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Тежък удар в тила на врага! Украински дронове поразиха център за данни на „Яндекс“ в Русия
  Тема: Украйна

Тежък удар в тила на врага! Украински дронове поразиха център за данни на „Яндекс“ в Русия

8 Октомври, 2026 20:09 1 649 53

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  • русия-
  • изкуствен интелект-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • украйна

Основните потребителски услуги не са засегнати, но „Яндекс Клауд“ съобщи за проблеми с електрозахранването

Тежък удар в тила на врага! Украински дронове поразиха център за данни на „Яндекс“ в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Дронове поразиха център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в град Сасово, Рязанска област. Атаката е предизвикала пожар и е наложила временно спиране на работата на обекта, съобщи „Яндекс“, цитирана от Ройтерс.

Центърът в Сасово е един от петте големи центъра за данни на компанията. В него се намират десетки хиляди сървъри. „Яндекс“ заяви, че работи по отстраняването на последиците и възстановяването на засегнатите услуги.

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„Атаката с дронове предизвика пожар в центъра за данни в Сасово и засегна част от инфраструктурата“, заяви говорител на компанията. По данни на „Яндекс“ няма промяна в работата на основните услуги за крайни потребители, но част от останалите услуги може да бъдат временно недостъпни.

Проблеми с „Яндекс Клауд“

На платформата „Яндекс Клауд“ са отчетени проблеми с електрозахранването в една от зоните на центъра за данни. Компанията е препоръчала на клиентите си да използват други зони, докато се възстановява работата на засегнатата инфраструктура.

Не са оповестени подробности за размера на материалните щети, нито срок за пълното възстановяване на центъра. Не е потвърдено и кой е извършил атаката.

Случаят е първата голяма атака срещу руски център за данни от началото на войната в Украйна. Той идва след серия руски удари по украински центрове за данни през последните седмици.

„Руският Гугъл“

„Яндекс“ е една от водещите руски технологични компании и често е наричана „руският Гугъл“. Тя създава първата руска интернет търсачка през 1997 г., разработва модела за генеративен изкуствен интелект „Яндекс Джи Пи Ти“ и предлага облачни изчислителни услуги.

Сред потребителските ѝ продукти са „Яндекс Такси“ и „Яндекс Мюзик“. Компанията е една от малкото големи руски дружества, които не са обект на западни санкции.

Основният ѝ конкурент на руския пазар е „Сбербанк“, която разработва модела „Гига Чат“. От банката посочват, че руските разработчици на изкуствен интелект изостават с между шест и девет месеца от американските и китайските си конкуренти.

Източници: bta.bg, afp.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Помак

    36 29 Отговор
    Поредната доза лъжа за успокоение на ЕС да дават пари на зеленски

    Коментиран от #29, #35

    20:12 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    29 34 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска .Освен центъра за данни пак е подпалена най-голямата руска рафинерия. Позора е безаналогов определено

    Коментиран от #20, #25

    20:15 08.10.2026

  • 6 1111

    34 14 Отговор
    Аве, туй ако го пуснете още един път, ще ви е за първи път.
    А вече знаем от вас, че руснаците няма как да имат собствена интернет търсачка. Те одят във външни тоалетни с дървени дупки.

    20:15 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе брее

    8 8 Отговор
    Кой е си ти, българин?
    Турчин или циганин?


    (Иван Вазов. От писмото.)

    20:16 08.10.2026

  • 9 ОТЧАЯНИЕТО И ПАНИКАТА НА ПРОПАГАНДАТА

    19 10 Отговор
    Са вече съвсем очевидни.

    20:18 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 шаа

    25 14 Отговор
    да сте забелязали как при укроудар над руски обект, фракти винаги лепят етикета "на врага", а при руски удар над укрообект, никога не казва "на врага"? една медия или е безпристрастна, или е пристрастна. безпристрастнотта не гарантира обективност, но пристрастността гарантирано я изключва.

    Коментиран от #19, #51

    20:19 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да де

    20 13 Отговор
    Ако се хвалят, че са нанесли тежък удар по руската икономика да се подготвят за ответен смазващ по Украйна. Тогава всеки Дженифър ще почне да реве в нета на два гласа и така всички ще сме доволни .

    20:21 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нтнтн

    12 12 Отговор
    Това е за чрд на патерица .Путя приема

    20:24 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами русия ни обевинза вражеска държава

    15 15 Отговор

    До коментар #11 от "шаа":

    Не
    Украйна.
    90% от населението на планетата мрази русия.

    Коментиран от #22

    20:35 08.10.2026

  • 20 Така ли?

    15 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    А как го прави? Кой води дронове и ракети на уж Киев? Английски спътници. С чий дронове и ракети се атакува? Уж окраински, но и с английски. Кой и как прави целеуказване и управлява през спътниците си? Англия. И се чудя на декларациите на Русия - докога? Английските граждани трябва да разберат, че Англия атакува Русия зад платформата Украина. И да го усетят реално. С малки показни ответни действия.

    Коментиран от #28

    20:38 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    8 14 Отговор

    До коментар #19 от "Ами русия ни обевинза вражеска държава":

    Естествено, че ще ги марази и то с пълно основане. Всички конфликти навсякъде по света са следствие на имперската политика на федерацията на злото.

    20:43 08.10.2026

  • 23 реалистъ

    10 14 Отговор
    Ответните украински удари идват. Русия е безсилна.

    Коментиран от #30

    20:44 08.10.2026

  • 24 Т Живков

    6 7 Отговор
    Само така!

    20:45 08.10.2026

  • 25 Еми

    15 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Изчислявай!
    Украйна изстрелва по 600 - 1000 дронове и ракети и от време на време удря по една две цели, а Русия с двойно по-малко удря винаги десетки цели ежедневно.
    Сега добави, че НАТО и запада снабдяващи Украйна с фърчила, общо за година произвеждат, колкото Русия за 3 месеца!
    Като знаем и колко е размера на останалото от Украйна и размера на Русия, реши уравнението!

    Коментиран от #27, #31

    20:47 08.10.2026

  • 26 Трети закон на Нютон

    5 3 Отговор
    Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

    20:50 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да бе, да

    13 11 Отговор

    До коментар #20 от "Така ли?":

    Ако беше така руската агония нямаше да подалжава 5 години вече. Реално Украйна получава много скромна и ограничена помощ и въпреки това оцелява и даже прави "вората в света армия" за посмешище на света

    20:50 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хи хи

    9 9 Отговор

    До коментар #23 от "реалистъ":

    Ако Русия беше безсилна, Путин щеше да иска мир, пък той не иска. Значи Русия е силна, и ще победи враговете. За мир реве зеленото жуже, прави си извода кой е безсилния ...

    Коментиран от #34, #36

    20:52 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 в тила на врага!...

    7 5 Отговор
    Ама НЕ е на "врага" . Братушките не са ни враг. Препечатки като се правят 1/1 си има журналистически правила и етика ! ..

    Коментиран от #49

    20:56 08.10.2026

  • 33 Ачо

    6 4 Отговор
    Поразиха на баба ти хвърчилото!

    20:58 08.10.2026

  • 34 Толкова е силна ,че Путлето от страх уби

    7 9 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Борис Немцов,Анна Политковская,Навални, Пригожин...

    20:59 08.10.2026

  • 35 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Ами виж видеата от раша, как гори бе!

    20:59 08.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ХиХи

    6 7 Отговор
    У радата тока дойде ли, киевското метро тръгна ли 😂😂😂

    21:00 08.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Утре…

    8 6 Отговор
    …пак тиквеникът зельо ше реве, че са чу сринали пет блока!

    Коментиран от #46

    21:03 08.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт

    5 8 Отговор
    В ръша още не са пуснали тока и нафтата на раята

    21:06 08.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин гол до кръста на конь

    4 8 Отговор
    Февруари 2022: Чумата да ни тръшне ако нападнем Украйна!!!

    21:09 08.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Няма край руският позор

    3 7 Отговор
    Няма

    21:12 08.10.2026

  • 49 Ами

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "в тила на врага!...":

    Разбира се, че са ни в ваг и то не само на нас а на човешката раса. Долната кремълска върхушка са врагове дори и за всеки един руснак който поне малко може да се осъзнае от пропагандата на режима.

    21:13 08.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Много Известен Съветски Актьор

    2 0 Отговор
    "Руски гугъл" и "център за данни" звучат много помпозно по отношение на състоянието на ай-ти сектора в Русия. Това е една треторазрядна страна, без някакво влияние в тази област. Без китайските технологии, Русия е една Бананова Република без банани. Да не говорим, че на тях интернет не им трябва. Путин и без това им ограничи достъпа и ги постави в почти същите условия, като севернокорейците.

    22:26 08.10.2026

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