Electric Vehicle Excise Duty! Великобритания въвежда данък за електромобилите според пробега

Великобритания ще въведе от 1 април 2028 г. нов данък за електромобили и плъгин хибриди, изчисляван според изминатото разстояние. Таксата ще се плаща допълнително към съществуващия годишен данък върху превозните средства.

Новият Electric Vehicle Excise Duty, известен като eVED, ще бъде 3 пенса за всяка измината миля при изцяло електрическите автомобили. За плъгин хибридите ставката ще бъде 1,5 пенса за миля. При годишен пробег от 16 000 километра това означава приблизително 300 паунда за електромобил и около 150 паунда за плъгин хибрид.

Британското правителство обяснява промяната със спада на приходите от акцизи върху бензина и дизела, който се ускорява с разширяването на електрическия автопарк. През финансовата 2024-2025 г. тези постъпления са били около 24 милиарда паунда.

Без GPS проследяване

„Всички автомобили допринасят за задръстванията и износването на пътищата“, заявява британското правителство, аргументирайки необходимостта всички шофьори да участват във финансирането на пътната инфраструктура.

Собствениците няма да трябва да монтират GPS устройства и автомобилите няма да бъдат следени постоянно. При подновяване на данъка те ще посочват показанието на километража и ще декларират очаквания пробег за следващия период.

Плащането ще може да бъде извършено предварително или на вноски. В края на периода действително изминатото разстояние ще бъде сравнено с прогнозата, а сумата ще бъде изравнена. Проверката ще се извършва най-често при периодичния технически преглед. За нови автомобили, които още не подлежат на такъв преглед, ще се използват показанията на километража при подновяване на данъка, а разликата ще се урежда при първата проверка.

Мярката ще се прилага към всички регистрирани във Великобритания електромобили и плъгин хибриди. При първоначалното въвеждане от обхвата ще бъдат изключени ванове, автобуси, мотоциклети и тежкотоварни автомобили.

Системата още не е окончателно оформена

Обществената консултация за eVED се проведе между 26 ноември 2025 г. и 18 март 2026 г. В нея са постъпили 5133 отговора. След консултацията правителството се отказа от предложението автомобилите на възраст под три години да минават през допълнителни проверки на пробега, тъй като за тях обичайно няма задължителен технически преглед.

Законодателството за данъка все още не е внесено, но е подготвен проект за включването му в бъдещ финансов закон. Според британския парламент правителството очаква eVED да донесе 1,1 милиарда паунда през финансовата 2028-2029 г. и 1,9 милиарда паунда през 2030-2031 г.

Представители на автомобилната индустрия предупреждават, че новите разходи могат да намалят интереса към електромобилите и да забавят прехода към транспорт с по-ниски емисии. Великобритания едновременно с това поддържа целта си до 2030 г. да прекрати продажбите на нови автомобили само с бензинови и дизелови двигатели, а от 2035 г. всички нови леки автомобили и микробуси да бъдат с нулеви емисии от ауспуха.

Източници: news.bg, theguardian.com, uk.marketscreener.com