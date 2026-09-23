Ситуацията в Сеута се влошава! Напрежението води до насилие и почти ежедневни протести на местните жители

Испанският премиер, социалистът Педро Санчес заяви, че провал на граничния контрол от страна на Мароко е довел до неотдавнашната миграционна криза в Сеута, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Повече от 70 000 мигранти влязоха в Сеута на 30 и 31 юли откъм Мароко. Повечето от тях се върнаха в Мароко в последвалите часове. Няколко хиляди мигранти обаче са останали на испанската територия, където оттогава ситуацията се е влошила, водейки до насилие и почти ежедневни протести на местните жители.
„Разследваме какво се е случило през тези юлски дни, но също така поискахме от Мароко да предприеме действия и да ни даде отговори, защото е очевидно, че контролът му върху границата се е провалил“, заяви Санчес в интервю за Си Ен Ен в Ню Йорк.
Пред парламента на Испания на 3 септември испанският премиер заяви, че Мадрид трябва да поиска от мароканските власти „обяснения и промени“, за да се предотврати повторение на мигрантския наплив в Сеута. Той също така подчерта, че няма „солидни доказателства“, които да показват, че Мароко е организирало притока на мигранти.
Доклад на испанската полиция, с който Франс прес се е запознала, показва, че броят на мароканските полицаи, намиращи се в близост до граничния пункт, е бил „значително по-нисък от нормалното“ и че служителите не са положили „никакви сериозни усилия“ да спрат мигрантския поток. Документът се основава на сателитни изображения, свободно достъпни видеозаписи и свидетелства на мигранти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сеят само унищожение
Коментиран от #12
13:09 23.09.2026
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3 Да бяхте
13:11 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13
13:11 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЕВРОАТЛАНТИК
13:14 23.09.2026
10 Краварска медия
13:21 23.09.2026
11 Пловдив
Коментиран от #14, #15
13:23 23.09.2026
12 Сигурно е чуждестранна намеса
До коментар #1 от "сеят само унищожение":Най вероятно е руска.Путин прави всичко възможно да разедини ЕС.
13:31 23.09.2026
13 Така ще да е
До коментар #5 от "Последния Софиянец":След като нищо не става от вас
13:32 23.09.2026
14 Сульооо
До коментар #11 от "Пловдив":Какво е това мулти-култито бре?
13:34 23.09.2026
15 Пръдльооо
До коментар #11 от "Пловдив":кого питаш,не е ясно?
13:36 23.09.2026