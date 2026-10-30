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САЩ и Украйна избрали кой да представлява Европа в бъдещи преговори
  Тема: Украйна

САЩ и Украйна избрали кой да представлява Европа в бъдещи преговори

30 Октомври, 2026 17:53 1 247 35

  • украйна-
  • русия-
  • съединени щати-
  • европа-
  • преговори-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Великобритания, Франция и Германия може да участват от името на европейските държави в бъдещи преговори с Русия, по-малките страни се опасяват, че ще останат извън процеса

САЩ и Украйна избрали кой да представлява Европа в бъдещи преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Великобритания, Франция и Германия могат да представляват европейските държави в евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Вашингтон и Киев разглеждат трите страни като формата Е3, който да участва от името на Европа, съобщи „Файненшъл таймс“, позовавайки се на четирима европейски дипломати.

Според един от дипломатите специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - са постигнали договореност по въпроса с украински представители по време на посещението си в Киев. В самата Европа обаче няма единодушие дали Е3 трябва да бъде единственият формат за представителство.

„Засега ще се опитаме да се придържаме към формата Е3. На определен етап, ако се стигне до наистина сериозни преговори - а дотогава има още много време - за отношенията на Украйна с ЕС и отмяната на санкциите, европейските институции трябва да бъдат привлечени. Трябва да намерим начин това да стане“, заявява дипломатът, цитиран от „Файненшъл таймс“.

Опасения за изключване на по-малките държави

Предложението Великобритания, Франция и Германия да говорят от името на Европа поражда безпокойство сред по-малките европейски страни. Те се опасяват, че решенията за сигурността на континента могат да бъдат обсъждани без прякото им участие.

Според публикацията европейските столици са обезпокоени и от липсата на пряко участие на европейските институции в дипломатическите контакти между Вашингтон, Киев и Москва. Това има значение за теми като евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия, бъдещите отношения на Украйна с Европейския съюз и гаранциите за сигурност.

Александър Габуев: Москва може да изчака

Директорът на берлинския Център „Карнеги Русия - Евразия“ Александър Габуев смята, че Москва едва ли ще прояви интерес към сериозни преговори за прекратяване на войната преди края на зимата. По думите му руското ръководство разчита масираните удари по украинската инфраструктура и тилови райони да отслабят преговорните позиции на Киев.

Габуев предупреди, че европейските държави трябва да са готови за възможност за преговори дори ако Украйна се окаже в неблагоприятно положение.

„Те вече пропуснаха няколко подобни момента, когато Украйна разполагаше със силни позиции и можеше да диктува условията“, посочва анализаторът.

Според него Русия би предпочела европейските държави да бъдат включени в политическия процес, но без да получат възможност да определят пряко условията за мир. Така, по оценката му, Вашингтон би могъл да упражнява по-силен натиск върху европейските съюзници да подкрепят подхода на Тръмп към Москва.

Дискусията за европейското представителство продължава на фона на различията между европейските столици за необходимостта от преки контакти с руския президент Владимир Путин. Към този момент няма окончателно публично решение, което да ангажира всички европейски държави и институции с формата Е3.

Източници: news.bg, english.nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Румен Радев.

    Коментиран от #2

    17:55 30.10.2026

  • 2 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Него го представя Турция.

    17:56 30.10.2026

  • 3 пешо

    17 1 Отговор
    смях в залата а питаха ли русия , преговорите ще са между РУСИЯ САЩ УКРАЙНА

    Коментиран от #7, #27

    17:56 30.10.2026

  • 4 Степан Зминченко

    21 3 Отговор
    Украйна ще бъде представена от Русия, защото Украйна е Русия.

    17:58 30.10.2026

  • 5 Сатана Z

    19 3 Отговор
    Значи 5 вражески на Русия държави срещу Русия? Това не са преговори а някакъв водевил,което ще се разиграе пред плебса.Къв КР търси Франция на тези преговори при положение ,че самата тя не може да си оправи домашните проблеми ,но се меси в чужди дела?

    18:00 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Държави от ЕС няма да участват в преговорите..Русия казва,че може само да присъстват,но не и да участват..А сега САЩ и Украйна избират кои държави от Европа да присъстват .

    18:02 30.10.2026

  • 8 осраински

    5 1 Отговор
    Тия сигурно са най зле

    18:05 30.10.2026

  • 9 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Оказа се ,че контейнеровоза е атакуван от Украински морски дрон " Сталкер 5.0.

    18:06 30.10.2026

  • 10 Къде във формата Е3

    4 1 Отговор
    Е България? Не става ! Само държави с малцинства в Украйна трябва да участват

    18:07 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Москва едва ли ще прояви интерес към

    14 1 Отговор
    Подобни глупости

    18:08 30.10.2026

  • 13 Мирчев

    11 1 Отговор
    Е как може, мен защо не ме канят? Толкоз се напинях да иденфитицирам дроновете за руски, че фанах хемориди! Осем!

    18:11 30.10.2026

  • 14 Пълен абсурд е

    7 1 Отговор
    Великобритания, Франция и Германия да говорят от името на Европа. Ние не сме им позволявали подобно нещо. Одеса си е българска и руска и ще си я делим ние

    18:11 30.10.2026

  • 15 604

    7 2 Отговор
    всички малки ще плащаме репарации не се бойте!

    18:11 30.10.2026

  • 16 Великобритания, Франция и Германия да

    7 1 Отговор
    говорят само от името на фалиралите и задлъжняли държави ! И то пред МВФ и Световната банка когато валутен борд им хакнат скоро.

    18:14 30.10.2026

  • 17 Ами

    6 1 Отговор
    Уж нямаше да има преговори с Русия и
    всичко щеше да се решава на бойното поле,
    пък сега ще се избият кой да преговарял с Русия.

    18:15 30.10.2026

  • 18 Иван

    2 1 Отговор
    САЩ и Украйна = Израел.

    18:16 30.10.2026

  • 19 Мухахаха

    2 1 Отговор
    Требаше гинирал Наско да пратят за преговарящ

    18:17 30.10.2026

  • 20 Великобритания, Франция и Германия

    6 1 Отговор
    Да си плащат репарациите сами и да фалират. Няма ние или САЩ да им плащаме я масрафите

    18:18 30.10.2026

  • 21 Гней Помпей

    3 1 Отговор
    Англия като каква част от Европа ще присъства? След повече от 2000 години още ли не са научили географията някои?

    Коментиран от #31, #32, #34

    18:20 30.10.2026

  • 22 Франция и Германия ли?

    3 1 Отговор
    Ами няма с кого да се преговаря нали? хахахахаха кретени ... Кухите атлантици до там го докараха. ( Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна) ...... че първо да го прегласуват и после да искат да участват ! Сега е незаконно

    18:21 30.10.2026

  • 23 Фейк - либераст

    3 2 Отговор
    Вчера срещнах страхотна мацка. Работата е 50% опечена. Аз съм и навит, остава тяя да се навие! /Който разбрал - разбрал/

    Коментиран от #29

    18:21 30.10.2026

  • 24 Едно в сигурно

    1 2 Отговор
    Нямат доверие на България.

    Коментиран от #28, #30

    18:22 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ako написаното в статията е истина

    1 0 Отговор
    аз съм готов да дам 10 000 € на автора на статията.
    Ако тези твърдения се променят след два дена, вие готови ли сте да ми дадете 20 000 €?

    18:24 30.10.2026

  • 27 Баш рахат кибик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Русия не е в позиция да бъде питана. Може само да бъде извикана.

    18:25 30.10.2026

  • 28 И кво....?!

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Едно в сигурно":

    Аз да не би да имам доверие на Украйна и Урсулианците?!

    18:25 30.10.2026

  • 29 За либераста е различно, малка промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фейк - либераст":

    Сменяме "мацка" с "пич".
    Който разбрал, разбрал.

    18:26 30.10.2026

  • 30 НЕ бре момче

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Едно в сигурно":

    Друго в сигурно, че в България нямаме и не трябва да имаме никакво доверие на Великобритания, Франция и Германия ! Многократно тези държави са вземали решения във вреда на България. По точно "винаги" от историческа гледна точка. Винаги!

    18:27 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 В неделя петроханската секта ще бъде в

    0 0 Отговор
    траур.

    18:28 30.10.2026

  • 34 Аромат Бункерович

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гней Помпей":

    Като каквато си поиска

    18:29 30.10.2026

  • 35 Разговори,раздумки... бля бля

    1 0 Отговор
    СВО ще приключи когато каже Путин и когато се приемат условията на Русия т.е. да се изчистят причините за това събитие!!!!

    18:29 30.10.2026

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