Зрелищното бягство на Болсонаро: от какво всъщност бяга?

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В 9:24 в сряда сутринта на частното летище край Маями каца самолет. От него слизат Флавио Болсонаро, съпругата му и двете им дъщери. С това приключва гадаенето около местонахождението на бразилския политик.

Още в понеделник, няколко часа след изборната си загуба, Болсонаро увери, че няма да напусне Бразилия. "Ще организирам опозицията. Постигнахме мнозинство в Сената и в Камарата на представителите. Нека вдигнем глава и да продължим да се борим за нашата Бразилия", каза Болсонаро, цитиран от германската обществена медия АРД. "Каквото и да стане, ние няма да се откажем от нашата Бразилия."

Зрелищното бягство

Във вторник обаче заваляха съобщения: аржентински медии публикуваха спекулации, че Болсонаро напуска страната, а вечерта се чу, че вече бил в САЩ - на базата на слухове, разпространявани от анонимни източници. Властите излязоха с опровержение.

Всичко това очевидно е трябвало да прикрие обстоятелството, че бягството още е в процес на планиране. Преди това Върховният съд беше издал на Болсонаро забрана да напуска страната и му беше разпоредил да предаде личните си документи.

Оказва се обаче, че 45-годишният сенатор вероятно е използвал италианския си паспорт, за да замине във вторник вечер за Аржентина, откъдето да продължи за САЩ с междинно кацане в Еквадор.

САЩ изразиха готовност да приемат Болсонаро и издадоха визи на него и семейството му. Още преди кацането му американският президент Доналд Тръмп заяви: "Смятам ги за почтени хора. Изборите бяха много странни. Според мен са ужасни. Те станаха обект на много лоши критики."

Пране на пари, корупция, укриване на данъци

Бразилското правосъдие обаче разследва именно почтеността на Болсонаро, посочва АРД. Става дума за пране на пари, корупция и укриване на данъци.

Властите разследват връзките на Болсонаро с междувременно арестувания банкер Даниел Воркаро. Той стои в центъра на най-големия скандал с измами в съвременната история на Бразилия. Смята се, че Флавио Болсонаро е получил от него средства за финансирането на филм за баща си - арестувания за опит за преврат бивш президент Жаир Болсонаро, от които той навярно е присвоил 20 милиона.

Освен това се твърди, че заедно със свой приятел адвокат Флавио Болсонаро е замесен и в пране на пари, свързано със спортни залози. Става дума за приблизително 1,1 милиарда евро, пише АРД. Болсонаро отхвърля обвиненията, а поддръжниците му разпространяват наратива за политическо преследване от страна на повлияното от левия Лула правосъдие.

Коментарът на политическия анализатор Октавио Гедес е друг: "Флавио Болсонаро бяга от страна, в която можеше да се кандидатира свободно. Бяга от страна, в която брат му е сенатор, а другият му брат е депутат в парламента. Той напуска страна, в която неговата партия има мнозинство в Камарата на представителите, т.е. бяга от демокрацията. Той просто бяга от правосъдието - за нищо друго не става дума".

Президент, предводител или нищо?

През февруари изтича сенатският мандат на Болсонаро, което означава, че той ще загуби парламентарния си имунитет. Ако беше избран за президент, разследванията срещу него щяха да бъдат възможни само със съгласието на Конгреса, в който партията на Болсонаро е най-силно представената формация, обяснява АРД.

Флавио Болсонаро така и не призна изборната победа на Лула да Силва, макар партията му да го стори. А в сряда вечерта, вече намирайки се в САЩ, той публикува комюнике в платформата Х, в което се определя като "истинския избран президент" и говори за изборни измами на балотажа от 25 октомври. Наред с това Болсонаро се сравнява с венецуелския опозиционер Хуан Гуайдо и дори с Шарл дьо Гол. Малко по-късно формулировката "истински избран президент" бе коригирана на "предводител".

"Десният лагер трябва да заеме позиция"

Експертът по международни отношения Жоао Пауло Шарло посочва в тази връзка, че образът на умерения Болсонаро, налаган по време на предизборната кампания, се оказва просто фасада. "Флавио Болсонаро е единственият, който твърди, че изборите са били "откраднати". Дали всички десни парламентаристи и губернатори ще се откажат от спечелените от тях мандати, защото смятат, че изборите са били откраднати? Отговорът е - не. Единственият, който е недоволен, е Флавио - защото загуби."

Сега е време десният лагер в Бразилия да заеме позиция, добавя експертът. Доналд Тръмп вече го направи: след като отказа да коментира комюникето на Болсонаро, той заяви, че макар да му е дал разрешение да дойде в САЩ, повече нямало да се меси.

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