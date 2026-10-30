Гласът на Путин: Европа ще е нужна на етап от мирните преговори

Европейското участие ще бъде необходимо на определен етап от мирните преговори между Русия, Украйна и САЩ, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че до момента не са водени подробни обсъждания за включването на европейски представители.
Така Москва посочва възможност за разширяване на преговорния формат, но не съобщава за конкретно решение или договореност с европейски държави. Разговорите, за които говори Кремъл, са планирани в тристранен формат с участието на Русия, Украйна и САЩ.
Остра оценка за балтийските страни
Песков определи риториката на балтийските страни по отношение на Русия като изключително агресивна.
Москва подкрепи хуманитарната операция в Олешки
По отношение на хуманитарната операция в Олешки Песков заяви, че Русия приветства и подкрепя усилията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.„Мелания Тръмп последователно работи в хуманитарната сфера. Това е много положително, ние го подкрепяме и приветстваме“, заяви той.
По думите му възможността за разширяване на подобна практика и в други градове трябва да се разглежда според конкретната ситуация, тъй като всеки случай изисква индивидуален подход.
Кремъл твърди за борба за влияние в Африка
Песков заяви още, че Москва вижда опити на Украйна да възпрепятства руските интереси в Африка. Той не посочи конкретни държави или действия, но каза, че Русия предприема необходимото, за да се противопостави.„Там се води много сериозна борба“, заяви говорителят.
Според Песков тези действия вредят както на Африка, така и на Русия.„Това е много разрушителна дейност“, каза той.
Източници: bta.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Но РФ
16:54 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
4 Новина преди 16 минути
Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел, изсмукват всички реклами предварително, принуждават рекламодателите да рекламират само при тях и няма никакво значение колко те гледат и колко те харесват зрителите. Защото, всъщност, телевизионният пазар не е обект на пазарна икономика. Направихме опит да се борим, и то сериозен опит, седем години. Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии.
Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.
Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!
П.С. Едноличното управление на Радев и срива на насипната му партия от кариеристи и корупционери е близо.
Свободният пазар ще победи и ние ще се върнем!
А Радев отива там където му е мястото.
Коментиран от #19
16:55 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да. Посредата е
До коментар #2 от "Европа":От източната има една жена джудже-диктатор, а от другата една рижава грандоманка
Коментиран от #9
17:01 30.10.2026
7 Ами нормало
17:02 30.10.2026
8 Така си е
17:02 30.10.2026
9 Тоест
До коментар #6 от "Да. Посредата е":Сандвич 🥪
17:03 30.10.2026
10 Така си е
за атлантици само гласувам. Искам да им е гадно и все по гадно да им става с времето, че барем някога акъла им да дойде и да почнат като наборите си в Париж, Лион, Марсилия, Милано и Берлин да почнат да мислят тези празноглави и замаени бройлери. Каски да им сложат и в лагери за военно обучение дано скоро ги пратят . Не 5 а 50 евро на всеки продукт в малка пратка мито да им сложат и лихвите по кредитите им 5 пъти да нарастнат ..... Както нас на времето ни лъгаха от СДС и сега тях гюровци и радевци да ги лъжат ....пу да....
17:04 30.10.2026
11 Много ясно
17:04 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
Но етапът ще е при плащането на сметката.
17:05 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 66666666666666
17:10 30.10.2026
16 Наистина правилно
Всеки ден някой се отлъчва
Днес и Полша пое
17:11 30.10.2026
17 Никой
17:14 30.10.2026
18 Гади ми се от млади лумпени
Коментиран от #22
17:14 30.10.2026
19 Коректор
До коментар #4 от "Новина преди 16 минути":Има десетки малки телевизии, които съществуват от десетки години.
Едно е като си толериран и подкрепян от мафията, а друго е като решат, че вече не си полезен и те изхвърлят като използван контрацептив, и те оставят да се оправяш сам.
Некадърен си слаФчо !
17:14 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гади ми се от млади лумпени
17:18 30.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Факти
17:19 30.10.2026
24 Сделано в СССР
Също като Йотова. Да излъжеш 45 пъти в национален ефир ?!
Това даже Костадинов не го е правил.
17:21 30.10.2026
25 Никой
17:23 30.10.2026