Русия и Израел: Нямаме нищо общо с притока на мигранти в испанския ексклав Сеута

Израел и Русия отрекоха отправените по-рано днес обвинения от страна на испанския министър-председател Педро Санчес, че свързани с двете страни профили в социалните мрежи са разпространявали слухове и дезинформация, довели до масовия приток на мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка в края на юли, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.
Санчес обвини и международната крайна десница, като подчерта, че тя винаги използва темата за миграцията не само, за да напада Испания, но и да напада Европа и да предизвиква разделение в нея.
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) - дипломатическото крило на Европейския съюз, е информирала испанското правителство за това, заяви Санчес в интервю за радио "Кадена СЕР", публикувано по-рано днес.
Санчес визира изкривено представяне в социалните мрежи на решение на испанския Върховен съд от 8 юли, отбелязва Франс прес. Според разпространяваната тогава дезинформация всеки, който би стигнал с плуване до Сеута, вече не би могъл да бъде експулсиран обратно в Мароко.
Испанският премиер подчерта, че ако има такава намеса от двете страни или и някоя от тях, то това не е било поради загриженост за мигрантите, а защото Испания е осъдила, по думите му, геноцида, извършван от Израел в ивицата Газа, и войната на Русия срещу Украйна, отбелязва ДПА.
Израел определи обвинението като "нагла лъжа". Израелският министър на външните работи Гидеон Саар обвини Санчес, че "лъже безсрамно" в публикация в социалната платформа Екс, която беше написана на както на иврит, така и на испански и английски език.
"Продължаването на разпространяването на клеветнически лъжи няма да отвлече вниманието от позорния провал на Санчес в управлението на държавните дела", написа Саар.
Отношенията между Испания и Израел се влошиха значително през последните години. Испания се превърна в един от най-острите критици на правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, отбелязва ДПА.
Санчес обвини Израел в извършването на геноцид в Газа и критикува ударите на САЩ и Израел срещу Иран като нарушение на международното право. Испания също така наложи санкции срещу Израел и призна Палестина като държава.
От своя страна Русия също отрече казаното от Санчес. Кремъл отхвърли твърденията на испанското правителство, че Русия е свързана с миграционната криза в Сеута, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на руската медия РБК.
Отправените от Санчес обвинения срещу руски действащи лица се вписват в по-широката тенденция на предупрежденията, че Москва от години води хибридна война срещу Запада с цел дестабилизиране на демократичните общества, отбелязва ДПА.
Русия вече отхвърли обвиненията, изказани и от други политици в ЕС, че проруските сили са нажежили обстановката в Сеута като част от предполагаема хибридна война, наричайки ги необосновани фантазии.
Използването на миграцията също е инструмент на хибридната война, припомня ДПА, като отбелязва, че неотдавна Полша, Латвия и Литва обвиниха беларуския лидер Александър Лукашенко, че от 2021 г. насам умишлено докарва мигранти до външната граница на ЕС, за да "окаже натиск върху Запада".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4, #7
20:39 31.08.2026
2 Демократ
20:45 31.08.2026
3 точно сраел
20:51 31.08.2026
4 или си малоумен или
До коментар #1 от "Европеец":по скоро се правиш. Испания отказа поддръжка на еврея срещу Персия.
20:53 31.08.2026
5 Констатация
20:56 31.08.2026
6 Дон Кихот от Ламанша
21:08 31.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не се правете на ощипани моми
21:15 31.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.