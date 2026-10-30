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Патрушев: Лондон и НАТО подготвят саботажи срещу руски танкери
  Тема: Украйна

Патрушев: Лондон и НАТО подготвят саботажи срещу руски танкери

30 Октомври, 2026 15:13 1 741 31

  • николай патрушев-
  • великобритания-
  • нато-
  • руски дизел-
  • танкери

Председателят на Морската колегия на Русия твърди, че се планират действия срещу превози на руско дизелово гориво, Великобритания и НАТО не са посочили публично реакция в публикацията

Патрушев: Лондон и НАТО подготвят саботажи срещу руски танкери - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Великобритания и други държави от НАТО може да подготвят диверсии срещу танкери, превозващи руско дизелово гориво. Това твърди Николай Патрушев, председател на Морската колегия на Русия, в интервю за „Российская газета“.

На въпрос дали Лондон остава основният архитект на антируската кампания в световния океан, Патрушев отговаря утвърдително. Той заявява, че британската тактика разчита не толкова на оръдия и кораби, колкото на „подлост и вероломство“, правейки историческа препратка към времето на Франсис Дрейк.

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Твърдения без посочени конкретни цели

„Нямам съмнение, че в британските щабове и в щабовете на НАТО вече се подготвят саботажи срещу танкери, превозващи руски дизел. Ние държим подобни рискове постоянно в полезрението си“, казва Патрушев.

По думите му евентуалните действия могат да бъдат насочени към провал на руско-американски договорености за доставките на дизелово гориво, които Лондон според него намира за неприемливи. В изказването не се посочват конкретни кораби, маршрути, срокове или доказателства за подготовка на диверсии.

Патрушев обвинява още европейските държави, че са се вкарали в „задънена улица“ с антируските санкции, геополитическите си действия и русофобската политика. Той твърди, че след като са „изгорили всички мостове“, те не знаят как да излязат от създалата се ситуация.

В публикацията не е посочена реакция от британското правителство или от НАТО на обвиненията. Не се съобщава и за извършен саботаж срещу конкретен танкер.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оставка

    2 9 Отговор
    Оставка на най големи гл чак в световната история ВВП

    15:16 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 4 Отговор
    ХАХА, СГЛОБКАДЖИИТЕ
    И ТЕ ТОЧАТ НОЖА ЗА РАДЕВ ....
    ДНЕС - ПРЕДИ ЧАСОВЕ
    ОТ ШАПКАТА НА ГЮРО ИЗСКОЧИХА ВСИЧКИ ГРАБИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ
    ......
    НО В НЕДЕЛЯ ЩЕ ГО ЯДАТ

    Коментиран от #15

    15:22 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ха, ха, ха...

    4 21 Отговор
    А доказателства има ли или отново изстрели сватбарската? А и защо да не подготвят, само Русия ли има право да извършва съботажи над търговския флот от цял свят? Да престане Русия със свойте провокации, никой няма да и подготвя съботажи. Черно море не може и няма да стане вътрешно море на Русия, както Азовско море. То дори и Азовско клони вече към споделено между Русия и Украйна, просто е въпрос на още малко време.

    Коментиран от #31

    15:23 30.10.2026

  • 10 До Катун Стари

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Катон Стари":

    Ми прав ти път. Отивай.

    15:24 30.10.2026

  • 11 радю

    2 7 Отговор
    Няма доказателства!

    15:24 30.10.2026

  • 12 Шорт

    19 3 Отговор
    Румен радев ще спаси България!

    Коментиран от #23, #27

    15:25 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами злините на света

    25 6 Отговор
    тикат света към ТСВ. Добре, че Путин е доста разумен.

    Коментиран от #16

    15:28 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Адолф

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ами злините на света":

    Прекалено разумен е!

    Коментиран от #17

    15:35 30.10.2026

  • 17 Вярно е

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "Адолф":

    Прекалено разумен е Путин. Но благодарение на това света не е стигнал до края си както го тика фашизираният запад.

    15:38 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А бе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти като бързо развиващ . Защо плещиш глупости?

    15:40 30.10.2026

  • 20 Никакви саботажи!

    2 9 Отговор
    Директно торпилиране и на дъното!

    15:55 30.10.2026

  • 21 Първи Закон на КГБ

    0 7 Отговор
    "Обвинявай врага за всички твои действия, подлости и мерзости "

    Коментиран от #22

    16:09 30.10.2026

  • 22 Като гледам

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Първи Закон на КГБ":

    Това е неспирно по адрес на Русия от западните фашаги. Ти си типичен пример.

    16:14 30.10.2026

  • 23 Айде бе,

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шорт":

    Коя България ще спаси, нашата или вашата?

    Коментиран от #26

    16:17 30.10.2026

  • 24 бармалей

    3 0 Отговор
    ...........правейки историческа препратка към времето на Франсис Дрейк...........имайки в предвид , що за личност е бил Дрейк , значи се планува присвояване на горивото в нечия полза .....познайте чия ???

    Коментиран от #29

    16:19 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 България е една

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Айде бе,":

    И е на българите. Останалите какви сте, че имате претенции.

    16:20 30.10.2026

  • 27 ринге-риге раае, хайде оначалоо...

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шорт":

    Копейкино не е България.

    16:21 30.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бармалей

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "бармалей":

    Според легендата , Франсис Дрейк е шетал из Тихия океан , дебнейки Испански кораби , превозващи злато . Един такъв кораб , попада в полезрението на Дрейк , някъде между Перу и Хаваите . Легендата разказва , за 27 тона злато в трюма на Испанския кораб . Но с 27 тона в трюма си ветроходен кораб не може да плава , просто ще потъне!!! По онова време 16-ти век , в цяла Южна америка , едва ли е имало такова огромно количество злато , даже да се прибави и златото , награбено от Писаро , то едва ли ще бъде повече от 5-6 тона . Имайки в предвид ПРИМИТИВНИЯ начин на добиването му , може би в цяла Европа , МОЖЕ БИ , да е имало около 30 тона злато .

    16:43 30.10.2026

  • 30 Анджо

    0 0 Отговор
    Тоя все едно какво правят руснаците.
    🤮🤮🙆

    16:48 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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