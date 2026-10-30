САЩ и Украйна избрали кой да представлява Европа в бъдещи преговори

Великобритания, Франция и Германия могат да представляват европейските държави в евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Вашингтон и Киев разглеждат трите страни като формата Е3, който да участва от името на Европа, съобщи „Файненшъл таймс“, позовавайки се на четирима европейски дипломати.
Според един от дипломатите специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - са постигнали договореност по въпроса с украински представители по време на посещението си в Киев. В самата Европа обаче няма единодушие дали Е3 трябва да бъде единственият формат за представителство.
„Засега ще се опитаме да се придържаме към формата Е3. На определен етап, ако се стигне до наистина сериозни преговори - а дотогава има още много време - за отношенията на Украйна с ЕС и отмяната на санкциите, европейските институции трябва да бъдат привлечени. Трябва да намерим начин това да стане“, заявява дипломатът, цитиран от „Файненшъл таймс“.
Опасения за изключване на по-малките държави
Предложението Великобритания, Франция и Германия да говорят от името на Европа поражда безпокойство сред по-малките европейски страни. Те се опасяват, че решенията за сигурността на континента могат да бъдат обсъждани без прякото им участие.
Според публикацията европейските столици са обезпокоени и от липсата на пряко участие на европейските институции в дипломатическите контакти между Вашингтон, Киев и Москва. Това има значение за теми като евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия, бъдещите отношения на Украйна с Европейския съюз и гаранциите за сигурност.
Александър Габуев: Москва може да изчака
Директорът на берлинския Център „Карнеги Русия - Евразия“ Александър Габуев смята, че Москва едва ли ще прояви интерес към сериозни преговори за прекратяване на войната преди края на зимата. По думите му руското ръководство разчита масираните удари по украинската инфраструктура и тилови райони да отслабят преговорните позиции на Киев.
Габуев предупреди, че европейските държави трябва да са готови за възможност за преговори дори ако Украйна се окаже в неблагоприятно положение.„Те вече пропуснаха няколко подобни момента, когато Украйна разполагаше със силни позиции и можеше да диктува условията“, посочва анализаторът.
Според него Русия би предпочела европейските държави да бъдат включени в политическия процес, но без да получат възможност да определят пряко условията за мир. Така, по оценката му, Вашингтон би могъл да упражнява по-силен натиск върху европейските съюзници да подкрепят подхода на Тръмп към Москва.
Дискусията за европейското представителство продължава на фона на различията между европейските столици за необходимостта от преки контакти с руския президент Владимир Путин. Към този момент няма окончателно публично решение, което да ангажира всички европейски държави и институции с формата Е3.
Източници: news.bg, english.nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
17:55 30.10.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Него го представя Турция.
17:56 30.10.2026
3 пешо
Коментиран от #7, #27
17:56 30.10.2026
4 Степан Зминченко
17:58 30.10.2026
5 Сатана Z
18:00 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Атина Палада
До коментар #3 от "пешо":Държави от ЕС няма да участват в преговорите..Русия казва,че може само да присъстват,но не и да участват..А сега САЩ и Украйна избират кои държави от Европа да присъстват .
18:02 30.10.2026
8 осраински
18:05 30.10.2026
9 Сатана Z
18:06 30.10.2026
10 Къде във формата Е3
18:07 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Москва едва ли ще прояви интерес към
18:08 30.10.2026
13 Мирчев
18:11 30.10.2026
14 Пълен абсурд е
18:11 30.10.2026
15 604
18:11 30.10.2026
16 Великобритания, Франция и Германия да
18:14 30.10.2026
17 Ами
всичко щеше да се решава на бойното поле,
пък сега ще се избият кой да преговарял с Русия.
18:15 30.10.2026
18 Иван
18:16 30.10.2026
19 Мухахаха
18:17 30.10.2026
20 Великобритания, Франция и Германия
18:18 30.10.2026
21 Гней Помпей
Коментиран от #31, #32, #34
18:20 30.10.2026
22 Франция и Германия ли?
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна) ...... че първо да го прегласуват и после да искат да участват ! Сега е незаконно
18:21 30.10.2026
23 Фейк - либераст
Коментиран от #29
18:21 30.10.2026
24 Едно в сигурно
Коментиран от #28, #30
18:22 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ako написаното в статията е истина
Ако тези твърдения се променят след два дена, вие готови ли сте да ми дадете 20 000 €?
18:24 30.10.2026
27 Баш рахат кибик
До коментар #3 от "пешо":Русия не е в позиция да бъде питана. Може само да бъде извикана.
18:25 30.10.2026
28 И кво....?!
До коментар #24 от "Едно в сигурно":Аз да не би да имам доверие на Украйна и Урсулианците?!
18:25 30.10.2026
29 За либераста е различно, малка промяна
До коментар #23 от "Фейк - либераст":Сменяме "мацка" с "пич".
Който разбрал, разбрал.
18:26 30.10.2026
30 НЕ бре момче
До коментар #24 от "Едно в сигурно":Друго в сигурно, че в България нямаме и не трябва да имаме никакво доверие на Великобритания, Франция и Германия ! Многократно тези държави са вземали решения във вреда на България. По точно "винаги" от историческа гледна точка. Винаги!
18:27 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 В неделя петроханската секта ще бъде в
18:28 30.10.2026
34 Аромат Бункерович
До коментар #21 от "Гней Помпей":Като каквато си поиска
18:29 30.10.2026
35 Разговори,раздумки... бля бля
18:29 30.10.2026