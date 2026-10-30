САЩ и Украйна избрали кой да представлява Европа в бъдещи преговори

Великобритания, Франция и Германия могат да представляват европейските държави в евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Вашингтон и Киев разглеждат трите страни като формата Е3, който да участва от името на Европа, съобщи „Файненшъл таймс“, позовавайки се на четирима европейски дипломати.

Според един от дипломатите специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - са постигнали договореност по въпроса с украински представители по време на посещението си в Киев. В самата Европа обаче няма единодушие дали Е3 трябва да бъде единственият формат за представителство.

„Засега ще се опитаме да се придържаме към формата Е3. На определен етап, ако се стигне до наистина сериозни преговори - а дотогава има още много време - за отношенията на Украйна с ЕС и отмяната на санкциите, европейските институции трябва да бъдат привлечени. Трябва да намерим начин това да стане“, заявява дипломатът, цитиран от „Файненшъл таймс“.

Опасения за изключване на по-малките държави

Предложението Великобритания, Франция и Германия да говорят от името на Европа поражда безпокойство сред по-малките европейски страни. Те се опасяват, че решенията за сигурността на континента могат да бъдат обсъждани без прякото им участие.

Според публикацията европейските столици са обезпокоени и от липсата на пряко участие на европейските институции в дипломатическите контакти между Вашингтон, Киев и Москва. Това има значение за теми като евентуално облекчаване на санкциите срещу Русия, бъдещите отношения на Украйна с Европейския съюз и гаранциите за сигурност.

Александър Габуев: Москва може да изчака

Директорът на берлинския Център „Карнеги Русия - Евразия“ Александър Габуев смята, че Москва едва ли ще прояви интерес към сериозни преговори за прекратяване на войната преди края на зимата. По думите му руското ръководство разчита масираните удари по украинската инфраструктура и тилови райони да отслабят преговорните позиции на Киев.

Габуев предупреди, че европейските държави трябва да са готови за възможност за преговори дори ако Украйна се окаже в неблагоприятно положение.

„Те вече пропуснаха няколко подобни момента, когато Украйна разполагаше със силни позиции и можеше да диктува условията“, посочва анализаторът.

Според него Русия би предпочела европейските държави да бъдат включени в политическия процес, но без да получат възможност да определят пряко условията за мир. Така, по оценката му, Вашингтон би могъл да упражнява по-силен натиск върху европейските съюзници да подкрепят подхода на Тръмп към Москва.

Дискусията за европейското представителство продължава на фона на различията между европейските столици за необходимостта от преки контакти с руския президент Владимир Путин. Към този момент няма окончателно публично решение, което да ангажира всички европейски държави и институции с формата Е3.

Източници: news.bg, english.nv.ua