Япония поиска от Русия да освободи задържан журналист

Японският външен министър Тошимицу Мотеги поиска от руския си колега Сергей Лавров незабавното освобождаване на японския журналист Юки Имаи, задържан в Русия по подозрение в шпионаж. Двамата разговаряха в Атланта в кулоарите на срещата на външните министри от Г-20.

Това е първата официална среща между външните министри на Япония и Русия от пет години. Последният им разговор на такова равнище е бил през септември 2021 г. в Ню Йорк. Инициативата за сегашната среща е дошла от японската страна.

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По време на разговорите Мотеги е настоял за освобождаването на Имаи, който според руските власти е бил задържан на остров Сахалин. Японският външен министър е поставил въпроса за журналиста на фона на сериозно влошените отношения между Токио и Москва.

Японското външно министерство съобщи, че двамата министри са се договорили да поддържат диалога въпреки разногласията. „Ще поддържаме комуникация дори при тежкото състояние на отношенията между Япония и Русия“, се посочва в японската позиция.

Русия представи срещата като кратък разговор, проведен по искане на японската страна. Москва заяви, че възстановяването на пълноценния междудържавен диалог зависи от отказа на Токио от това, което руската страна определя като „враждебна политика“.

Спорът за Курилските острови остава пречка

Япония и Русия от десетилетия спорят за южната част на Курилските острови. Архипелагът се управлява от Русия, но Япония го нарича Северни територии и предявява претенции към него. Териториалният спор е сред причините двете страни да не са подписали официален мирен договор след Втората световна война.

Напрежението се увеличи след началото на войната в Украйна, когато Япония се присъедини към санкциите срещу Москва. Русия определи Япония като недружелюбна държава, а дипломатическите контакти между двете страни бяха ограничени.

Задържането на японския журналист добави ново измерение към конфликта. Според руските власти Имаи е заподозрян в шпионаж. Японската страна настоява за незабавното му освобождаване, докато руската позиция по случая остава свързана с наказателното разследване.

Източници: bta.bg, japantimes.co.jp