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Оптимизъм във Ватикана! Папа Лъв Четиринадесети се възстановява нормално след операцията

Оптимизъм във Ватикана! Папа Лъв Четиринадесети се възстановява нормално след операцията

15 Октомври, 2026 18:51 491 5

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Изследванията на 71-годишния понтифик са в нормални граници, а лекарите отчитат добро възстановяване на оперирания бял дроб

Оптимизъм във Ватикана! Папа Лъв Четиринадесети се възстановява нормално след операцията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Папа Лъв Четиринадесети се възстановява нормално след операцията за отстраняване на долния дял на десния му бял дроб. Следоперативните изследвания са в нормални граници, а рентгеновата снимка показва добро възстановяване на оперирания бял дроб, съобщиха лекарите му Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора.

„Като цяло, възстановяването му след операцията протича според очакванията“, посочват двамата лекари. Физиотерапевтичната сесия на 71-годишния понтифик е включвала упражнения за пълна подвижност, а ежедневните си дейности той вече извършва самостоятелно.

Папата отново работи от болницата

Ватикана съобщи, че Лъв Четиринадесети е възобновил работата си от болничната стая. Той е преглеждал документи и за втори пореден ден е отслужил литургия с други свещеници в специална капела, обособена близо до стаята му на 10-ия етаж на болница „Джемели“ в Рим.

Папата беше опериран на 13 октомври, след като лекарите установиха предполагаемо раково образувание в белия му дроб. По време на интервенцията е отстранен долният дял на десния бял дроб. Операцията е потвърдила диагнозата белодробен аденокарцином.

Очакват се допълнителни изследвания

Медиците все още очакват резултатите от изследванията на отстранената тъкан. Те трябва да покажат точния молекулярен състав на рака, дали заболяването се е разпространило извън оперираната част на белия дроб и дали ще бъде необходимо допълнително лечение.

Очаква се Лъв Четиринадесети да остане в болницата поне до 20 октомври. Засега не е съобщена промяна в планираното му пътуване до Латинска Америка между 6 и 17 ноември. Обиколката предвижда посещения в Перу, Уругвай и Аржентина.

На въпрос за евентуални промени говорителят на Ватикана Матео Бруни припомни думите на папата от неделя: „Благодаря за молитвите ви за пастирското посещение, което ще направя в Перу“.

Източници: bta.bg, apnews.com, vaticannews.va


Ватикан
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  • 3 Що са с йеврейски шапчици

    0 0 Отговор
    .............

    19:07 15.10.2026

  • 4 Гошо

    1 0 Отговор
    Е та вие на операционната маса ли го чакахте да умре Нека мине и химиотерапията тога почвайте да гадаете

    19:24 15.10.2026

  • 5 факт

    1 0 Отговор
    ще развие булева херния

    19:47 15.10.2026