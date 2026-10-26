Лула спечели четвърти мандат, Болсонаро оспори вота

Луиз Инасио Лула да Силва спечели втория тур на президентските избори в Бразилия с 51,8% от гласовете срещу 48,2% за сенатора Флавио Болсонаро. Разликата между двамата кандидати е 4,4 милиона гласа, а резултатът осигурява на Лула четвърти президентски мандат.

Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си. „Невъзможно е да признаем изборите“, заяви той и определи случилото се като „нагласена схема“. Съперникът на Лула оспорва решението за удължаване на изборния ден с два часа и заяви, че ще поиска анулиране на вота.

Спор за удължаването на гласуването

По решение на съдия от Върховния съд гласуването беше продължено с два часа. Кампанията на Лула подаде жалба, в която твърди, че на избиратели е било попречено да стигнат до урните заради изваждането на автобуси от движение в няколко града, особено в североизточната част на страната.

Лагерът на Болсонаро също поиска удължаване на гласуването в два региона, но посочи като причина интензивните валежи. Спорът около организацията на изборния ден се превърна в основен аргумент на загубилия кандидат срещу резултата.

Поздравления от Европа и Латинска Америка

„Бразилците отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е изключително важно за гарантирането на демокрацията“, заяви Лула.

Преизбирането на Лула беше приветствано от редица световни лидери. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че „демокрацията и многостранното сътрудничество победиха в Бразилия“.

Френският президент Еманюел Макрон призова да бъде запазено приятелството между Франция и Бразилия, а испанският премиер Педро Санчес определи победата като начало на обрат във възхода на световното прогресивно движение.

Поздравления Лула получи и от левите правителства в Латинска Америка, сред които тези на Мексико и Куба. Президентите на Чили, Перу и Еквадор също заявиха готовност да продължат съвместната работа с Бразилия. Китай, Индия и Русия изразиха желание за запазване и задълбочаване на отношенията с южноамериканската държава.

Единственото изключение сред лидерите на големите световни сили е Доналд Тръмп, който не поздрави Лула. Преди първия тур американският президент беше приветствал „голямата победа“ на Флавио Болсонаро.

Четвърти мандат при силна парламентарна опозиция

Новият мандат на Лула започва при ясно изразено мнозинство на десницата в бразилския парламент. Това ограничава възможностите му за управление и показва колко дълбоко разделена остава страната след кампанията.

Лула ще навърши 81 години и ще управлява до 2030 г., когато ще бъде на 85 години. След края на мандата общото му време начело на Бразилия ще достигне 16 години, след първия му президентски период от 2003 до 2010 г.

Победата бележи и личен обрат за Лула, който беше осъден за корупция и лежа в затвора през 2018–2019 г. По-късно присъдата му беше отменена по процесуални основания. Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който изтърпява 27-годишна присъда под домашен надзор заради опит да се задържи на власт.

Източници: bta.bg, nova.bg, amp.dw.com