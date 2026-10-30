Гласът на Путин: Европа ще е нужна на етап от мирните преговори

Европейското участие ще бъде необходимо на определен етап от мирните преговори между Русия, Украйна и САЩ, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че до момента не са водени подробни обсъждания за включването на европейски представители.

„На определен етап участието на европейците ще бъде необходимо, но засега никой не е говорил предметно за това“, заяви Песков.

Така Москва посочва възможност за разширяване на преговорния формат, но не съобщава за конкретно решение или договореност с европейски държави. Разговорите, за които говори Кремъл, са планирани в тристранен формат с участието на Русия, Украйна и САЩ.

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Остра оценка за балтийските страни

Песков определи риториката на балтийските страни по отношение на Русия като изключително агресивна.

Москва подкрепи хуманитарната операция в Олешки

„Това, че риториката на балтийските страни е изключително агресивна, е очевидно. Това, че е истерично агресивна, също е очевидно“, каза говорителят на Кремъл.

По отношение на хуманитарната операция в Олешки Песков заяви, че Русия приветства и подкрепя усилията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

„Мелания Тръмп последователно работи в хуманитарната сфера. Това е много положително, ние го подкрепяме и приветстваме“, заяви той.

По думите му възможността за разширяване на подобна практика и в други градове трябва да се разглежда според конкретната ситуация, тъй като всеки случай изисква индивидуален подход.

Кремъл твърди за борба за влияние в Африка

Песков заяви още, че Москва вижда опити на Украйна да възпрепятства руските интереси в Африка. Той не посочи конкретни държави или действия, но каза, че Русия предприема необходимото, за да се противопостави.

„Там се води много сериозна борба“, заяви говорителят.

Според Песков тези действия вредят както на Африка, така и на Русия.

„Това е много разрушителна дейност“, каза той.

Източници: bta.bg, eurocom.bg