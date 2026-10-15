Оптимизъм във Ватикана! Папа Лъв Четиринадесети се възстановява нормално след операцията

Папа Лъв Четиринадесети се възстановява нормално след операцията за отстраняване на долния дял на десния му бял дроб. Следоперативните изследвания са в нормални граници, а рентгеновата снимка показва добро възстановяване на оперирания бял дроб, съобщиха лекарите му Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора.

„Като цяло, възстановяването му след операцията протича според очакванията“, посочват двамата лекари. Физиотерапевтичната сесия на 71-годишния понтифик е включвала упражнения за пълна подвижност, а ежедневните си дейности той вече извършва самостоятелно.

Папата отново работи от болницата

Ватикана съобщи, че Лъв Четиринадесети е възобновил работата си от болничната стая. Той е преглеждал документи и за втори пореден ден е отслужил литургия с други свещеници в специална капела, обособена близо до стаята му на 10-ия етаж на болница „Джемели“ в Рим.

Папата беше опериран на 13 октомври, след като лекарите установиха предполагаемо раково образувание в белия му дроб. По време на интервенцията е отстранен долният дял на десния бял дроб. Операцията е потвърдила диагнозата белодробен аденокарцином.

Очакват се допълнителни изследвания

Медиците все още очакват резултатите от изследванията на отстранената тъкан. Те трябва да покажат точния молекулярен състав на рака, дали заболяването се е разпространило извън оперираната част на белия дроб и дали ще бъде необходимо допълнително лечение.

Очаква се Лъв Четиринадесети да остане в болницата поне до 20 октомври. Засега не е съобщена промяна в планираното му пътуване до Латинска Америка между 6 и 17 ноември. Обиколката предвижда посещения в Перу, Уругвай и Аржентина.

На въпрос за евентуални промени говорителят на Ватикана Матео Бруни припомни думите на папата от неделя: „Благодаря за молитвите ви за пастирското посещение, което ще направя в Перу“.

Източници: bta.bg, apnews.com, vaticannews.va