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САЩ и Китай удължиха с два месеца търговското примирие
  Тема: Войната на митата

САЩ и Китай удължиха с два месеца търговското примирие

24 Септември, 2026 10:50 590 5

  • мита-
  • търговия-
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  • скот бесънт

Обявяването на удължаването на примирието се случва на фона на визита във Вашингтон на китайския президент

САЩ и Китай удължиха с два месеца търговското примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вашингтон и Пекин удължиха с два месеца търговското си примирие, което ограничава размера на митата и осигурява доставките на китайски редкоземни елементи за САЩ, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт пред „Фокс нюз“, предаде БТА.

Обявяването на удължаването на примирието, което изтичаше на 10 ноември, се случва на фона на визита във Вашингтон на китайския президент Си Цзинпин, който беше посрещнат късно в сряда местно време от американския си колега Доналд Тръмп във военновъздушната база „Андрюс“.

Тръмп и Си се споразумяха за едногодишно търговско примирие по време на среща в Южна Корея през октомври миналата година. Споразумението бива удължено до 10 януари, заяви Бесънт, но уточни, че Пекин трябва да изпълни още ангажименти.

Преди срещата на върха тази седмица мнозина очакваха примирието да бъде удължено с шест месеца или дори повече, подчертава Си Ен Би Си.

„Днес се споразумяхме да удължим така нареченото „споразумение от Пусан“ – икономическото разведряване между двете страни, което трябваше да приключи на 10 ноември, ще бъде удължено до 10 януари, за да ни даде повече време да видим какво можем да направим в икономически план“, заяви Бесънт.

„Удължаването с два месеца ми подсказва, че САЩ не са доволни от предложенията на Китай и искат да поддържат натиска, а като допълнителен бонус е по-вероятното участие на Си на срещата на Г-20 в Маями“, коментира Скот Кенеди от американския аналитичен център „Център за стратегически и международни изследвания“.

Според Йенс Ескелунд, президент на Европейската търговска камара в Китай, самото удължаване на търговското примирие не решава проблемите, пред които са изправени компаниите, включително липсата на стандартизиран подход при кандидатстването за лицензи за износ на редкоземни елементи.

Бесънт очерта и три възможни сценария за приключване на конфликта между САЩ и Иран - членовете на режима в Техеран да се обърнат един срещу друг, иранският народ да въстане или иранските представители най-накрая да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение.

„Първо, членовете на режима да се обърнат един срещу друг – това не е невъзможно“, каза министърът на финансите на САЩ и добави: „Второ, да има някакъв вид въстание на иранския народ. Те вероятно са убили 50 000 души от собственото си население, така че това е много трудно. И трето, да накараме иранците, ако искат да сключат споразумение, да се придържат към него“, подчерта Бесънт.


САЩ
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  • 1 кокор спецова

    1 0 Отговор
    пакета тупка по моето пакетче... бузките ми пляскат доволно

    10:54 24.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор
    Дони искаше да уплаши Си със самолетите ама той самият се уплаши Китаеца не мигна

    10:54 24.09.2026

  • 3 Овчар

    4 0 Отговор
    След нова година Сащ ще е клозета на Китай..! Икономисти и предприемачи не са желани в медиите защото показват фактите придружени с доказателства..!

    11:05 24.09.2026

  • 4 Αлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Тръмп е такъв клоун, само глупаците от Брюксел му се връзват.

    11:10 24.09.2026

  • 5 Сандо

    2 0 Отговор
    Значи още два месеца ще се ритат по кокалчетата и ще си мълчат.

    11:10 24.09.2026