Илон Мъск подкрепи връщането на Дженсън Хуанг начело на Nvidia

Илон Мъск и изпълнителният директор на Epic Games Тим Суини подкрепиха кампанията за връщането на Дженсън Хуанг начело на Nvidia. Отвореното писмо до борда на компанията е събрало над 175 000 подписа, а организаторите настояват Хуанг да бъде възстановен на поста, докато тече независимо разследване.

Инициативата „Застанете зад Дженсън“ е създадена от служители, бивши служители, акционери и поддръжници на Nvidia. В писмото се твърди, че Хуанг е бил отстранен без достатъчна процедура и без да получи възможност да отговори на обвиненията. Сред подписалите са и други известни представители на технологичния сектор. Самите организатори уточняват, че имената и професионалният статут на участниците са самопосочени и не са независимо потвърдени.

Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор на Nvidia миналата седмица след скандал, свързан с твърдения за извънбрачни връзки. Една от тях е била с Алис Хуанг, която в публични твърдения е представяна като жена, заподозряна във връзки с китайски шпионски структури. Според информацията, цитирана от Би Би Си, Хуанг е имал и втора връзка с ръководен кадър в Nvidia.

Случаят придоби и политическо измерение заради въпроси около доставките на високотехнологични чипове на Nvidia до бившата компания на Алис Хуанг - „Мегаспийд“. Във Вашингтон се обсъжда дали част от тези продукти не са достигнали до Китай въпреки американските ограничения за износ. Темата е довела до напрежение между Министерството на финансите и Министерството на търговията на САЩ.

Илон Мъск защити бившия ръководител на Nvidia с аргумента, че компанията може да загуби важни сделки след оттеглянето му. „Дженсън управляваше веригата за доставки в Nvidia по блестящ начин, но много от тези сделки се крепяха единствено на лична уговорка с него, а не на писмен договор“, заяви Мъск. По думите му без Хуанг поне част от ключовите договорености ще бъдат загубени.

Временно управлението на Nvidia е поето от финансовия директор Колет Крес. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова компанията да търси следващия си главен изпълнителен директор извън нея. Това означава, че евентуалното връщане на Хуанг би се развило под засиленото внимание на американската администрация.

Към момента бордът на Nvidia не е обявил решение за възстановяване на Хуанг. Според информацията, цитирана от Би Би Си, вероятността това да се случи остава малка, докато вътрешните разследвания продължават.

Източници: news.bg, techradar.com, tomshardware.com