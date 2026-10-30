ЕК отказа 500 млн. евро за защита на Балтика от дронове

Европейската комисия отказа да отпусне поисканите от Литва, Латвия и Естония 500 милиона евро за разработване на обща система за защита срещу дронове. Вместо безвъзмездно финансиране Брюксел насочва трите държави към инструмента SAFE, който предоставя заеми при облекчени условия.

Решението е потвърдено от еврокомисаря по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс пред литовската обществена медия LRT. Той е посочил, че възможностите за значително допълнително финансиране по действащите бюджетни програми са ограничени.

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Планът на трите балтийски държави

„Други много големи средства в програмите на бюджета на Европейския съюз почти няма, защото бюджетният период наближава края си“, е заявил Кубилюс.

В края на септември министрите на отбраната на Литва, Латвия и Естония Робертас Каунас, Мартин Херем и Райвис Мелнис са изпратили поверително писмо до Европейската комисия. В него те са поискали спешна подкрепа за укрепване на отбраната срещу безпилотни летателни апарати.

Искането е свързано с многократни навлизания на дронове във въздушното пространство на балтийските държави през тази година. Идеята е трите страни да изградят обща система, която да съчетава откриване на безпилотни апарати, изкуствен интелект и средства за прехват.

„Решенията в сферата на противовъздушната отбрана и борбата с безпилотните летателни апарати са важни не само за нашия регион, но и за цяла Европа. Литва пое водеща роля в разработването на система за противовъздушна отбрана, предназначена за противодействие на дронове“, е заявил Каунас.

Какво финансиране остава възможно

Според LRT Европейската комисия е посочила SAFE като един от възможните механизми за финансиране. След първия прием по инструмента са останали около 21 милиарда евро, а Комисията подготвя нов прием. На 29 октомври е обявен ресурс от 21,3 милиарда евро, предназначен за отбранителни проекти, включително противовъздушна и противоракетна защита, дронове и системи срещу тях.

SAFE обаче не е безвъзмездна помощ, а заемна програма. Общият ѝ ресурс възлиза на 150 милиарда евро за отбранителни инвестиции в Европейския съюз. Предстои балтийските държави да решат дали и в какъв размер да използват този механизъм за регионалната система срещу дронове.

LRT съобщава и за възможност част от мерките да бъдат финансирани чрез Фонда за интегрирано управление на границите. Очакваните средства по тази линия обаче са значително по-малки от поисканите 500 милиона евро.

Източници: focus-news.net, lrt.lt, news.err.ee