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Гласът на Путин: Европа ще е нужна на етап от мирните преговори
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Европа ще е нужна на етап от мирните преговори

30 Октомври, 2026 16:53 713 25

  • дмитрий песков-
  • мирни преговори-
  • русия-
  • украйна-
  • европа-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Говорителят на Кремъл уточни, че засега не са водени подробни разговори за включването на европейски представители

Гласът на Путин: Европа ще е нужна на етап от мирните преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейското участие ще бъде необходимо на определен етап от мирните преговори между Русия, Украйна и САЩ, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че до момента не са водени подробни обсъждания за включването на европейски представители.

„На определен етап участието на европейците ще бъде необходимо, но засега никой не е говорил предметно за това“, заяви Песков.

Така Москва посочва възможност за разширяване на преговорния формат, но не съобщава за конкретно решение или договореност с европейски държави. Разговорите, за които говори Кремъл, са планирани в тристранен формат с участието на Русия, Украйна и САЩ.

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Остра оценка за балтийските страни

Песков определи риториката на балтийските страни по отношение на Русия като изключително агресивна.

„Това, че риториката на балтийските страни е изключително агресивна, е очевидно. Това, че е истерично агресивна, също е очевидно“, каза говорителят на Кремъл.

Москва подкрепи хуманитарната операция в Олешки

По отношение на хуманитарната операция в Олешки Песков заяви, че Русия приветства и подкрепя усилията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

„Мелания Тръмп последователно работи в хуманитарната сфера. Това е много положително, ние го подкрепяме и приветстваме“, заяви той.

По думите му възможността за разширяване на подобна практика и в други градове трябва да се разглежда според конкретната ситуация, тъй като всеки случай изисква индивидуален подход.

Кремъл твърди за борба за влияние в Африка

Песков заяви още, че Москва вижда опити на Украйна да възпрепятства руските интереси в Африка. Той не посочи конкретни държави или действия, но каза, че Русия предприема необходимото, за да се противопостави.

„Там се води много сериозна борба“, заяви говорителят.

Според Песков тези действия вредят както на Африка, така и на Русия.

„Това е много разрушителна дейност“, каза той.

Източници: bta.bg, eurocom.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Но РФ

    10 8 Отговор
    никога повече няма да е нужна на ЕС

    16:54 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Новина преди 16 минути

    8 1 Отговор
    Слави закрива телевизията си поради липса на приходи и реклами -
    Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите. Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии.

    Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.

    Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!
    П.С. Едноличното управление на Радев и срива на насипната му партия от кариеристи и корупционери е близо.
    Свободният пазар ще победи и ние ще се върнем!
    А Радев отива там където му е мястото.

    Коментиран от #19

    16:55 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да. Посредата е

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европа":

    От източната има една жена джудже-диктатор, а от другата една рижава грандоманка

    Коментиран от #9

    17:01 30.10.2026

  • 7 Ами нормало

    6 1 Отговор
    Е че ЕС ще трябва да е на преговорите...все пак трябва да разпише чека за възстановяване и издръжка на Украйна. До сега даде 250 млрд...зеления иска още 70 млрд. Значи 300 млрд и остават едни 600-700 млрд за възстановяване, поне 30 млрд ежегодно за издръжка...бе кажи го 1 трилион

    17:02 30.10.2026

  • 8 Така си е

    7 1 Отговор
    Европейското участие ще бъде необходимо на определен етап когато ще трябва репарации ЕК да плаща

    17:02 30.10.2026

  • 9 Тоест

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да. Посредата е":

    Сандвич 🥪

    17:03 30.10.2026

  • 10 Така си е

    2 3 Отговор
    Гади ми се от млади лумпени и за това
    за атлантици само гласувам. Искам да им е гадно и все по гадно да им става с времето, че барем някога акъла им да дойде и да почнат като наборите си в Париж, Лион, Марсилия, Милано и Берлин да почнат да мислят тези празноглави и замаени бройлери. Каски да им сложат и в лагери за военно обучение дано скоро ги пратят . Не 5 а 50 евро на всеки продукт в малка пратка мито да им сложат и лихвите по кредитите им 5 пъти да нарастнат ..... Както нас на времето ни лъгаха от СДС и сега тях гюровци и радевци да ги лъжат ....пу да....

    17:04 30.10.2026

  • 11 Много ясно

    6 1 Отговор
    Че ще има европейско участие,нали именно ес ще изплаща дълговете на 404

    17:04 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    5 1 Отговор
    На някакъв етап Европа наистина ще е нужна.
    Но етапът ще е при плащането на сметката.

    17:05 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 66666666666666

    1 4 Отговор
    Вие не сте нужни на Европа. Изобщо.

    17:10 30.10.2026

  • 16 Наистина правилно

    4 2 Отговор
    но, дали ще останат целокупни и колко държави
    Всеки ден някой се отлъчва
    Днес и Полша пое

    17:11 30.10.2026

  • 17 Никой

    1 3 Отговор
    Медведев моли ЦРУ за физическото отстраняване на Зеленски . Братя по оръжие още от ВСВ .

    17:14 30.10.2026

  • 18 Гади ми се от млади лумпени

    4 2 Отговор
    Но най вече ми се гади от атлантически лумпени. Даже четене с разбиране не им се отдава и само пастет в кратуните имат и това е в най-добрият случай

    Коментиран от #22

    17:14 30.10.2026

  • 19 Коректор

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Новина преди 16 минути":

    Има десетки малки телевизии, които съществуват от десетки години.
    Едно е като си толериран и подкрепян от мафията, а друго е като решат, че вече не си полезен и те изхвърлят като използван контрацептив, и те оставят да се оправяш сам.
    Некадърен си слаФчо !

    17:14 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гади ми се от млади лумпени

    4 0 Отговор
    Които дори не могат да осъзнаят какво значи това: " На определен етап участието на европейците ще бъде необходимо, но засега никой не е говорил предметно за това“..... "На определен етап" на дипломатически жаргон е точно "ще се чуем, арее изчезни..."

    17:18 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факти

    0 2 Отговор
    След няколко дни републиканците ще загубят и двете камари на Конгреса в САЩ и Тръмп повече няма да може да помага на Путин. Ще се молите на Европа да ви пощади.

    17:19 30.10.2026

  • 24 Сделано в СССР

    0 3 Отговор
    Думите на Песков нямат никаква стойност. Даже Путин беше казал за него, че не знае какво говори и че няма връзка с главата.
    Също като Йотова. Да излъжеш 45 пъти в национален ефир ?!
    Това даже Костадинов не го е правил.

    17:21 30.10.2026

  • 25 Никой

    0 3 Отговор
    Ще дойде ден когато руснаците ще излязат Украйна така както си тръгнаха от Афганистан с подвити опашки . Скоро ще дойдат и студовете за руснаците без електричество . Украинците се научиха да живеят .

    17:23 30.10.2026

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