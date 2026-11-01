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Говори Кремъл: ЕС прави преговорите с Русия невъзможни
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: ЕС прави преговорите с Русия невъзможни

1 Ноември, 2026 19:54 517 20

  • дмитрий песков-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • преговори-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Говорителят на Кремъл заяви, че Брюксел продължава да настоява за стратегическо поражение на Москва

Говори Кремъл: ЕС прави преговорите с Русия невъзможни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Позицията на Европейския съюз за нанасяне на стратегическо поражение на Русия прави всеки диалог с Брюксел практически невъзможен. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По думите му европейските държавни лидери демонстрират различни подходи към контактите с Москва, но общата линия на европейските институции остава твърда. Песков посочи президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре като двама лидери, които са разговаряли с Русия в национално качество.

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„С такъв подход е невъзможно да се проведе разговор с тях“, заяви Песков.

Изявлението му е свързано с телефонния разговор между руския президент Владимир Путин, Стуб и Стьоре, състоял се на 27 октомври. Двамата европейски лидери са уточнили, че не представляват Европейския съюз като организация. Контактът е бил проведен по тяхна инициатива.

Москва вижда различия сред европейските лидери

Според Песков почти всички останали европейски лидери, а най-вече Брюксел, продължават да говорят единствено за необходимостта Русия да претърпи стратегическо поражение. Той определи този подход като пречка пред дипломатическия контакт.

Говорителят на Кремъл заяви, че Европа по принцип трябва да присъства на масата за преговори, когато се обсъжда трайно уреждане на ситуацията в Украйна. По думите му обаче при сегашната позиция на европейските институции общото им участие в подобен процес би било безсмислено.

Позицията на Песков е, че възможността за разговори зависи не само от наличието на европейско участие, но и от подхода, с който представителите на ЕС биха влезли в преговорен процес. От Кремъл разграничават контактите с отделни европейски държави от официалния диалог с Брюксел.

Източници: focus-news.net, amp.rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    8 9 Отговор
    Да не забравяме.

    Коментиран от #4, #7, #18

    19:56 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Говори светът

    6 10 Отговор
    Путин прави Русия несъвместима с планетата.

    19:56 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    9 4 Отговор
    Как би постъпил Нетаняхо ако беше президент на Русия ?

    Коментиран от #9, #12

    19:58 01.11.2026

  • 6 Джо Ножа

    4 7 Отговор
    рано или късно, кремъл ще се съобрази с ЕС ако иска пак да си продава ресурсите.

    Коментиран от #17, #19

    19:58 01.11.2026

  • 7 Да не забравяме

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Нямаш право да мислиш. Щом Кремъл казва значи е така.

    19:58 01.11.2026

  • 8 Ние

    3 5 Отговор
    Ами в Брюксел да спрат да размахват знамена на победа, защото победа така и няма да има. Ама студ и скъпи горива ще има.

    Коментиран от #15

    19:59 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 историк

    4 3 Отговор
    В страните от ЕС ще настане гражданска война ,и той ще се разпадне много скоро !

    20:00 01.11.2026

  • 12 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Как би постъпил Нетаняху ако Иран имаше ЯО

    20:01 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    Къде ги видя тия знамена на победата. Всички искат едно . Русия да се прибере и да престане да убива онези на които викаше братя

    20:02 01.11.2026

  • 16 След като си продаде и златото

    1 0 Отговор
    Путлето кво ще продава?И на кой?Жито на Нигер?

    20:02 01.11.2026

  • 17 Въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Джо Ножа":

    Е дали Европа ще може да си позволи да ги купува? Другият въпрос, дали ще има нужда от толкова ресурси след закриването на енергоемките производства?

    20:03 01.11.2026

  • 18 Ескалира ти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА":

    Празната тиква.

    20:03 01.11.2026

  • 19 Кремъл

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Джо Ножа":

    Има на кого да продаваме. Ти не се кахъри, ами събирай дърва за кюмбето, че вероятно ще потрябва. А китайци и индийци ще купуват евтини ресурси.

    20:04 01.11.2026

  • 20 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "БРИТАНЦИТЕ":

    Да бе Русия воюва с НАТО. Само дето НАТО никога не ги е нападало нито има намерение да ги напада

    20:04 01.11.2026

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