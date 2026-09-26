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Китай обяви споразумение със САЩ за намаляване на митата с 30 млрд. долара
  Тема: Войната на митата

Китай обяви споразумение със САЩ за намаляване на митата с 30 млрд. долара

26 Септември, 2026 18:47 466 13

  • мита-
  • сащ-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • търговия

В областта на изкуствения интелект Китай и САЩ са договорили разговори за рисковете и ползите от технологията

Китай обяви споразумение със САЩ за намаляване на митата с 30 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай е постигнал споразумение със САЩ за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара и за диалог по въпросите на изкуствения интелект, съобщи днес китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. Договореностите са част от консенсус по осем точки, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон, предаде БТА.

Според Пекин двете страни са се споразумели и да създадат търговски съвет, както и да разширят договореното при предишните преговори в Куала Лумпур.

Съобщението следва решението за удължаване с два месеца на търговското примирие, което трябваше да изтече на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в сряда, че това ще осигури повече време за работа по евентуално по-широко търговско споразумение.

Тридневната среща между Си и американския президент Доналд Тръмп приключи в петък. Според Ройтерс тя е била белязана повече от лична дипломация, отколкото от големи публично обявени пробиви. Си се завърна в Пекин, съобщи днес агенция „Синхуа“.

Китайският външен министър Ван И определи посещението като историческо и заяви, че то е укрепило стабилността на двустранните отношения и ще има дългосрочно отражение върху световния мир и развитие.

В областта на изкуствения интелект Китай и САЩ са договорили разговори за рисковете и ползите от технологията, като следващият кръг е насрочен за ноември. Предвижда се и създаване на канал за комуникация при инциденти, свързани с изкуствен интелект, посочи китайското външно министерство.

В отделно изявление ведомството приветства използването от Вашингтон на термина „суперинтелект“ вместо „изкуствен интелект“. Според него развитието на технологията изисква засилен обмен и търсене на съгласие между двете страни в съответствие с новите тенденции.

Пекин и Вашингтон са се споразумели също да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещите на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) и Г-20. Двамата лидери планират да участват в събитията, на които другата страна е домакин.

По външнополитическите въпроси Си и Тръмп са се съгласили, че Иран трябва да изпълни ангажимента си да не разработва ядрени оръжия. Според китайското министерство те са подкрепили и позицията, че никоя държава или организация не трябва да налага транзитни такси по международните водни пътища. Посолството на САЩ в Пекин не е отговорило веднага на запитване на Ройтерс за коментар.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дилема

    3 2 Отговор
    Донич вътрешно го яде, да стане част от БРИКС, но не знае, как да си поиска.

    18:52 26.09.2026

  • 2 Само да уточня

    1 2 Отговор
    Нещо за фентанила споразумяха ли се ,питам за един френд от Атланта

    18:54 26.09.2026

  • 3 Кина

    1 2 Отговор
    Китайците съм ги признал имам един ИИ китайски вълк няма нищо общо със западните котки..!

    18:54 26.09.2026

  • 4 Мишел

    2 2 Отговор
    Много шум за нищо или митата на празноглавия самохвалко отидоха на кино.

    18:56 26.09.2026

  • 5 САЩ мощ и сила

    3 2 Отговор
    Поднебесната клекна и се наведе на червеното килимче пред господаря сащ

    Коментиран от #6

    18:58 26.09.2026

  • 6 С лупа

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ мощ и сила":

    Клекна, за да ги види къде са!

    Коментиран от #9

    19:00 26.09.2026

  • 7 Китайска радост

    2 0 Отговор
    На Мъск джобните!

    19:11 26.09.2026

  • 8 Факт

    3 0 Отговор
    Чайна таун слушка щото иначе няма кльопачка,глад

    19:11 26.09.2026

  • 9 С поглед

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "С лупа":

    напред!

    19:14 26.09.2026

  • 10 Хахахаха

    1 0 Отговор
    взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара... и каак ще стане като САЩ е само вносител? Кво смята да продава Тръмп? Венецуела или Тайван ?

    19:16 26.09.2026

  • 11 Идат

    0 0 Отговор
    Добре дошли на участниците от демошареният кръжок "Спамби" в новината за Китай!

    19:17 26.09.2026

  • 12 С термина „суперинтелект“

    0 0 Отговор
    Тръмп си представя китайско калкулаторче или панда

    19:19 26.09.2026

  • 13 Мъск

    0 0 Отговор
    да дари един надник на китайчетата!

    19:19 26.09.2026

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