ЕК отказа 500 млн. евро за защита на Балтика от дронове

Европейската комисия отказа да отпусне поисканите от Литва, Латвия и Естония 500 милиона евро за разработване на обща система за защита срещу дронове. Вместо безвъзмездно финансиране Брюксел насочва трите държави към инструмента SAFE, който предоставя заеми при облекчени условия.
Решението е потвърдено от еврокомисаря по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс пред литовската обществена медия LRT. Той е посочил, че възможностите за значително допълнително финансиране по действащите бюджетни програми са ограничени.
Планът на трите балтийски държави
В края на септември министрите на отбраната на Литва, Латвия и Естония Робертас Каунас, Мартин Херем и Райвис Мелнис са изпратили поверително писмо до Европейската комисия. В него те са поискали спешна подкрепа за укрепване на отбраната срещу безпилотни летателни апарати.
Искането е свързано с многократни навлизания на дронове във въздушното пространство на балтийските държави през тази година. Идеята е трите страни да изградят обща система, която да съчетава откриване на безпилотни апарати, изкуствен интелект и средства за прехват.
„Решенията в сферата на противовъздушната отбрана и борбата с безпилотните летателни апарати са важни не само за нашия регион, но и за цяла Европа. Литва пое водеща роля в разработването на система за противовъздушна отбрана, предназначена за противодействие на дронове“, е заявил Каунас.
Какво финансиране остава възможно
Според LRT Европейската комисия е посочила SAFE като един от възможните механизми за финансиране. След първия прием по инструмента са останали около 21 милиарда евро, а Комисията подготвя нов прием. На 29 октомври е обявен ресурс от 21,3 милиарда евро, предназначен за отбранителни проекти, включително противовъздушна и противоракетна защита, дронове и системи срещу тях.
SAFE обаче не е безвъзмездна помощ, а заемна програма. Общият ѝ ресурс възлиза на 150 милиарда евро за отбранителни инвестиции в Европейския съюз. Предстои балтийските държави да решат дали и в какъв размер да използват този механизъм за регионалната система срещу дронове.
LRT съобщава и за възможност част от мерките да бъдат финансирани чрез Фонда за интегрирано управление на границите. Очакваните средства по тази линия обаче са значително по-малки от поисканите 500 милиона евро.
Източници: focus-news.net, lrt.lt, news.err.ee
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления Таракан
Коментиран от #19
20:04 30.10.2026
2 иван костов
Коментиран от #5
20:05 30.10.2026
3 Трябва да.
20:06 30.10.2026
4 Кина
Коментиран от #20
20:08 30.10.2026
5 Обясни как
До коментар #2 от "иван костов":ЕК може да влезе в затвора?
Всъщност недей.
Няма смисъл...
20:09 30.10.2026
6 Софиянец
20:10 30.10.2026
7 Гробар
Коментиран от #8
20:13 30.10.2026
8 Както осигури
До коментар #7 от "Гробар":Преди 4 години на Армения ли?
Позор!
Коментиран от #11
20:16 30.10.2026
9 Железния Феликс
20:17 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гробар
До коментар #8 от "Както осигури":Е стават грешки. Дори великите САЩ оставиха Саудитска Арабия и Кувейт да горят.
Коментиран от #13
20:18 30.10.2026
12 Мхм
20:20 30.10.2026
13 Не сменяй темата
До коментар #11 от "Гробар":като Йотова вчера на дебата.
20:23 30.10.2026
14 Василеску
Коментиран от #21
20:24 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гнилоч
20:33 30.10.2026
18 предоставя заеми при облекчени условия
Коментиран от #23
20:34 30.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гошо
До коментар #14 от "Василеску":И балтийски тигри
20:41 30.10.2026
22 И тези
20:47 30.10.2026
23 Мухахаха
До коментар #18 от "предоставя заеми при облекчени условия":Зелю занули ес и нато
20:57 30.10.2026
24 Парите на ЕС
21:10 30.10.2026