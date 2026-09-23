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Ситуацията в Сеута се влошава! Напрежението води до насилие и почти ежедневни протести на местните жители
  Тема: Кризата с бежанците

Ситуацията в Сеута се влошава! Напрежението води до насилие и почти ежедневни протести на местните жители

23 Септември, 2026 13:06 820 15

  • сеута-
  • мароко-
  • испания-
  • педро санчес-
  • мигранти-
  • африка

Пред парламента на Испания на 3 септември испанският премиер заяви, че Мадрид трябва да поиска от мароканските власти „обяснения и промени“, за да се предотврати повторение на мигрантския наплив в Сеута

Ситуацията в Сеута се влошава! Напрежението води до насилие и почти ежедневни протести на местните жители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испанският премиер, социалистът Педро Санчес заяви, че провал на граничния контрол от страна на Мароко е довел до неотдавнашната миграционна криза в Сеута, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Повече от 70 000 мигранти влязоха в Сеута на 30 и 31 юли откъм Мароко. Повечето от тях се върнаха в Мароко в последвалите часове. Няколко хиляди мигранти обаче са останали на испанската територия, където оттогава ситуацията се е влошила, водейки до насилие и почти ежедневни протести на местните жители.

„Разследваме какво се е случило през тези юлски дни, но също така поискахме от Мароко да предприеме действия и да ни даде отговори, защото е очевидно, че контролът му върху границата се е провалил“, заяви Санчес в интервю за Си Ен Ен в Ню Йорк.

Пред парламента на Испания на 3 септември испанският премиер заяви, че Мадрид трябва да поиска от мароканските власти „обяснения и промени“, за да се предотврати повторение на мигрантския наплив в Сеута. Той също така подчерта, че няма „солидни доказателства“, които да показват, че Мароко е организирало притока на мигранти.

Доклад на испанската полиция, с който Франс прес се е запознала, показва, че броят на мароканските полицаи, намиращи се в близост до граничния пункт, е бил „значително по-нисък от нормалното“ и че служителите не са положили „никакви сериозни усилия“ да спрат мигрантския поток. Документът се основава на сателитни изображения, свободно достъпни видеозаписи и свидетелства на мигранти.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сеят само унищожение

    16 0 Отговор
    мароканските скакалци !

    Коментиран от #12

    13:09 23.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да бяхте

    9 2 Отговор
    попитали Натаняху колко е дал на граничарите от Мароканска страна да намалят броя си!?...

    13:11 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    А нас ни заменят с индийци.По добри роби са.Българина никога не е бил роб и не е държал роби.

    Коментиран от #13

    13:11 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕВРОАТЛАНТИК

    9 1 Отговор
    ПЕДРО САНЧЕС ОТКАЗА НА ТРЪМП И НЕ МОЖЕ ДА ИЗГОНИ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ НАВЛЕКА.СИЛА СМЕ ОТВСЯКЪДЕ

    13:14 23.09.2026

  • 10 Краварска медия

    8 1 Отговор
    заглавието е подвеждащо, местните са под напрежение, защото насилието идва от маймуняците

    13:21 23.09.2026

  • 11 Пловдив

    5 1 Отговор
    К’во стана с мулти-култито?! Да, бе вас питам! Дървените философи, които бяхте много отворени, що мълчете бе?!

    Коментиран от #14, #15

    13:23 23.09.2026

  • 12 Сигурно е чуждестранна намеса

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "сеят само унищожение":

    Най вероятно е руска.Путин прави всичко възможно да разедини ЕС.

    13:31 23.09.2026

  • 13 Така ще да е

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    След като нищо не става от вас

    13:32 23.09.2026

  • 14 Сульооо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пловдив":

    Какво е това мулти-култито бре?

    13:34 23.09.2026

  • 15 Пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пловдив":

    кого питаш,не е ясно?

    13:36 23.09.2026

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