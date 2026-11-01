Говори Кремъл: ЕС прави преговорите с Русия невъзможни

Позицията на Европейския съюз за нанасяне на стратегическо поражение на Русия прави всеки диалог с Брюксел практически невъзможен. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
По думите му европейските държавни лидери демонстрират различни подходи към контактите с Москва, но общата линия на европейските институции остава твърда. Песков посочи президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре като двама лидери, които са разговаряли с Русия в национално качество.
Изявлението му е свързано с телефонния разговор между руския президент Владимир Путин, Стуб и Стьоре, състоял се на 27 октомври. Двамата европейски лидери са уточнили, че не представляват Европейския съюз като организация. Контактът е бил проведен по тяхна инициатива.
Москва вижда различия сред европейските лидери
Според Песков почти всички останали европейски лидери, а най-вече Брюксел, продължават да говорят единствено за необходимостта Русия да претърпи стратегическо поражение. Той определи този подход като пречка пред дипломатическия контакт.
Говорителят на Кремъл заяви, че Европа по принцип трябва да присъства на масата за преговори, когато се обсъжда трайно уреждане на ситуацията в Украйна. По думите му обаче при сегашната позиция на европейските институции общото им участие в подобен процес би било безсмислено.
Позицията на Песков е, че възможността за разговори зависи не само от наличието на европейско участие, но и от подхода, с който представителите на ЕС биха влезли в преговорен процес. От Кремъл разграничават контактите с отделни европейски държави от официалния диалог с Брюксел.
Източници: focus-news.net, amp.rbc.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
Коментиран от #4, #7, #18
19:56 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Говори светът
19:56 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шопо
Коментиран от #9, #12
19:58 01.11.2026
6 Джо Ножа
Коментиран от #17, #19
19:58 01.11.2026
7 Да не забравяме
До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Нямаш право да мислиш. Щом Кремъл казва значи е така.
19:58 01.11.2026
8 Ние
Коментиран от #15
19:59 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 историк
20:00 01.11.2026
12 Соломон
До коментар #5 от "Шопо":Как би постъпил Нетаняху ако Иран имаше ЯО
20:01 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Соломон
До коментар #8 от "Ние":Къде ги видя тия знамена на победата. Всички искат едно . Русия да се прибере и да престане да убива онези на които викаше братя
20:02 01.11.2026
16 След като си продаде и златото
20:02 01.11.2026
17 Въпроса
До коментар #6 от "Джо Ножа":Е дали Европа ще може да си позволи да ги купува? Другият въпрос, дали ще има нужда от толкова ресурси след закриването на енергоемките производства?
20:03 01.11.2026
18 Ескалира ти
До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":Празната тиква.
20:03 01.11.2026
19 Кремъл
До коментар #6 от "Джо Ножа":Има на кого да продаваме. Ти не се кахъри, ами събирай дърва за кюмбето, че вероятно ще потрябва. А китайци и индийци ще купуват евтини ресурси.
20:04 01.11.2026
20 Соломон
До коментар #14 от "БРИТАНЦИТЕ":Да бе Русия воюва с НАТО. Само дето НАТО никога не ги е нападало нито има намерение да ги напада
20:04 01.11.2026