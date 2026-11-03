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Electric Vehicle Excise Duty! Великобритания въвежда данък за електромобилите според пробега

Electric Vehicle Excise Duty! Великобритания въвежда данък за електромобилите според пробега

3 Ноември, 2026 15:19 716 12

  • електромобили-
  • великобритания-
  • eved-
  • автомобилни данъци-
  • пътна инфраструктура-
  • electric vehicle excise duty

От 1 април 2028 г. електромобилите ще плащат 3 пенса за всяка измината миля, а плъгин хибридите – половината от тази ставка

Electric Vehicle Excise Duty! Великобритания въвежда данък за електромобилите според пробега - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания ще въведе от 1 април 2028 г. нов данък за електромобили и плъгин хибриди, изчисляван според изминатото разстояние. Таксата ще се плаща допълнително към съществуващия годишен данък върху превозните средства.

Новият Electric Vehicle Excise Duty, известен като eVED, ще бъде 3 пенса за всяка измината миля при изцяло електрическите автомобили. За плъгин хибридите ставката ще бъде 1,5 пенса за миля. При годишен пробег от 16 000 километра това означава приблизително 300 паунда за електромобил и около 150 паунда за плъгин хибрид.

Британското правителство обяснява промяната със спада на приходите от акцизи върху бензина и дизела, който се ускорява с разширяването на електрическия автопарк. През финансовата 2024-2025 г. тези постъпления са били около 24 милиарда паунда.

„Всички автомобили допринасят за задръстванията и износването на пътищата“, заявява британското правителство, аргументирайки необходимостта всички шофьори да участват във финансирането на пътната инфраструктура.

Без GPS проследяване

Собствениците няма да трябва да монтират GPS устройства и автомобилите няма да бъдат следени постоянно. При подновяване на данъка те ще посочват показанието на километража и ще декларират очаквания пробег за следващия период.

Плащането ще може да бъде извършено предварително или на вноски. В края на периода действително изминатото разстояние ще бъде сравнено с прогнозата, а сумата ще бъде изравнена. Проверката ще се извършва най-често при периодичния технически преглед. За нови автомобили, които още не подлежат на такъв преглед, ще се използват показанията на километража при подновяване на данъка, а разликата ще се урежда при първата проверка.

Мярката ще се прилага към всички регистрирани във Великобритания електромобили и плъгин хибриди. При първоначалното въвеждане от обхвата ще бъдат изключени ванове, автобуси, мотоциклети и тежкотоварни автомобили.

Системата още не е окончателно оформена

Обществената консултация за eVED се проведе между 26 ноември 2025 г. и 18 март 2026 г. В нея са постъпили 5133 отговора. След консултацията правителството се отказа от предложението автомобилите на възраст под три години да минават през допълнителни проверки на пробега, тъй като за тях обичайно няма задължителен технически преглед.

Законодателството за данъка все още не е внесено, но е подготвен проект за включването му в бъдещ финансов закон. Според британския парламент правителството очаква eVED да донесе 1,1 милиарда паунда през финансовата 2028-2029 г. и 1,9 милиарда паунда през 2030-2031 г.

Представители на автомобилната индустрия предупреждават, че новите разходи могат да намалят интереса към електромобилите и да забавят прехода към транспорт с по-ниски емисии. Великобритания едновременно с това поддържа целта си до 2030 г. да прекрати продажбите на нови автомобили само с бензинови и дизелови двигатели, а от 2035 г. всички нови леки автомобили и микробуси да бъдат с нулеви емисии от ауспуха.

Източници: news.bg, theguardian.com, uk.marketscreener.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 данъка

    15 1 Отговор
    Ако британците въведат данък на простотията на последните си пет премиери, ще станат най-богатата държава в света.

    15:21 03.11.2026

  • 2 Гост

    9 1 Отговор
    Ето това е цялата истина за Зелената сделка.
    В крайна сметка, винаги крайният потребител плаща цялата сметка.

    15:21 03.11.2026

  • 3 Крум

    10 1 Отговор
    Неолиберален капитализъм в действие. Повече данъци, за да може да хвърлят пари на украйна.

    15:23 03.11.2026

  • 4 2028ма

    1 3 Отговор
    до 2028ма април я камилата, а камиларя. Това няма да мине.

    15:24 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 редник

    6 0 Отговор
    Честито на е-англичаните!
    А това: "...от 2035 г. всички нови леки автомобили и микробуси да бъдат с нулеви емисии от ауспуха.
    не го разбрах - ако няма емисии, за какво да има ауспух?! 🤥

    15:30 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кралството

    1 0 Отговор
    Тотално изплиска легена

    15:46 03.11.2026

  • 10 Истината

    1 0 Отговор
    Понеже е много евтино да караш електричка, британците намериха начин как да компенсират липсата на приходи от продажбата на горива.....Следващите ще са сервизите, и за тях ще има данък, защото ще им намалее работата наполовина....

    15:47 03.11.2026

  • 11 Георги

    0 0 Отговор
    е па нормално, от НАП не можеш да избягаш

    15:57 03.11.2026

  • 12 Това го писах преди 2г.

    0 0 Отговор
    отговаряйки на друг пост. Не ми се редактира, пускам го така: В нашата любима родина нещата не стоят точно така. Мислите ли, че държавата ще се лиши от акциза на петролните горива по 1лв.на литър? При 4млн тона консумация това са над 4млрд. лв. Просто електромобилите у нас са малко, но като станат 10-20% и консумацията на петрол видимо намалее ще се вземат мерки. Ще се опитам да позная: Електромер във всеки електромобил и хибрид, пломбиран естествено като тези от енергото. Ако щеш зареждай от солара "без пари" електромера се върти и ще трябва да се плаща акциз. Разбира се всичко ще е осеяно с добри намерения - екологичност, зелена сделка и др. подобни. Сегашните електромери са безконтактни и полицията ще има данни дали си платил само като минеш покрай тях.

    15:58 03.11.2026

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