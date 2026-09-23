Ситуацията в Сеута се влошава! Напрежението води до насилие и почти ежедневни протести на местните жители

Испанският премиер, социалистът Педро Санчес заяви, че провал на граничния контрол от страна на Мароко е довел до неотдавнашната миграционна криза в Сеута, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Повече от 70 000 мигранти влязоха в Сеута на 30 и 31 юли откъм Мароко. Повечето от тях се върнаха в Мароко в последвалите часове. Няколко хиляди мигранти обаче са останали на испанската територия, където оттогава ситуацията се е влошила, водейки до насилие и почти ежедневни протести на местните жители.

„Разследваме какво се е случило през тези юлски дни, но също така поискахме от Мароко да предприеме действия и да ни даде отговори, защото е очевидно, че контролът му върху границата се е провалил“, заяви Санчес в интервю за Си Ен Ен в Ню Йорк.

Пред парламента на Испания на 3 септември испанският премиер заяви, че Мадрид трябва да поиска от мароканските власти „обяснения и промени“, за да се предотврати повторение на мигрантския наплив в Сеута. Той също така подчерта, че няма „солидни доказателства“, които да показват, че Мароко е организирало притока на мигранти.

Доклад на испанската полиция, с който Франс прес се е запознала, показва, че броят на мароканските полицаи, намиращи се в близост до граничния пункт, е бил „значително по-нисък от нормалното“ и че служителите не са положили „никакви сериозни усилия“ да спрат мигрантския поток. Документът се основава на сателитни изображения, свободно достъпни видеозаписи и свидетелства на мигранти.