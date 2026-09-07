Стига миграция! Демографската подмяна и културно обезличаване са налице

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като Европейската комисия обяви, че всички незаконно пребиваващи в Сеута ще бъдат депортирани, темата за миграцията в Европа отново излезе на дневен ред. Не, че в последно време е губила актуалност.

Сеута е просто поводът, картината е доста по-широка.

Външната миграция към Европа (както нелегална, така и легална) е един от основните проблеми на Стария континент. Проблем, който разделя европейските общества и представлява основен разлом между политическите елити. Проблем, за който в последно време все по-настойчиво се предлага конкретно решение - да отвърнем на миграцията с ремиграция. Спиране на мигрантските потоци и експулсиране на вече допуснатите. "Европа - на европейците."

Инициативата "Спаси Европа"

Save Europe Act е гражданска инициатива в рамките на Европейския съюз, анонсирана в Порто, Португалия на 31 май 2026 година. Водещите лица на инициативата са Ева Влаардигербрук, политически коментатор от Нидерландия, и Мартин Зелнер, активист от Австрия. Основните искания могат да бъдат обобщени по следния начин:

защита на границите и спиране на миграцията - строг контрол по външните граници на Европа за предотвратяване на нелегални преминавания; мораториум върху приема на бежанци и мигранти от незападни неевропейски страни;

организирана ремиграция - систематично и ускорено връщане на незаконни мигранти и чужденци без право на престой; премахване на социалните помощи, насърчаващи миграцията и въвеждане на финансови стимули за доброволна ремиграция;

правна реформа - промяна в международните договори за убежище;

културна идентичност- запазване на традициите, ценностите и демографския баланс на европейските нации.

Целта на инициативата е да събере 1 милион подписа на граждани на Европейския съюз, като към 24 август са се подписали над 700 хиляди. Месец по-рано обаче, на 22 юли Европейската комисия отхвърли регистрацията на Save Europe Act под предлог, че "противоречи на ценностите на ЕС". А вече бяха събрани 500 хиляди подписа.

На практика, Брюксел се изплю в лицата на половин милион европейски граждани, показвайки им, че за Еврокомисията коренното население на континента е втора категория - него кучета го яли. Тук аналогиите с Османската империя и отношението към "гяурите" стават неизбежни...

Формално, Европейската комисия се позовава на чл. 2 от Договора за ЕС и заявява, че исканията на инициативата "насърчават дискриминация въз основа на раса и етнически произход". Но реално се оказва, че европейските граждани нямаме думата да решаваме кого и как да допускаме в общия европейски дом. А идеята на Договора от Маастрихт определено не беше такава.

Десантът в Сеута

В края на юли Сеута, испански ексклав в Северна Африка, е подложен буквално на инвазия - десетки хиляди мигранти от съседно Мароко (броят им е съпоставим с населението на града) нахлуват нелегално на територия, над която се вее флагът на Европейския съюз. Макар и невъоръжени, нашествениците осъществяват истински десант, с който нагледно изваждат на показ неспособността на испанската държава да опази границата си, която в случая се явява и външна граница на ЕС.

Мигрантите се възползват от решение на Върховния съд на Испания от 8 юли 2026 година, което гласи, че лица, заловени в морето, опитващи се да достигнат испанска земя, не могат да бъдат автоматично експулсирани. Разбира се, въобще не става и дума за спонтанна акция - в полицейска държава като Мароко просто няма как десетки хиляди хора самоволно да отидат от точка А до точка Б, без да бъдат подпомагани, насочвани, а най-вероятно изпратени. И това не е първият случай, в който заради междудържавни разпри Мароко "пуска" бежанци на Испания - имаше подобен случай и през 2021 година, макар и далеч не в такива размери. А авторите на сълзливи внушения от типа как клетите (много клети, всичките млади и в завидна физическа форма) мигранти рискуват живота си за по-добро бъдеще, е по-добре да се опитат да си отговорят на въпроса колко от тези 70 хиляди мъже бяха всъщност агенти на мароканските служби: един на всеки хиляда? Или един на всеки сто?

Макар и с леко закъснение, правителството на испанския социалист Педро Санчес изпрати армейски части в Сеута и ситуацията бе общо взето, овладяна. Огромната част от над 70-те хиляди незаконно нахлули се прибраха още в първите дни, но все пак едни между 2 и 5 хиляди човека повече от 20 дни след началото на кризата все още са на испанска (т.е. европейска) територия. А като стана дума за испанския премиер Педро Санчес - да, това е същият, който няколко месеца по-рано стартира процедура за легализиране на 500 хиляди нелегални мигранти (подалите документи обаче се оказаха над 1 милион).

Кризата в Сеута доведе до безпрецедентна реакция - италианското правителство на Джорджа Мелони временно върна граничния контрол с Испания и поиска Мадрид да бъде изключен от Шенгенската зона. Испания въведе реципрочни мерки (обявявайки ходът на Мелони за дискриминационен) и към момента на писане на този материал граничният контрол между двете страни още не е вдигнат.

Събужда ли се Европа по отношение на миграцията?

Мароканското нахлуване в Сеута наля вода в мелницата на антиимигрантските настроения в Европа. Дори Европейската народна партия (най-голямата фракция в "европейския консенсус", излъчила Урсула фон дер Лайен за председател на ЕК) определи случилото се не просто като миграционен натиск, а като "криза на сигурността по външните граници на ЕС".

Кризата доведе до извънредна среща на външните министри на ЕС, свикана по настояване на 22 от 27-те държави членки, водени от Италия (Мелони) и Дания (Мете Фредриксен). Мнозинството от европейските правителства подписаха общо писмо с искане да се приемат радикални мерки в борбата срещу нелегалната миграция.

Срещата на върха излезе с решение италианският модел за създаване на мигрантски центрове извън ЕС (Албания) да се превърне в общоевропейска политика. Решено бе също да се засили наблюдението върху социалните мрежи с цел улавяне на координирани действия в посока масово нелегално нахлуване на територията на ЕС. Що се отнася до Шенген, пълният разпад бе избегнат и напрежението засега остава само между Рим и Мадрид.

Тук е мястото да си припомним, че Средиземно море и ексклавите в Северна Африка не са единствената "порта" към Европа. Постоянен мигрантски натиск съществува и на границата между Полша и Беларус, но Варшава не допуска пробиви - там граничните сили за сигурност просто стрелят (основно с гумени, но когато се налага, и с бойни патрони). Турция също периодично шантажира Европа с "пускане на бежанци", но поне досега България не е допуснала масови нахлувания. А и преди 10-ина години бяхме за пример по отношение опазването на външните граници на ЕС.

Кризата в Сеута показа същината на проблема с нелегалната миграция - десетки хиляди да преминат границата за 1-2 денонощия е доста по-видимо в сравнение с "обичайния трафик". Европейските елити сякаш се стреснаха и започват да се вслушват в гласа на здравия разум, който до съвсем скоро набеждаваха за "крайнодесен", расистки и ксенофобски. Но това засега се отнася само за нелегалната миграция.

А легалната е в пъти по-голяма. И що се отнася до демографска подмяна, културно обезличаване и цивилизационна заплаха за Европа - то между легална и нелегална миграция няма съществена разлика. Мнозина от "новите европейци", превърнали доскоро прекрасни европейски градове в коптори, по подобие на родните им места в Магреба, Близкия изток и Субсахарска Африка, са всъщност законно пребиваващи (с работни визи или дори вече гражданство на ЕС), а някои са и родени в Европа. Влизащите в криминалните хроники далеч не винаги са с неуреден статут.

Поколения европейски жени са мечтали да бъдат заведени на романтична екскурзия в Париж - и са си оставали само с мечтата. Днес, когато високият жизнен стандарт, нискотарифните полети и платформите за споделено настаняване я превърнаха в общодостъпна реалност, за все повече европейски жени това е престанало да бъде мечта. Те не искат да бъдат заведени в Париж, защото се ужасяват от това, което виждат по снимки и видеоклипове. Същото се отнася за редица други европейски градове - Брюксел, Франкфурт, Малмьо, Гьотеборг, Марсилия...

Инициативи като Save Europe Act се противопоставят и на легалната миграция, когато тя идва от места извън европейския цивилизационен ареал. Самите инициатори уточняват, че за да се осигури бъдещето на Европа и нейните народи, са необходими и допълнителни мерки, извън основните искания, а именно:

семейна политика и демографско обновление;

културна приемственост и идентичност;

конституционно самосъхранение на държавите членки;

по-широки цивилизационни и исторически въпроси, свързани с бъдещето на Европа.

Посочва се, че "една суверенна Европа трябва да постави на първо място благоденствието, сигурността и демографската приемственост на собствените си народи пред политики, които на практика изместват и нанасят вреда на коренното население". Или казано по-накратко, "Europe first".

В градове като Брюксел, Франкфурт, Хага, Амстердам, Марсилия и Малмьо всеки трети е от неевропейски произход, мигрант първо или второ поколение. За Лондон този дял е 40%. А ако прибавим и тези, които са трето или четвърто поколение потомци на мигранти, ще се окаже, че въпросните градове са вече в мнозинството си неевропейски по население. За сравнение, към 1960 година чужденците в тези градове са били едноцифрен процент, при това основно от други европейски държави и в много по-малка степен - от страни извън Европа.

Само за няколко десетилетия Старият континент е претърпял демографска подмяна, несравнима с никой друг исторически период. Етническа, расова, религиозна и най-вече цивилизационна инвазия, на която е необходимо да се даде отпор, ако искаме Европа да продължи да съществува такава, каквато винаги е била през последните няколко хилядолетия. Европейска Реконкиста, по аналогия с испанската - при все, че ислямската инвазия на Иберийския полуостров в миналото е довела до промяна на териториалните граници, но не и до съществена такава в населението.

Ремиграцията е добро, разумно и умерено решение. Алтернативата е св. Вартоломей да е на помощ на Европа.