Патрушев: Лондон и НАТО подготвят саботажи срещу руски танкери

Великобритания и други държави от НАТО може да подготвят диверсии срещу танкери, превозващи руско дизелово гориво. Това твърди Николай Патрушев, председател на Морската колегия на Русия, в интервю за „Российская газета“.
На въпрос дали Лондон остава основният архитект на антируската кампания в световния океан, Патрушев отговаря утвърдително. Той заявява, че британската тактика разчита не толкова на оръдия и кораби, колкото на „подлост и вероломство“, правейки историческа препратка към времето на Франсис Дрейк.
Твърдения без посочени конкретни цели
„Нямам съмнение, че в британските щабове и в щабовете на НАТО вече се подготвят саботажи срещу танкери, превозващи руски дизел. Ние държим подобни рискове постоянно в полезрението си“, казва Патрушев.
По думите му евентуалните действия могат да бъдат насочени към провал на руско-американски договорености за доставките на дизелово гориво, които Лондон според него намира за неприемливи. В изказването не се посочват конкретни кораби, маршрути, срокове или доказателства за подготовка на диверсии.
Патрушев обвинява още европейските държави, че са се вкарали в „задънена улица“ с антируските санкции, геополитическите си действия и русофобската политика. Той твърди, че след като са „изгорили всички мостове“, те не знаят как да излязат от създалата се ситуация.
В публикацията не е посочена реакция от британското правителство или от НАТО на обвиненията. Не се съобщава и за извършен саботаж срещу конкретен танкер.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Оставка
15:16 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ТЕ ТОЧАТ НОЖА ЗА РАДЕВ ....
ДНЕС - ПРЕДИ ЧАСОВЕ
ОТ ШАПКАТА НА ГЮРО ИЗСКОЧИХА ВСИЧКИ ГРАБИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ
......
НО В НЕДЕЛЯ ЩЕ ГО ЯДАТ
Коментиран от #15
15:22 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ха, ха, ха...
Коментиран от #31
15:23 30.10.2026
10 До Катун Стари
До коментар #4 от "Катон Стари":Ми прав ти път. Отивай.
15:24 30.10.2026
11 радю
15:24 30.10.2026
12 Шорт
Коментиран от #23, #27
15:25 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами злините на света
Коментиран от #16
15:28 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Адолф
До коментар #14 от "Ами злините на света":Прекалено разумен е!
Коментиран от #17
15:35 30.10.2026
17 Вярно е
До коментар #16 от "Адолф":Прекалено разумен е Путин. Но благодарение на това света не е стигнал до края си както го тика фашизираният запад.
15:38 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А бе
До коментар #1 от "Путин":Ти като бързо развиващ . Защо плещиш глупости?
15:40 30.10.2026
20 Никакви саботажи!
15:55 30.10.2026
21 Първи Закон на КГБ
Коментиран от #22
16:09 30.10.2026
22 Като гледам
До коментар #21 от "Първи Закон на КГБ":Това е неспирно по адрес на Русия от западните фашаги. Ти си типичен пример.
16:14 30.10.2026
23 Айде бе,
До коментар #12 от "Шорт":Коя България ще спаси, нашата или вашата?
Коментиран от #26
16:17 30.10.2026
24 бармалей
Коментиран от #29
16:19 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 България е една
До коментар #23 от "Айде бе,":И е на българите. Останалите какви сте, че имате претенции.
16:20 30.10.2026
27 ринге-риге раае, хайде оначалоо...
До коментар #12 от "Шорт":Копейкино не е България.
16:21 30.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бармалей
До коментар #24 от "бармалей":Според легендата , Франсис Дрейк е шетал из Тихия океан , дебнейки Испански кораби , превозващи злато . Един такъв кораб , попада в полезрението на Дрейк , някъде между Перу и Хаваите . Легендата разказва , за 27 тона злато в трюма на Испанския кораб . Но с 27 тона в трюма си ветроходен кораб не може да плава , просто ще потъне!!! По онова време 16-ти век , в цяла Южна америка , едва ли е имало такова огромно количество злато , даже да се прибави и златото , награбено от Писаро , то едва ли ще бъде повече от 5-6 тона . Имайки в предвид ПРИМИТИВНИЯ начин на добиването му , може би в цяла Европа , МОЖЕ БИ , да е имало около 30 тона злато .
16:43 30.10.2026
30 Анджо
🤮🤮🙆
16:48 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.