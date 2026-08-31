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Русия и Израел: Нямаме нищо общо с притока на мигранти в испанския ексклав Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Русия и Израел: Нямаме нищо общо с притока на мигранти в испанския ексклав Сеута

31 Август, 2026 20:33 542 9

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Санчес обвини и международната крайна десница, като подчерта, че тя винаги използва темата за миграцията не само, за да напада Испания, но и да напада Европа и да предизвиква разделение в нея

Русия и Израел: Нямаме нищо общо с притока на мигранти в испанския ексклав Сеута - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел и Русия отрекоха отправените по-рано днес обвинения от страна на испанския министър-председател Педро Санчес, че свързани с двете страни профили в социалните мрежи са разпространявали слухове и дезинформация, довели до масовия приток на мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка в края на юли, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Санчес обвини и международната крайна десница, като подчерта, че тя винаги използва темата за миграцията не само, за да напада Испания, но и да напада Европа и да предизвиква разделение в нея.

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) - дипломатическото крило на Европейския съюз, е информирала испанското правителство за това, заяви Санчес в интервю за радио "Кадена СЕР", публикувано по-рано днес.

Санчес визира изкривено представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли, отбелязва Франс прес. Според разпространяваната тогава дезинформация всеки, който би стигнал с плуване до Сеута, вече не би могъл да бъде експулсиран обратно в Мароко.

Испанският премиер подчерта, че ако има такава намеса от двете страни или и някоя от тях, то това не е било поради загриженост за мигрантите, а защото Испания е осъдила, по думите му, геноцида, извършван от Израел в ивицата Газа, и войната на Русия срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Израел определи обвинението като "нагла лъжа". Израелският министър на външните работи Гидеон Саар обвини Санчес, че "лъже безсрамно" в публикация в социалната платформа Екс, която беше написана на както на иврит, така и на испански и английски език.

"Продължаването на разпространяването на клеветнически лъжи няма да отвлече вниманието от позорния провал на Санчес в управлението на държавните дела", написа Саар.

Отношенията между Испания и Израел се влошиха значително през последните години. Испания се превърна в един от най-острите критици на правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, отбелязва ДПА.

Санчес обвини Израел в извършването на геноцид в Газа и критикува ударите на САЩ и Израел срещу Иран като нарушение на международното право. Испания също така наложи санкции срещу Израел и призна Палестина като държава.

От своя страна Русия също отрече казаното от Санчес. Кремъл отхвърли твърденията на испанското правителство, че Русия е свързана с миграционната криза в Сеута, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на руската медия РБК.

Отправените от Санчес обвинения срещу руски действащи лица се вписват в по-широката тенденция на предупрежденията, че Москва от години води хибридна война срещу Запада с цел дестабилизиране на демократичните общества, отбелязва ДПА.

Русия вече отхвърли обвиненията, изказани и от други политици в ЕС, че проруските сили са нажежили обстановката в Сеута като част от предполагаема хибридна война, наричайки ги необосновани фантазии.

Използването на миграцията също е инструмент на хибридната война, припомня ДПА, като отбелязва, че неотдавна Полша, Латвия и Литва обвиниха беларуския лидер Александър Лукашенко, че от 2021 г. насам умишлено докарва мигранти до външната граница на ЕС, за да "окаже натиск върху Запада".


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 4 Отговор
    Само не мога да разбера какъв е интересът на Русия и на евреите за това което стана в Сеута, но да не забравяме че Испания са част от Европейския колониален и тоталитарен съюз, а пък за фашистите на Франко въобще да не говоря .. но както и да е.....

    Коментиран от #4, #7

    20:39 31.08.2026

  • 2 Демократ

    2 5 Отговор
    Само не мога да разбера какъв е интереса на Испания да има Анклав в Африка и защо се прави на изненадана че има наплив.

    20:45 31.08.2026

  • 3 точно сраел

    3 2 Отговор
    е спонсора и подстрекателя

    20:51 31.08.2026

  • 4 или си малоумен или

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    по скоро се правиш. Испания отказа поддръжка на еврея срещу Персия.

    20:53 31.08.2026

  • 5 Констатация

    1 2 Отговор
    Питайте Бай Дончу ако ви стискъ, щото той лично съ беше заканил на Испания, за туй, че го пратиха на три букви!

    20:56 31.08.2026

  • 6 Дон Кихот от Ламанша

    0 0 Отговор
    Аууу,другари не се издържа вече. Световната политика е един миш-маш.

    21:08 31.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не се правете на ощипани моми

    0 0 Отговор
    НЕ САМО ИСПАНИЯ . АМИ ЗА ЦЯЛОТО ЦУНАМИ ОТ ПРИМАТИ В ЕВРОПА . ТЕ КАТАРЦИТЕ ЕЙ ТАКА ИЗЛИВАТ ПАРИ ДА СПОНСОРИРАТ ЦЕЛИЯ ЦИРК . ОТ САМОСЕБЕ СИ

    21:15 31.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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