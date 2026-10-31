Стратегическа визита! Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с Ердоган

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Истанбул, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Сред основните теми на срещата е корабоплаването в Черно море, както и укрепването на партньорството между Украйна и Турция.

„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море“, заяви Зеленски.

Още новини от Украйна

Украинският държавен глава не посочи конкретни решения, които се очаква да бъдат взети по време на разговорите. Той определи като приоритети защитата на украинските граждани, двустранното сътрудничество и търсенето на дипломатически възможности за прекратяване на войната.

Предвидена е среща с патриарх Вартоломей

В рамките на посещението Зеленски ще се срещне и с вселенския патриарх Вартоломей. Срещата е част от програмата на визитата му в Истанбул.

Посещението се провежда на фона на дипломатическите усилия на Турция за посредничество между Украйна и Русия. През юли турският външен министър Хакан Фидан посети Украйна. След разговорите с него Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да работи за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Разговорите между Зеленски и Ердоган предстои да покажат дали ще бъдат набелязани конкретни следващи стъпки по въпросите на сигурността в Черно море и дипломатическия процес.

Източници: bta.bg, ukrinform.net