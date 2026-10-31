"Нещо лично": Тръмп има слабост към Путин и просто не харесва Зеленски

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В небрежно подхвърлена реплика тази седмица Доналд Тръмп даде ясно да се разбере, че не смята войната в Украйна за конфликт, в който и двете страни носят вина. "Русия, честно казано, се държи добре по отношение на Украйна", заяви американският президент. "Тя не е направила чак толкова много".

За жителите на Киев, които преживяват седмици на все по-интензивни бомбардировки, както и за съюзниците на Украйна в цяла Европа, това изказване затвърди засилващото се впечатление, че САЩ застават на страната на руския лидер Владимир Путин във войната, пише "Политико".

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"Американските преговарящи се опитват да принудят Украйна да капитулира вече почти две години", заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас пред Европейския парламент вчера. Тя добави, че единствената причина Украйна все още да не е "капитулирала при условията на Путин" е огромната подкрепа, която получава от Европа.

Докато се опитват да намерят обяснение за поредния обрат на Тръмп срещу Украйна, някои европейски представители и дипломати смятат, че причините се крият както в личните предпочитания на президента, така и в политическите цели на страната му.

"Наистина мисля, че става дума за нещо лично", заяви бившият британски министър от кабинета Дейвид Лидингтън, който понастоящем е изтъкнат научен сътрудник в Кралския институт за изследвания в областта на отбраната и сигурността — водещ мозъчен тръст в Лондон. "Тръмп е съсредоточен върху себе си — личните му пристрастия към диктатори и автократи, както и желанието му да осигурява възможности за американския бизнес... са много важни фактори за неговата мотивация".

В частни разговори представители на ЕС изразяват същото мнение.

"Тръмп не харесва [украинския президент Володимир] Зеленски. Просто не го харесва", изтъкна представител на правителство, който е наблюдавал отблизо и двамата лидери. "Това затруднява привличането на САЩ към усилията за постигане на мир. За Тръмп всичко е рационална бизнес сделка — докато изведнъж не престане да бъде такава".

Дипломат от страна членка на ЕС, пожелал анонимност, пък отбеляза, че непоследователният Тръмп може отново да промени мнението си и да отмени скорошните си действия срещу Украйна. Американският президент многократно е променял позициите си по различни въпроси, "с едно изключение", уточни дипломатът. "Изглежда, че подкрепя руснаците".

"Той критикува Украйна, ЕС и НАТО, но почти никога не е казвал нищо критично за Путин. Това прави впечатление. Налага се да работим с администрация, която изглежда по-скоро проруски настроена, отколкото каквато и да било друга", заяви дипломатът.

Нарастващи загуби

За Украйна и европейските ѝ съюзници перспективата, че нищо не може или няма да промени отношението на Тръмп към Зеленски, е мрачна. След четири години и половина война Киев изпитва недостиг на финансови средства и системи за противовъздушна отбрана. Освен това, на фона на нарастващата подкрепа за популистката десница в Европа, през следващите месеци страната може да се сблъска с отслабване на политическата подкрепа.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф вчера се срещна с украинския президент и лидерите на Норвегия и Финландия за разговори в Осло. Днес той отпътува за Санкт Петербург, за да обсъди мирните предложения с руското ръководство, докато Белият дом засилва натиска за постигане на прекратяване на огъня. Една от възможностите, които ще бъдат предложени на Путин, е тристранна среща на върха с участието на Тръмп и Зеленски.

Предишните опити руският президент да бъде привлечен към подобна среща обаче се провалиха, а европейските дипломати не смятат, че Путин проявява искрено желание за прекратяване на огъня. Именно това е една от причините враждебното отношение на Тръмп към Зеленски да създава толкова сериозни проблеми.

"В цяла Европа има ясно съгласие, че Путин не иска мир", подчерта втори дипломат от ЕС. "Той ще трябва да бъде принуден да приеме мира".

Вместо да отправя искания към Путин обаче, Тръмп засили натиска върху Зеленски, дори на фона на ескалиращите руски нападения срещу украински градове през този месец. Украинският лидер изпитва все по-голямо напрежение, както е споделил пред европейските си колеги по време на частни срещи в Брюксел миналата седмица.

В поредица от силно критични изявления през последните дни Тръмп заяви, че Зеленски "не го е грижа" и "не иска да сложи край на тази война", както и че трябва да бъде сменен — било като лидер, било като преговарящ от името на Украйна.

"Президентът Путин би искал да се стигне до споразумение", обяви Тръмп. "Президентът Зеленски можеше да разреши тази война или да сключи сделка много пъти".

Унизителната кавга в Овалния кабинет

Според Лидингтън враждебността на Тръмп може да води началото си от инцидент през 2019 г., по време на първия му президентски мандат, когато той настоя украинският лидер да съдейства за разследване срещу Джо Байдън, който впоследствие победи Тръмп на следващите президентски избори. Поредицата от враждебни срещи през следващите години, включително тази в Овалния кабинет през февруари 2025 г., допълнително е затвърдила това впечатление, смята той.

"Беше ясно, че по време на прословутата среща в Белия дом Тръмп и [вицепрезидентът Джей Ди] Ванс бяха планирали публично да унижат Зеленски. Още тогава ми направи впечатление, че в това има силно изразен личен елемент", посочи Лидингтън.

"Мисля, че има и още един фактор. Ако погледнете хората, с които Тръмп се опитва да установи близки отношения, ще забележите, че обикновено става дума за авторитарни лидери със силна ръка — и то мъже", допълни той.

Лидингтън си спомни за вечеря със световни лидери през 2018 г. в Париж по повод стогодишнината от края на Първата световна война. Френският президент Еманюел Макрон и тогавашният германски канцлер Ангела Меркел били съвместни домакини на събитието и седели на централната маса, но Тръмп не проявявал интерес да води непринуден разговор с нито един от тях, разказа Лидингтън.

"По езика на тялото му ясно личеше, че Тръмп е нетърпелив в тяхната компания. Сред хората, с които наистина искаше да разговаря, беше [турският лидер Реджеп Тайип] Ердоган, както и други личности, които повече се вписваха в образа на силния лидер, който самият Тръмп обича да представя", отбеляза той.

"Странни истории"

Високопоставен представител на европейска държава, запознат с преговорите за Украйна, заяви, че мотивите на Тръмп са отчасти политически, отчасти свързани с преценката му какво би било доходоносно и отчасти продиктувани от личните му отношения с различни хора.

"В момента те са в предизборен цикъл и имат нужда от някого, когото да обвинят за покачващите се цени", заяви представителят. "Като цяло Тръмп има слабост към различни типове хора и лидери. Всъщност изпитва симпатия към успелите и жизнерадостните хора".

През последните дни Зеленски предупреди, че Украйна понася повече цивилни жертви, тъй като САЩ са намалили подкрепата си, включително чрез услугите Starlink и Starshield, които помагат на страната да се защитава от руските нападения и да планира военните си операции.

"Все още нямаме никакво обяснение за това — само различни странни истории", заяви Зеленски пред американски конгресмени в понеделник.

През този месец предварителните предупреждения от американските партньори за предстоящи руски ракетни нападения не са били предоставяни по обичайния начин. Зеленски заяви също, че Украйна изпитва недостиг на ракети прехващачи за системите "Пейтриът".

Пентагонът не е излязъл с официален коментар във връзка с оплакванията на Украйна.

Наблюдателната мисия на ООН по правата на човека в Украйна съобщи, че през миналия месец в Украйна са били убити 328 цивилни, а над 2000 са били ранени. Това представлява увеличение с 85% спрямо септември 2025 г.

ООН заяви, че първите две седмици на октомври са били сред най-смъртоносните за цивилното население в Украйна от години насам, като причината е засилването на атаките с дронове и ракети.

Първият цитиран дипломат от ЕС заяви, че много европейски правителства са раздразнени от факта, че досега Тръмп е изключвал европейците от разговорите си с Путин.

"Вероятно между американците и руснаците има много повече диалог, отколкото предполагаме", отбеляза дипломатът.

Срещата с Уиткоф в Норвегия вчера създаде предпоставки за възобновяване на преките контакти с Путин — поне от страна на Зеленски.

"Днес беше добър ден за мира", заяви финландският президент Александър Стуб след участието си в разговорите в Осло.

"По същество и на техническо равнище през последната седмица или около това време постигнахме значителен напредък, до голяма степен незабелязано от обществеността. Сега имам чувството, че процесът отново е в правилната посока", посочи Стуб и допълни: "Надявам се да не направим крачка назад".

Източник: news.bg