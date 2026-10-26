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Лула спечели четвърти мандат, Болсонаро оспори вота

Лула спечели четвърти мандат, Болсонаро оспори вота

26 Октомври, 2026 15:13 630 14

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  • бразилия-
  • жаир болсонаро

Бразилският президент получи 51,8% от гласовете, но съперникът му отказа да признае резултата и обяви изборите за „нагласена схема“

Лула спечели четвърти мандат, Болсонаро оспори вота - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Луиз Инасио Лула да Силва спечели втория тур на президентските избори в Бразилия с 51,8% от гласовете срещу 48,2% за сенатора Флавио Болсонаро. Разликата между двамата кандидати е 4,4 милиона гласа, а резултатът осигурява на Лула четвърти президентски мандат.

Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си. „Невъзможно е да признаем изборите“, заяви той и определи случилото се като „нагласена схема“. Съперникът на Лула оспорва решението за удължаване на изборния ден с два часа и заяви, че ще поиска анулиране на вота.

Спор за удължаването на гласуването

По решение на съдия от Върховния съд гласуването беше продължено с два часа. Кампанията на Лула подаде жалба, в която твърди, че на избиратели е било попречено да стигнат до урните заради изваждането на автобуси от движение в няколко града, особено в североизточната част на страната.

Лагерът на Болсонаро също поиска удължаване на гласуването в два региона, но посочи като причина интензивните валежи. Спорът около организацията на изборния ден се превърна в основен аргумент на загубилия кандидат срещу резултата.

„Бразилците отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е изключително важно за гарантирането на демокрацията“, заяви Лула.

Поздравления от Европа и Латинска Америка

Преизбирането на Лула беше приветствано от редица световни лидери. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „демокрацията и многостранното сътрудничество победиха в Бразилия“.

Френският президент Еманюел Макрон призова да бъде запазено приятелството между Франция и Бразилия, а испанският премиер Педро Санчес определи победата като начало на обрат във възхода на световното прогресивно движение.

Поздравления Лула получи и от левите правителства в Латинска Америка, сред които тези на Мексико и Куба. Президентите на Чили, Перу и Еквадор също заявиха готовност да продължат съвместната работа с Бразилия. Китай, Индия и Русия изразиха желание за запазване и задълбочаване на отношенията с южноамериканската държава.

Единственото изключение сред лидерите на големите световни сили е Доналд Тръмп, който не поздрави Лула. Преди първия тур американският президент беше приветствал „голямата победа“ на Флавио Болсонаро.

Четвърти мандат при силна парламентарна опозиция

Новият мандат на Лула започва при ясно изразено мнозинство на десницата в бразилския парламент. Това ограничава възможностите му за управление и показва колко дълбоко разделена остава страната след кампанията.

Лула ще навърши 81 години и ще управлява до 2030 г., когато ще бъде на 85 години. След края на мандата общото му време начело на Бразилия ще достигне 16 години, след първия му президентски период от 2003 до 2010 г.

Победата бележи и личен обрат за Лула, който беше осъден за корупция и лежа в затвора през 2018–2019 г. По-късно присъдата му беше отменена по процесуални основания. Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който изтърпява 27-годишна присъда под домашен надзор заради опит да се задържи на власт.

Източници: bta.bg, nova.bg, amp.dw.com


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОБЕДА

    10 2 Отговор
    ЗА БРИКС. БОЛСОНАРО Е АМЕРИКАНСКА МАРИОНЕТКА.

    Коментиран от #3

    15:18 26.10.2026

  • 2 ляв копейлък не на евото

    3 9 Отговор
    не на йотова искаме си радев за президедент

    15:19 26.10.2026

  • 3 где моча

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "ПОБЕДА":

    ми прав ти път е брикс бе махай се от тук

    Коментиран от #6, #10

    15:21 26.10.2026

  • 4 Обективен

    9 1 Отговор
    Бай Дончо е тъжен и недоволен,Бразилия се отдалечава в посока БРИКС.

    15:22 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе

    1 0 Отговор
    Червените екстремисти пак направиха някаква шашма - преди балотажа изоставаха с 2 милиона, а изведнъж спечелиха с 4 преднина !

    16:01 26.10.2026

  • 12 Бъдещето е само с

    0 0 Отговор
    левите правителства в Латинска Америка. Браво

    16:01 26.10.2026

  • 13 До ПОБЕДА

    1 0 Отговор
    А които са за БРИКС чия марионетка са ?

    Коментиран от #14

    16:02 26.10.2026

  • 14 Марионетки

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "До ПОБЕДА":

    Имат Щатите е ЕС.
    БРИКС има изключителна свобода за всеки член.

    16:06 26.10.2026

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