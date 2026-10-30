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ЕК отказа 500 млн. евро за защита на Балтика от дронове
  Тема: Украйна

ЕК отказа 500 млн. евро за защита на Балтика от дронове

30 Октомври, 2026 20:01 1 092 24

  • европейска комисия-
  • дронове-
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Литва, Латвия и Естония поискаха средства за обща система с изкуствен интелект, откриване и прехват на безпилотни апарати. Брюксел насочва страните към заемния инструмент SAFE

ЕК отказа 500 млн. евро за защита на Балтика от дронове - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия отказа да отпусне поисканите от Литва, Латвия и Естония 500 милиона евро за разработване на обща система за защита срещу дронове. Вместо безвъзмездно финансиране Брюксел насочва трите държави към инструмента SAFE, който предоставя заеми при облекчени условия.

Решението е потвърдено от еврокомисаря по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс пред литовската обществена медия LRT. Той е посочил, че възможностите за значително допълнително финансиране по действащите бюджетни програми са ограничени.

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„Други много големи средства в програмите на бюджета на Европейския съюз почти няма, защото бюджетният период наближава края си“, е заявил Кубилюс.

Планът на трите балтийски държави

В края на септември министрите на отбраната на Литва, Латвия и Естония Робертас Каунас, Мартин Херем и Райвис Мелнис са изпратили поверително писмо до Европейската комисия. В него те са поискали спешна подкрепа за укрепване на отбраната срещу безпилотни летателни апарати.

Искането е свързано с многократни навлизания на дронове във въздушното пространство на балтийските държави през тази година. Идеята е трите страни да изградят обща система, която да съчетава откриване на безпилотни апарати, изкуствен интелект и средства за прехват.

„Решенията в сферата на противовъздушната отбрана и борбата с безпилотните летателни апарати са важни не само за нашия регион, но и за цяла Европа. Литва пое водеща роля в разработването на система за противовъздушна отбрана, предназначена за противодействие на дронове“, е заявил Каунас.

Какво финансиране остава възможно

Според LRT Европейската комисия е посочила SAFE като един от възможните механизми за финансиране. След първия прием по инструмента са останали около 21 милиарда евро, а Комисията подготвя нов прием. На 29 октомври е обявен ресурс от 21,3 милиарда евро, предназначен за отбранителни проекти, включително противовъздушна и противоракетна защита, дронове и системи срещу тях.

SAFE обаче не е безвъзмездна помощ, а заемна програма. Общият ѝ ресурс възлиза на 150 милиарда евро за отбранителни инвестиции в Европейския съюз. Предстои балтийските държави да решат дали и в какъв размер да използват този механизъм за регионалната система срещу дронове.

LRT съобщава и за възможност част от мерките да бъдат финансирани чрез Фонда за интегрирано управление на границите. Очакваните средства по тази линия обаче са значително по-малки от поисканите 500 милиона евро.

Източници: focus-news.net, lrt.lt, news.err.ee


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления Таракан

    24 1 Отговор
    Трябва да има за златни тоалетни чинии!

    Коментиран от #19

    20:04 30.10.2026

  • 2 иван костов

    25 1 Отговор
    Мястото на ЕК е в затвора!

    Коментиран от #5

    20:05 30.10.2026

  • 3 Трябва да.

    4 0 Отговор
    Ние ще ги цапане, ти ще ги чистиш.

    20:06 30.10.2026

  • 4 Кина

    23 1 Отговор
    Предстоят фалити на банки и протести..! Факти пак ни насочват в неправилната посока..! Италия гори от човешки гняв.72

    Коментиран от #20

    20:08 30.10.2026

  • 5 Обясни как

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    ЕК може да влезе в затвора?
    Всъщност недей.
    Няма смисъл...

    20:09 30.10.2026

  • 6 Софиянец

    17 0 Отговор
    😂😂😂 хахахах, смея се със сълзи! Позорници, останаха с пръст в ...!

    20:10 30.10.2026

  • 7 Гробар

    17 1 Отговор
    Само Мечокът може да осигури надеждна защита на балтийските джуджета. Обратно в лоното на Матушката.

    Коментиран от #8

    20:13 30.10.2026

  • 8 Както осигури

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Преди 4 години на Армения ли?
    Позор!

    Коментиран от #11

    20:16 30.10.2026

  • 9 Железния Феликс

    7 1 Отговор
    На Колима отново ще зазвучи литовска реч!

    20:17 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гробар

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Както осигури":

    Е стават грешки. Дори великите САЩ оставиха Саудитска Арабия и Кувейт да горят.

    Коментиран от #13

    20:18 30.10.2026

  • 12 Мхм

    15 0 Отговор
    Балтийските пудели май искат да се пазят от британски дронове? Лелей...

    20:20 30.10.2026

  • 13 Не сменяй темата

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    като Йотова вчера на дебата.

    20:23 30.10.2026

  • 14 Василеску

    10 0 Отговор
    Интересно защо не си съберат парите самите 3 държави? Там няма социално слаби на помощи, нали. И са вигинги, витязи и прочие. Надявам се на адекватен отговор от важен политически анализатор или многознаещ джорналист.

    Коментиран от #21

    20:24 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гнилоч

    11 0 Отговор
    За страни членки на ЕС пари няма, ама за Украйна има 90 млд €

    20:33 30.10.2026

  • 18 предоставя заеми при облекчени условия

    9 0 Отговор
    свърши кьор софрата за цицащите бивши соц хитреци

    Коментиран от #23

    20:34 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гошо

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Василеску":

    И балтийски тигри

    20:41 30.10.2026

  • 22 И тези

    10 0 Отговор
    си помислиха, че НАТО и ЕС ще им бъдат донори. На практика е обратно. Малките и нови членове трябва само да се подчиняват и да ръкопляскат на старите и големите.

    20:47 30.10.2026

  • 23 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "предоставя заеми при облекчени условия":

    Зелю занули ес и нато

    20:57 30.10.2026

  • 24 Парите на ЕС

    3 0 Отговор
    Отидоха за Зеленски, няма за държавите членки на ЕС.

    21:10 30.10.2026

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