко санкции и нови мита срещу Бразилия.

    Коментиран от #6

    10:00 28.10.2026

  • 6 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Е то, такова... Нямаше ли нещо с международния редо, основан на правила??? Или това важи, когато е в полза на американците, но не и когато е в техен ущърб?

    10:22 28.10.2026

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