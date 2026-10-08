Тежък удар в тила на врага! Украински дронове поразиха център за данни на „Яндекс“ в Русия

Дронове поразиха център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в град Сасово, Рязанска област. Атаката е предизвикала пожар и е наложила временно спиране на работата на обекта, съобщи „Яндекс“, цитирана от Ройтерс.
Центърът в Сасово е един от петте големи центъра за данни на компанията. В него се намират десетки хиляди сървъри. „Яндекс“ заяви, че работи по отстраняването на последиците и възстановяването на засегнатите услуги.
„Атаката с дронове предизвика пожар в центъра за данни в Сасово и засегна част от инфраструктурата“, заяви говорител на компанията. По данни на „Яндекс“ няма промяна в работата на основните услуги за крайни потребители, но част от останалите услуги може да бъдат временно недостъпни.
Проблеми с „Яндекс Клауд“
На платформата „Яндекс Клауд“ са отчетени проблеми с електрозахранването в една от зоните на центъра за данни. Компанията е препоръчала на клиентите си да използват други зони, докато се възстановява работата на засегнатата инфраструктура.
Не са оповестени подробности за размера на материалните щети, нито срок за пълното възстановяване на центъра. Не е потвърдено и кой е извършил атаката.
Случаят е първата голяма атака срещу руски център за данни от началото на войната в Украйна. Той идва след серия руски удари по украински центрове за данни през последните седмици.
„Руският Гугъл“
„Яндекс“ е една от водещите руски технологични компании и често е наричана „руският Гугъл“. Тя създава първата руска интернет търсачка през 1997 г., разработва модела за генеративен изкуствен интелект „Яндекс Джи Пи Ти“ и предлага облачни изчислителни услуги.
Сред потребителските ѝ продукти са „Яндекс Такси“ и „Яндекс Мюзик“. Компанията е една от малкото големи руски дружества, които не са обект на западни санкции.
Основният ѝ конкурент на руския пазар е „Сбербанк“, която разработва модела „Гига Чат“. От банката посочват, че руските разработчици на изкуствен интелект изостават с между шест и девет месеца от американските и китайските си конкуренти.
Източници: bta.bg, afp.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Помак
Коментиран от #29, #35
20:12 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами
Коментиран от #20, #25
20:15 08.10.2026
6 1111
А вече знаем от вас, че руснаците няма как да имат собствена интернет търсачка. Те одят във външни тоалетни с дървени дупки.
20:15 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе брее
Турчин или циганин?
(Иван Вазов. От писмото.)
20:16 08.10.2026
9 ОТЧАЯНИЕТО И ПАНИКАТА НА ПРОПАГАНДАТА
20:18 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 шаа
Коментиран от #19, #51
20:19 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да де
20:21 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нтнтн
20:24 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами русия ни обевинза вражеска държава
До коментар #11 от "шаа":Не
Украйна.
90% от населението на планетата мрази русия.
Коментиран от #22
20:35 08.10.2026
20 Така ли?
До коментар #5 от "Ами":А как го прави? Кой води дронове и ракети на уж Киев? Английски спътници. С чий дронове и ракети се атакува? Уж окраински, но и с английски. Кой и как прави целеуказване и управлява през спътниците си? Англия. И се чудя на декларациите на Русия - докога? Английските граждани трябва да разберат, че Англия атакува Русия зад платформата Украина. И да го усетят реално. С малки показни ответни действия.
Коментиран от #28
20:38 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами
До коментар #19 от "Ами русия ни обевинза вражеска държава":Естествено, че ще ги марази и то с пълно основане. Всички конфликти навсякъде по света са следствие на имперската политика на федерацията на злото.
20:43 08.10.2026
23 реалистъ
Коментиран от #30
20:44 08.10.2026
24 Т Живков
20:45 08.10.2026
25 Еми
До коментар #5 от "Ами":Изчислявай!
Украйна изстрелва по 600 - 1000 дронове и ракети и от време на време удря по една две цели, а Русия с двойно по-малко удря винаги десетки цели ежедневно.
Сега добави, че НАТО и запада снабдяващи Украйна с фърчила, общо за година произвеждат, колкото Русия за 3 месеца!
Като знаем и колко е размера на останалото от Украйна и размера на Русия, реши уравнението!
Коментиран от #27, #31
20:47 08.10.2026
26 Трети закон на Нютон
20:50 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да бе, да
До коментар #20 от "Така ли?":Ако беше така руската агония нямаше да подалжава 5 години вече. Реално Украйна получава много скромна и ограничена помощ и въпреки това оцелява и даже прави "вората в света армия" за посмешище на света
20:50 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хи хи
До коментар #23 от "реалистъ":Ако Русия беше безсилна, Путин щеше да иска мир, пък той не иска. Значи Русия е силна, и ще победи враговете. За мир реве зеленото жуже, прави си извода кой е безсилния ...
Коментиран от #34, #36
20:52 08.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 в тила на врага!...
Коментиран от #49
20:56 08.10.2026
33 Ачо
20:58 08.10.2026
34 Толкова е силна ,че Путлето от страх уби
До коментар #30 от "Хи хи":Борис Немцов,Анна Политковская,Навални, Пригожин...
20:59 08.10.2026
35 Хахахаха
До коментар #3 от "Помак":Ами виж видеата от раша, как гори бе!
20:59 08.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ХиХи
21:00 08.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Утре…
Коментиран от #46
21:03 08.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факт
21:06 08.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Путин гол до кръста на конь
21:09 08.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Няма край руският позор
21:12 08.10.2026
49 Ами
До коментар #32 от "в тила на врага!...":Разбира се, че са ни в ваг и то не само на нас а на човешката раса. Долната кремълска върхушка са врагове дори и за всеки един руснак който поне малко може да се осъзнае от пропагандата на режима.
21:13 08.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Много Известен Съветски Актьор
22:26 08.10.2026