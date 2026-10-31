Стратегическа визита! Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с Ердоган

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Истанбул, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Сред основните теми на срещата е корабоплаването в Черно море, както и укрепването на партньорството между Украйна и Турция.
„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море“, заяви Зеленски.
Украинският държавен глава не посочи конкретни решения, които се очаква да бъдат взети по време на разговорите. Той определи като приоритети защитата на украинските граждани, двустранното сътрудничество и търсенето на дипломатически възможности за прекратяване на войната.
Предвидена е среща с патриарх Вартоломей
В рамките на посещението Зеленски ще се срещне и с вселенския патриарх Вартоломей. Срещата е част от програмата на визитата му в Истанбул.
Посещението се провежда на фона на дипломатическите усилия на Турция за посредничество между Украйна и Русия. През юли турският външен министър Хакан Фидан посети Украйна. След разговорите с него Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да работи за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
Разговорите между Зеленски и Ердоган предстои да покажат дали ще бъдат набелязани конкретни следващи стъпки по въпросите на сигурността в Черно море и дипломатическия процес.
Източници: bta.bg, ukrinform.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вазелин
Коментиран от #10, #13, #21
15:47 31.10.2026
2 А Путин
15:47 31.10.2026
3 Укринформ🤣🤣🤣🤣
15:48 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 факти
15:49 31.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 КОЛЬО ПАРЪМА
15:49 31.10.2026
8 Не искам да ме занимавате
15:49 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 КОЛЬО ПАРЪМА
До коментар #1 от "Вазелин":Небе Бързооборотна Грес щему трябва на наркомана зеля
Коментиран от #12
15:51 31.10.2026
11 Бесен
До коментар #9 от "Ердо е":Бесен
15:52 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Виетнамско чудо
До коментар #1 от "Вазелин":Му е майката! И единия и другия ще реве от кеф 😭🥵🤬
15:59 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #17
15:59 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гробар
Коментиран от #19
16:02 31.10.2026
19 Гробар
До коментар #18 от "Гробар":Това ще принуди Русия да ни думне мостовете над Дунав.
16:03 31.10.2026
20 Дроновете ударили корабите
За това мълчат, иначе щяха да опищят света!
Сега ще се кланя на Ердо. Ама Крдоган знае ли, че просяка ще се среща с него, или пак някрй нещо не е разбрал?
16:03 31.10.2026
21 Мислете
До коментар #1 от "Вазелин":Едни говорят за наркоман, други говорят за бункерно джудже умните ги подкрепят с вазелин а Ердоган казва Крим е Турски. Осъзнайте се бе ма....ло.....у...м...ни...ци.
16:05 31.10.2026
22 голям смях
16:12 31.10.2026