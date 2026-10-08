Тежък удар в тила на врага! Украински дронове поразиха център за данни на „Яндекс“ в Русия

Дронове поразиха център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в град Сасово, Рязанска област. Атаката е предизвикала пожар и е наложила временно спиране на работата на обекта, съобщи „Яндекс“, цитирана от Ройтерс.

Центърът в Сасово е един от петте големи центъра за данни на компанията. В него се намират десетки хиляди сървъри. „Яндекс“ заяви, че работи по отстраняването на последиците и възстановяването на засегнатите услуги.

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„Атаката с дронове предизвика пожар в центъра за данни в Сасово и засегна част от инфраструктурата“, заяви говорител на компанията. По данни на „Яндекс“ няма промяна в работата на основните услуги за крайни потребители, но част от останалите услуги може да бъдат временно недостъпни.

Проблеми с „Яндекс Клауд“

На платформата „Яндекс Клауд“ са отчетени проблеми с електрозахранването в една от зоните на центъра за данни. Компанията е препоръчала на клиентите си да използват други зони, докато се възстановява работата на засегнатата инфраструктура.

Не са оповестени подробности за размера на материалните щети, нито срок за пълното възстановяване на центъра. Не е потвърдено и кой е извършил атаката.

Случаят е първата голяма атака срещу руски център за данни от началото на войната в Украйна. Той идва след серия руски удари по украински центрове за данни през последните седмици.

„Руският Гугъл“

„Яндекс“ е една от водещите руски технологични компании и често е наричана „руският Гугъл“. Тя създава първата руска интернет търсачка през 1997 г., разработва модела за генеративен изкуствен интелект „Яндекс Джи Пи Ти“ и предлага облачни изчислителни услуги.

Сред потребителските ѝ продукти са „Яндекс Такси“ и „Яндекс Мюзик“. Компанията е една от малкото големи руски дружества, които не са обект на западни санкции.

Основният ѝ конкурент на руския пазар е „Сбербанк“, която разработва модела „Гига Чат“. От банката посочват, че руските разработчици на изкуствен интелект изостават с между шест и девет месеца от американските и китайските си конкуренти.

Източници: bta.bg, afp.com