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Япония поиска от Русия да освободи задържан журналист
  Тема: Украйна

Япония поиска от Русия да освободи задържан журналист

31 Октомври, 2026 15:25 524 11

  • япония-
  • русия-
  • тошимицу мотеги-
  • сергей лавров-
  • юки имаи-
  • курилски острови

Тошимицу Мотеги и Сергей Лавров разговаряха в Атланта за първи път от пет години, срещата се проведе на фона на спора за Курилските острови и санкциите заради войната в Украйна

Япония поиска от Русия да освободи задържан журналист - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Японският външен министър Тошимицу Мотеги поиска от руския си колега Сергей Лавров незабавното освобождаване на японския журналист Юки Имаи, задържан в Русия по подозрение в шпионаж. Двамата разговаряха в Атланта в кулоарите на срещата на външните министри от Г-20.

Това е първата официална среща между външните министри на Япония и Русия от пет години. Последният им разговор на такова равнище е бил през септември 2021 г. в Ню Йорк. Инициативата за сегашната среща е дошла от японската страна.

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По време на разговорите Мотеги е настоял за освобождаването на Имаи, който според руските власти е бил задържан на остров Сахалин. Японският външен министър е поставил въпроса за журналиста на фона на сериозно влошените отношения между Токио и Москва.

Японското външно министерство съобщи, че двамата министри са се договорили да поддържат диалога въпреки разногласията. „Ще поддържаме комуникация дори при тежкото състояние на отношенията между Япония и Русия“, се посочва в японската позиция.

Русия представи срещата като кратък разговор, проведен по искане на японската страна. Москва заяви, че възстановяването на пълноценния междудържавен диалог зависи от отказа на Токио от това, което руската страна определя като „враждебна политика“.

Спорът за Курилските острови остава пречка

Япония и Русия от десетилетия спорят за южната част на Курилските острови. Архипелагът се управлява от Русия, но Япония го нарича Северни територии и предявява претенции към него. Териториалният спор е сред причините двете страни да не са подписали официален мирен договор след Втората световна война.

Напрежението се увеличи след началото на войната в Украйна, когато Япония се присъедини към санкциите срещу Москва. Русия определи Япония като недружелюбна държава, а дипломатическите контакти между двете страни бяха ограничени.

Задържането на японския журналист добави ново измерение към конфликта. Според руските власти Имаи е заподозрян в шпионаж. Японската страна настоява за незабавното му освобождаване, докато руската позиция по случая остава свързана с наказателното разследване.

Източници: bta.bg, japantimes.co.jp


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И да се разкара

    1 2 Отговор
    от Курилските острови.

    Коментиран от #2

    15:28 31.10.2026

  • 2 А Китай иска

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "И да се разкара":

    Русия да се разкара от Сибир и остров Дамански.

    Коментиран от #4, #5

    15:30 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А Китай иска":

    Границата минава по талвега на реката.
    И когато възниква конфликта -
    островът е в границите на СССР❗
    В началото на 90-те предвид корекции по реката и нейната плавателност- островът официално е предаден на Китай❗
    Чети, че утре токувиж някой магазинер ти пробута тиквички вместо краставици❗

    Коментиран от #8

    15:40 31.10.2026

  • 6 Китай много мрази Русия.

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    Имат много неуредени сметки с нея.
    От 5 години стоят неутрално и чакат удобен момент да я захапят и да си върнат откраднатото.

    15:41 31.10.2026

  • 7 кукузел

    0 0 Отговор
    Неутриното им нещо с много кварки.

    15:42 31.10.2026

  • 8 Острова да,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    но 30000 китайци си остават погребани на него.
    Завинаги.

    Коментиран от #10

    15:49 31.10.2026

  • 9 от умрял писмо

    1 0 Отговор
    По скоро ще се издигне отново Атлантида отколкото РуЗия да свърши нещо смислено

    15:51 31.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Острова да,":

    Погребани е силно казано, предвид "термичната обработка" заради "граничния инцидент"😉

    Коментиран от #11

    15:52 31.10.2026

  • 11 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    схвана идеята.
    Отмъщението се сервира студено.

    15:58 31.10.2026