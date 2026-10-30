Великобритания и други държави от НАТО може да подготвят диверсии срещу танкери, превозващи руско дизелово гориво. Това твърди Николай Патрушев, председател на Морската колегия на Русия, в интервю за „Российская газета“.

На въпрос дали Лондон остава основният архитект на антируската кампания в световния океан, Патрушев отговаря утвърдително. Той заявява, че британската тактика разчита не толкова на оръдия и кораби, колкото на „подлост и вероломство“, правейки историческа препратка към времето на Франсис Дрейк.

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Твърдения без посочени конкретни цели

„Нямам съмнение, че в британските щабове и в щабовете на НАТО вече се подготвят саботажи срещу танкери, превозващи руски дизел. Ние държим подобни рискове постоянно в полезрението си“, казва Патрушев.

По думите му евентуалните действия могат да бъдат насочени към провал на руско-американски договорености за доставките на дизелово гориво, които Лондон според него намира за неприемливи. В изказването не се посочват конкретни кораби, маршрути, срокове или доказателства за подготовка на диверсии.

Патрушев обвинява още европейските държави, че са се вкарали в „задънена улица“ с антируските санкции, геополитическите си действия и русофобската политика. Той твърди, че след като са „изгорили всички мостове“, те не знаят как да излязат от създалата се ситуация.

В публикацията не е посочена реакция от британското правителство или от НАТО на обвиненията. Не се съобщава и за извършен саботаж срещу конкретен танкер.

Източници: news.bg