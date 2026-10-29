Джеймс Таларико - кошмарът на Републиканската партия

От 1988 година насам Тексас не е избирал сенатор от Демократическата партия. Сега 37-годишният Джеймс Таларико може да промени това. Последните проучвания му дават преднина пред кандидата на републиканците - главния прокурор на щата Кен Пакстън.

В последните седмици републикански донори, сред които и милиардерът Илон Мъск, изливат стотици милиони в кампанията в Тексас, но социолозите казват, че за момента дори тези пари не могат да мобилизират всички републиканци в щата да подкрепят кандидата на партията. Растящите цени заради продължаващата война в Иран превръщат сблъсъка във втория по големина щат в референдум за управлението на Тръмп. Още през май месец изследване на Тексаския университет показа, че само 37% от жителите на щата подкрепят офанзивата срещу Иран.

Най-скъпата кампания в историята?

В рамките на кампанията републиканците се опитват да изместят фокуса от тези проблеми. От 1 август насам над 100 милиона долара са инвестирани в реклами, които обвиняват демократите и конкретно - Таларико, че подкрепят „смяната на пола на деца". Една негова реплика, че Господ е „небинарен", защото е и мъж, и жена, се превърна във фокус на атаките.

Кампанията в Тексас се очаква да се превърне в най-скъпия сблъсък за сенаторско място в историята, като вече за кампаниите на двамата кандидати са похарчени над 500 милиона долара. 158 милиона от тях са инвестирани само от Мъск. Но докато Пакстън получава подкрепата от т.нар. Комитети за политическо действие (PACs) - организации, които генерират средства от донори, за да ги използват в подкрепа на кандидат, Таларико разчита на дарения от отделни граждани. Екипът му посочва, че в периода юли-септември те са получили три пъти повече малки дарения от опонента им, като 97% от тях са под 100 долара.

Кой е Джеймс Таларико?

Таларико използва религията си и обучението като презвитериански пастор като двигател в кампанията. Той защитава прогресивни позиции и често критикува консервативните си опоненти на база на религията.

Самият Таларико израства в бедно семейство. Майка му го отглежда сама, след като напуска баща му, когото описва като алкохолик и насилник. От малък той е свързан с църквата, а дядо му е баптистки пастор. През 2011 година започва да работи като учител, но през 2018 година, когато е само на 29, става депутат в щатския конгрес в Тексас.

През четирите си мандата в доминираната от републиканците Камара на представителите на Тексас Таларико се е противопоставял на опитите за ограничаване на избирателните права и удължаване и по-строго налагане на забраната за аборти. Той работи за приемането на закони за внос на по-евтини лекарства от Канада и за ограничаване на месечната цена на инсулина. Самият Таларико е диабетик.

В рамките на кампанията Таларико, който не беше широко разпознаваемо лице, успя да се наложи с пламенните си речи, в които омаловажава разликите между демократи и републиканци. „Делението не е между леви и десни, а между тези на върха и тези долу", повтаря той, а критиците му го обвиняват в популизъм. За него символът на „тези на върха" е опонентът му - Кен Пакстън, когото нарича „най-корумпирания политик в Тексас".

Кой е Кен Пакстън?

Доналд Тръмп избра да подкрепи Кен Пакстън като кандидат на републиканците в щата, който се бореше за номинацията на партията с дългогодишния сенатор Джон Корнин. Според американския президент Корнин не го е подкрепял достатъчно през годините, затова неговият съюзник Пакстън заслужава мястото.

Около Пакстън, който от 2015 година е главен прокурор на Тексас, не липсват скандали. През 2023 г. той беше подложен на процедура по импийчмънт по обвинения в злоупотреба със служебно положение. През 2020 година негови служители го обвиниха, че е използвал служебното си положение, за да помогне на влиятелен бизнесмен. ФБР започна разследване, но обвинение така и не му беше повдигнато.

Само преди две седмици „Уолстрийт Джърнъл" публикува видео, на което се вижда как Пакстън празнува Нова година в Дубай през 2024-а с Анош Ахмед и Самир Сухайл, които се укриват от правосъдието в САЩ. Двамата мъже към онзи момент са били с повдигнати обвинения за присвояване на 15 милиона долара от болница в Чикаго, където Ахмед е бил главен финансов директор. Същият е дарил 190 000 долара за кампанията на Пакстън.

Пакстън е ултраконсервативен, яростен противник на абортите и на правата на ЛГБТИ общността. Атаките срещу Таларико в последните седмици са именно в тази посока - според рекламите срещу него той е подкрепял операции за смяна на пола на деца, което обаче демократът оспорва.

Имиграция, корупция, здравеопазване, но преди всичко - икономиката

Според скорошно изследване на Емерсън Колидж 16% от избирателите в Тексас поставят имиграцията като водещ проблем - тема, в която Пакстън се смята за по-силен. В същото време за 13% най-важна е заплахата за демокрацията, а за 9% - здравеопазването. Там е силната страна на Таларико.

Но една тема е водеща - икономиката, посочена от близо 39% от тексасците като най-решаваща за тях. 47% смятат, че там по-компетентен е Пакстън, а 46% - Таларико. 6% все още не са решили. Именно те ще определят дали Тексас ще донесе историческа победа на демократите.

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