Големият демографски залог на Африка - ще се превърне ли в светлия пример за застаряващия свят?

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В продължение на десетилетия наблюдатели обясняват бавния икономически растеж на Африка с корупцията, слабите институции и лошото управление. Но тези обяснения пропускат един по-дълбок фактор. Най-силната отделна променлива, която определя темпа на икономическия растеж, стабилността и вероятността демокрацията да се утвърди в африканските държави, е възрастовата структура на населението им, пише Джаки Силиърс за Foreign Affairs.

"Една държава обикновено е най-продуктивна, когато раждаемостта спадне дотолкова, че хората в трудоспособна възраст да станат повече от децата и възрастните хора, които се нуждаят от грижи. Когато младите възрастни представляват голям дял от населението — и са образовани, здрави и могат да си намерят работа — икономиката може наистина да ускори развитието си. Обществата с по-възрастно население също така обикновено са по-демократични и по-малко склонни към насилие от обществата с по-младо население.

Раждаемостта в Африка все още е приблизително два пъти по-висока от тази в Латинска Америка и Южна Азия, а медианната възраст в Африка на юг от Сахара днес е 19,5 години, в сравнение с 29 години в Южна Азия, 34 години в Южна Америка и 43 години в Европа. Но след няколко десетилетия в много африкански държави се очаква да се отвори благоприятният демографски прозорец: с навлизането на милиони африканци в трудоспособна възраст икономическият растеж на континента може рязко да се ускори. Същите условия, които могат да отключат просперитет и демокрация обаче, могат да доведат и до взрив на напрежението в една държава, ако тя е зле управлявана. Ако няма достатъчно работни места, младите хора могат да се разбунтуват или да бъдат привлечени от обещанията на авторитарни лидери. Затова африканските държави трябва да започнат да се подготвят още днес за своя момент на възможност.

Израстване според възрастта

В Африка перспективите за просперитет все още до голяма степен се определят от демографията. В момента на континента има 22 държави с ниски доходи и 23 държави с доходи под средните. Тъй като бедните държави разполагат с ограничен вътрешен капитал и привличат малко чуждестранни инвестиции, трудът е основният двигател на икономическия растеж. Според анализ, направен с помощта на платформата за прогнозиране International Futures на Центъра "Пардий", растежът обикновено се ускорява, когато на всяко дете или възрастен човек, който е зависим от останалите, се падат поне 1,7 души в трудоспособна възраст. Днес обаче средното съотношение за континента е едва 1,4 души в трудоспособна възраст на един зависим човек.

С навлизането на държавите в категорията на страните със средни доходи наличието на капитал става по-важно от труда за стимулирането на растежа, основан на производството и услугите. А когато държавите забогатеят още повече, технологиите и високостойностните услуги, като финансовите услуги, постепенно се превръщат в основния фактор за икономическата експанзия, изпреварвайки както труда, така и капитала. Китай и т.нар. азиатски "тигрови икономики" — Хонконг, Сингапур, Южна Корея и Тайван — следват сходен модел: първоначално голямото население в трудоспособна възраст стимулира бързия растеж, а след това натрупването на капитал и трансферът на технологии допълват този процес и го ускоряват.

Повечето африкански държави все още не са се възползвали от демографската структура, която даде тласък на тези азиатски страни. Демографският преход в Африка беше забавен от изключително тежко историческо наследство. Първоначално преходът на континента изостана спрямо други региони заради изселването и загубата на хора в трудоспособна възраст вследствие на търговията с роби; след това колониалното управление остави населението с ниско ниво на образование и без необходимата инфраструктура и институции, за да участва пълноценно в следвоенния бум на търговията, индустриализацията и разпространението на технологиите. В продължение на векове изключително високото разпространение на смъртоносни заболявания в Африка, включително малария и сънна болест, също поддържаше смъртността по-висока, а нарастването на населението — по-бавно, отколкото в умерените климатични зони, дори когато жените раждаха по седем или повече деца през живота си.

От 50-те години на XX век до около 1981 г. съотношението между хората в трудоспособна възраст и зависимите от тях лица в Африка или оставаше на ниски нива, или намаляваше, докато в голяма част от Азия и Латинска Америка това съотношение вече се увеличаваше. През последните 45 години съотношението бавно започна да се повишава, но в голяма част от континента все още остава под 1,4. Икономическият растеж, който Африка постигна от първите години на XXI век до средата на 2010-те години, в необичайно голяма степен беше движен от високите цени на петрола, медта и желязната руда — резултат от индустриалната експанзия и бързата урбанизация на Китай, а не от благоприятна възрастова структура.

Но младото население на Африка съзрява. Очаква се броят на африканските държави с медианна възраст над 30 години приблизително да се утрои между 2025 и 2050 г. Раждаемостта намалява в по-голямата част от континента, а подобряването на преживяемостта на децата и образованието на жените допълнително засилва тази тенденция. Прогнозите, направени с платформата International Futures, показват, че Африка като цяло ще достигне съотношението от 1,7 души в трудоспособна възраст на един зависим човек около 2053 г., като Северна и Южна Африка, както и няколко островни държави, ще достигнат този праг много по-рано. Моделите показват и че при правилни политики правителствата могат да ускорят отварянето на този благоприятен демографски прозорец с едно десетилетие. Неравномерният преход означава, че възможността ще се появява държава по държава, а не едновременно навсякъде. Ако лидерите се подготвят за нея, още повече африкански държави ще могат да се наредят сред най-бързо растящите икономики в света.

Младите и неспокойните

Същата демографска структура, която може да отприщи икономическия растеж, обаче може да се превърне и в източник на политическа нестабилност, ако бъде управлявана неправилно. Младите общества оказват огромен натиск върху училищата, здравните клиники и пазарите на труда, което на свой ред подкопава общественото доверие в правителства, които не успяват да отговорят на нарастващото търсене на услуги. А когато младите възрастни — които по принцип са по-образовани, по-склонни да поемат рискове и по-склонни да се мобилизират политически от по-възрастните си съграждани — представляват голям дял от населението и когато икономиката им предлага малко възможности за развитие, рискът от социални вълнения рязко нараства. Подобна динамика се наблюдаваше по време на въстанията от Арабската пролет, започнали през 2010 г., и продължава да се проявява в едни от най-нестабилните африкански държави днес: Централноафриканската република, Чад, Мали, Нигер, Сомалия, Южен Судан, Судан и Уганда.

Според изследванията на учени като Джак Голдстоун и Ричард Чинкота предсказателната сила на медианната възраст е забележително постоянна. Рискът от вътрешен конфликт и революционни сътресения остава повишен, докато медианната възраст на една държава е под приблизително 25,5 години. Преминаването над този праг е един от най-добрите показатели за намаляване на риска от конфликти. Политическата нестабилност намалява още повече и значително, когато медианната възраст надхвърли 30 години — дори преди обществото да достигне пълна демографска зрялост на около 35,5 години. Към 2025 г. само шепа африкански държави имаха медианна възраст над 30 години.

Разбира се, дали недоволството на младите ще прерасне в безредици, зависи и от способността на правителството да овладява несъгласието. Държави с изобилни ресурси и слаби институции, като Алжир, могат да наливат пари в полиция и наблюдение, за да потискат в краткосрочен план социалните вълнения. Но без институции, които носят отговорност пред обществото, инвестициите в сигурност водят по-скоро до корупция и завладяване на държавата от елити, отколкото до дългосрочна стабилност. Да вземем например Ангола, Екваториална Гвинея, Либия, Южен Судан и Судан, където богатството от природни ресурси временно укрепва режими, лишени от политическа легитимност. Рисковете, произтичащи от зависимостта от природни ресурси и от младото население, се усилват взаимно: всеки от двата фактора сам по себе си увеличава вероятността от граждански конфликт, а когато се съчетаят, рискът е още по-голям.

Новата история на Африка потвърждава това. Данни от проекта Armed Conflict Location and Event Data - неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Уисконсин и занимаваща се с изследвания на политическото насилие, показват значително увеличение както на бунтовете, така и на мирните протести на континента след Арабската пролет през 2010 г. Тези инциденти обикновено се случват в градските райони и са подхранвани от взривоопасна комбинация от повишаващо се образователно равнище, ограничени възможности за работа, бърза урбанизация и разпространението на социалните медии. Протестите в Кения заради данъците от 2023 г. насам, безредиците в Мозамбик след изборите през 2024-2025 г. и водените от млади хора демонстрации в мароканските градове през 2025 г. заради обществените услуги и приоритетите при публичните разходи съответстват на този модел: по-добре образовани и свързани помежду си млади хора се мобилизират срещу елити, които контролират ресурсите и държавните постове, до които младите нямат достъп по обичайните политически канали.

Игра за стари хора

Обществата с младо население са не само по-склонни към социални вълнения, но са и по-неподходяща среда за стабилна демокрация. Изследванията на Голдстоун, Чинкота и други учени като Дженифър Скиуба показват, че обществата с много ниска медианна възраст и висока раждаемост, като Египет, обикновено се управляват от авторитарни режими. Това отчасти се дължи на факта, че бързото нарастване на населението обикновено изпреварва развитието на гражданските институции, от които демокрациите зависят, за да функционират — включително независимите медии, организациите за правна защита и синдикатите. В младите общества тези организации рядко имат достатъчно време, за да развият необходимата устойчивост и независимост, за да ограничават изпълнителната власт. При липса на приобщаващ икономически растеж и широко гражданско участие разочарованите млади хора понякога подкрепят силни лидери, които обещават ред и работни места, както се случи в Етиопия и Руанда.

Обществата с по-възрастно население са по-склонни към стабилна демокрация. Мавриций, с медианна възраст от 35,5 години, е единствената африканска държава, чиято демографска структура е благоприятна в това отношение. Изследванията показват, че либералните демокрации през XX век са се консолидирали, когато медианната възраст се повиши до средата на 30-те години — обикновено успоредно с появата на по-голяма средна класа и по-разнообразна икономика. (Разбира се, има и изключения. Беларус, Китай, Куба, Русия и няколко държави от Персийския залив остават политически стабилни и авторитарни, въпреки по-възрастното си население). Обществата в междинен етап, с медианна възраст около 30 години, често създават смесени режими — нито напълно авторитарни, нито напълно демократични — в които изборите съществуват наред с доминираща изпълнителна власт, слаби механизми за контрол и баланс или оспорвани правила на политическата конкуренция. Алжир и Мароко отговарят на този профил.

Това не означава, че обикновените хора в обществата с младо население трябва да приемат управлението на диктатори или че автокрацията вероятно ще доведе до ефективна стратегия за развитие. За всеки пример за икономически напредък при автократично управление има и пример за упадък. Но след като бъде постигнато базово равнище на ред и развитие благодарение на увеличаването на населението в трудоспособна възраст по-бързо от броя на зависимите от него хора, постепенната демократична реформа става много по-устойчива. С други думи, демографският преход на Африка може да бъде съпроводен и от стабилност, и от демократичен преход.

Историята на две държави

Сравнението между Гана и Южна Корея показва как едно правителство може едновременно да влияе върху възрастовата структура и да се възползва от нея. В края на 50-те години и двете държави са от скоро независими, имат сходна медианна възраст — около 18 години — и сходни равнища на доходите. Южна Корея по-рано предприема аграрна реформа, масово основно образование, семейно планиране и мерки за обществено здраве, в резултат на което раждаемостта пада под нивото на простото възпроизводство на населението до 1984 г. Към 1999 г. на всеки зависим човек се падат 2,6 души в трудоспособна възраст — едно от най-високите подобни съотношения, регистрирани някога, надминато единствено или достигнато на същото ниво в Китай и азиатските "тигрови" икономики. От решаващо значение е и фактът, че Южна Корея бързо се урбанизира. До 1982 г. 60% от южнокорейците живеят в градове, което концентрира хората и компаниите по начин, който повишава производителността и задълбочава пазарите на труда.

Демографският преход на Гана се развива по различен начин. Раждаемостта остава близо до седем деца на жена през 60-те години и днес е спаднала до около 3,4. Очаква се Гана да навлезе в своя благоприятен демографски прозорец на възможности едва около 2033 г. — половин век след Южна Корея, макар и по-рано от повечето си съседи в Западна Африка. Урбанизацията също идва по-късно: едва наскоро Гана стана държава, в която 60% от населението живее в градове. Големият дял на зависимите от доходите на работещите хора в Гана поддържа спестяванията на домакинствата ниски, ограничава данъчната база и възпрепятства разрастването на пазара на труда по начин, който иначе би могъл да подпомогне по-бързата индустриализация.

Южна Корея е в добра позиция да влияе върху своята възрастова структура, защото получава значителни количества чуждестранна помощ и е управлявана от елит, съсредоточен върху индустриализацията и бързия растеж. Между 1960 и 1980 г. Съединените щати и други държави, като Япония, предоставят на Южна Корея помощ на стойност 39 милиарда долара (по постоянни цени от 2021 г.). През същия период Гана получава 6 милиарда долара. И двете държави за известно време са управлявани от корумпирани военни режими, но южнокорейските лидери обикновено инвестират незаконно придобитите си средства в страната, докато ганайците инвестират своите в Лондон и Париж. (Днес голяма част от тези пари са депозирани в Абу Даби.)

Южна Корея предприема жизненоважна трансформация на селското стопанство, която повишава производителността. Днес 94% от земята в Южна Корея е частна собственост и следователно се управлява чрез сигурни и защитени от закона права на собственост, които насърчават инвестициите и позволяват преразпределяне на земята. Междувременно 80% от земята в Гана се държи колективно, а много земеделци работят просто за да осигурят прехраната си.

Обществата с по-възрастно население са по-склонни към стабилна демокрация.

Но скоро същите сили, които издигнаха Южна Корея до редиците на развитите икономики, ще започнат да се проявяват в голяма част от Африка, макар и неравномерно. От африканските правителства зависи да гарантират, че благоприятният демографски прозорец на възможности ще се отвори и че страните ще се възползват максимално от него, когато това се случи. Първата им стъпка трябва да бъде намаляването на детската и майчината смъртност чрез разширяване на достъпа до здравеопазване за децата и бременните жени. Когато повече деца оцеляват до зряла възраст, семействата вече не усещат необходимостта да имат много деца като своеобразна застраховка срещу загубата на дете и раждаемостта започва да спада. Освен това доброволният достъп до съвременни контрацептиви и сексуално образование дава на жените и техните семейства възможност да избират да имат по-малко деца.

Образованието на момичетата е най-силният единичен фактор за намаляване на раждаемостта, но резултатите от него се проявяват по-бавно. Колкото по-дълго момичетата остават в училище, толкова по-късно обикновено се омъжват и започват да раждат деца, което едновременно намалява раждаемостта и увеличава бъдещата производителност и потенциал за доходи на жените — като по този начин засилва връзката между демографските промени и икономическия растеж. Инвестициите във водоснабдяване, канализация и базова здравна инфраструктура също са полезни, защото помагат за предотвратяването на заболявания, които водят до висока смъртност и съответно до висока раждаемост. Влиянието върху раждаемостта не е само въпрос на предоставяне на услуги; важни са и промените в разбиранията за ролите на половете, нагласите към детските бракове и репродуктивната автономия. Макар тези промени обикновено да протичат постепенно, политиците, медийните кампании и гражданското общество могат да насърчат хората да предпочитат по-малки семейства.

В крайна сметка демографският дивидент се превръща в икономически растеж само ако новото поколение хора в трудоспособна възраст може да намери продуктивна работа. Африканските правителства трябва да се подготвят, като свържат професионалното и техническото обучение с реалното търсене на пазара на труда — например чрез програми за обучение и стажове, разработени съвместно с работодателите, в строителството, преработката на селскостопанска продукция, логистиката, възобновяемата енергия и цифровите услуги. Правителствата могат също да разширят възможностите, като улеснят създаването на малък бизнес, разширят гаранциите за кредити и дигиталното финансиране и подобрят транспортните връзки и енергоснабдяването. Премахването на правните бариери и изискванията за обезпечение, които непропорционално възпрепятстват жените да получават кредити и да притежават активи, както и гарантирането на равен достъп до работни места и повишения, също биха помогнали.

На гражданските институции им е необходимо време, за да се развият заедно с населението. Правителствата могат да увеличат шансовете за демократичен преход, като защитават независимите медии и съдилищата, укрепват управлението на изборите и парламентарния контрол, спазват ограниченията върху мандатите на политиците и създават възможности младите хора да участват в политически партии и местното управление. Включването на младите хора в гражданското общество също може да подобри разбирателството между поколенията — между застаряващите елити и хората, които те управляват.

Епохата на възрастта

До средата на века демографският профил на Африка се очаква да изглежда значително по-различно. Работната сила на континента ще продължи да се увеличава, докато тази на Китай, Европа и други застаряващи икономики ще се свива. Ако африканските държави успеят да постигнат дори умерено повишаване на производителността, темповете им на растеж би трябвало да надминат тези на вече застаряващите общества, които движеха световния икономически растеж през последния половин век.

Но Африка няма да може да се превърне в светъл пример за целия свят, ако правителствата в региона не предприемат действия още днес. Залогът е голям. Моделирането на програмата African Futures показва, че ако африканските държави увеличат средния си годишен икономически растеж с приблизително 2% — чрез по-бързо намаляване на раждаемостта, по-добре управлявана урбанизация, по-голяма способност за създаване на работни места за нарастващата работна сила, по-интегрирана търговия и по-висока производителност в селското стопанство — икономиката на континента през 2050 г. би била с 50% по-голяма, отколкото при сценарий, при който всичко продължава по досегашния път. Населението му би било с около 166 милиона души по-малко, тъй като повишаването на благосъстоянието допълнително ще намали раждаемостта, а доходът на човек би се увеличил от приблизително 28% от средното световно равнище до 36%.

Ако правителствата пропилеят тази възможност чрез слабо управление, недостатъчни инвестиции в здравеопазването и образованието или неспособност да осигурят работа за нарастващата работна сила, същата демографска динамика, която би могла да донесе икономически растеж, вместо това ще се превърне в източник на нестабилност — точно когато останалата част от света застарява и населението ѝ намалява.