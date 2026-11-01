Позицията на Европейския съюз за нанасяне на стратегическо поражение на Русия прави всеки диалог с Брюксел практически невъзможен. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По думите му европейските държавни лидери демонстрират различни подходи към контактите с Москва, но общата линия на европейските институции остава твърда. Песков посочи президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре като двама лидери, които са разговаряли с Русия в национално качество.

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„С такъв подход е невъзможно да се проведе разговор с тях“, заяви Песков.

Изявлението му е свързано с телефонния разговор между руския президент Владимир Путин, Стуб и Стьоре, състоял се на 27 октомври. Двамата европейски лидери са уточнили, че не представляват Европейския съюз като организация. Контактът е бил проведен по тяхна инициатива.

Москва вижда различия сред европейските лидери

Според Песков почти всички останали европейски лидери, а най-вече Брюксел, продължават да говорят единствено за необходимостта Русия да претърпи стратегическо поражение. Той определи този подход като пречка пред дипломатическия контакт.

Говорителят на Кремъл заяви, че Европа по принцип трябва да присъства на масата за преговори, когато се обсъжда трайно уреждане на ситуацията в Украйна. По думите му обаче при сегашната позиция на европейските институции общото им участие в подобен процес би било безсмислено.

Позицията на Песков е, че възможността за разговори зависи не само от наличието на европейско участие, но и от подхода, с който представителите на ЕС биха влезли в преговорен процес. От Кремъл разграничават контактите с отделни европейски държави от официалния диалог с Брюксел.

Източници: focus-news.net, amp.rbc.ru