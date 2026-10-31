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Стратегическа визита! Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с Ердоган
  Тема: Украйна

Стратегическа визита! Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с Ердоган

31 Октомври, 2026 15:45 581 22

  • володимир зеленски-
  • реджеп тайип ердоган-
  • турция-
  • украйна-
  • черно море-
  • русия

Сред темите са корабоплаването в Черно море, сигурността и дипломатическите перспективи за прекратяване на войната

Стратегическа визита! Зеленски пристигна в Истанбул за разговори с Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Истанбул, където ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Сред основните теми на срещата е корабоплаването в Черно море, както и укрепването на партньорството между Украйна и Турция.

„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море“, заяви Зеленски.

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Украинският държавен глава не посочи конкретни решения, които се очаква да бъдат взети по време на разговорите. Той определи като приоритети защитата на украинските граждани, двустранното сътрудничество и търсенето на дипломатически възможности за прекратяване на войната.

Предвидена е среща с патриарх Вартоломей

В рамките на посещението Зеленски ще се срещне и с вселенския патриарх Вартоломей. Срещата е част от програмата на визитата му в Истанбул.

Посещението се провежда на фона на дипломатическите усилия на Турция за посредничество между Украйна и Русия. През юли турският външен министър Хакан Фидан посети Украйна. След разговорите с него Зеленски заяви, че Турция е потвърдила готовността си да работи за организирането на среща на най-високо равнище с цел прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Разговорите между Зеленски и Ердоган предстои да покажат дали ще бъдат набелязани конкретни следващи стъпки по въпросите на сигурността в Черно море и дипломатическия процес.

Източници: bta.bg, ukrinform.net


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вазелин

    12 4 Отговор
    взе ли си?

    Коментиран от #10, #13, #21

    15:47 31.10.2026

  • 2 А Путин

    5 10 Отговор
    от 5 години не е излизал от бункера.

    15:47 31.10.2026

  • 3 Укринформ🤣🤣🤣🤣

    10 4 Отговор
    Ще му набива канчето, че гръмна турски кораби с украински дронове.Привика ги набързо.

    15:48 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 факти

    5 0 Отговор
    уроди

    15:49 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    12 3 Отговор
    ТОЯ ИЗМЕКЯР НЕ Е ПРЕЗИДЕНТ СТИГА ГО ИЗДИГАХТЕ

    15:49 31.10.2026

  • 8 Не искам да ме занимавате

    9 3 Отговор
    с наркомани.

    15:49 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вазелин":

    Небе Бързооборотна Грес щему трябва на наркомана зеля

    Коментиран от #12

    15:51 31.10.2026

  • 11 Бесен

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ердо е":

    Бесен

    15:52 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Виетнамско чудо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вазелин":

    Му е майката! И единия и другия ще реве от кеф 😭🥵🤬

    15:59 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много Известен Съветски Актьор

    2 11 Отговор
    Украинците имат съвместни военни програми с Турция. В момента в Турция се строят две фрегати за Украйна, а украинците доставят двигатели за турските реактивни дронове "Кизелма", които ще се произвеждат серийно. Отделно върви изграждането и ремонта на завода на "Байрактар" в Украйна за съвместно производство на дронове. В Анкара са наясно, че Украйна е естествен съюзник на Турция в плановете и да изтласка Русия от региона на Черно Море, което върви в синхрон с изтласкването на Русия от Кавказ. Украйна може и да не стане член на НАТО, но със сигурност, ще стане близък съюзник на Турция.

    Коментиран от #17

    15:59 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гробар

    5 0 Отговор
    Ще обсъждат турското оръжие да минава през България Русия да не думка корабите на Султана.

    Коментиран от #19

    16:02 31.10.2026

  • 19 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    Това ще принуди Русия да ни думне мостовете над Дунав.

    16:03 31.10.2026

  • 20 Дроновете ударили корабите

    4 1 Отговор
    До БИЗ не са руски!
    За това мълчат, иначе щяха да опищят света!
    Сега ще се кланя на Ердо. Ама Крдоган знае ли, че просяка ще се среща с него, или пак някрй нещо не е разбрал?

    16:03 31.10.2026

  • 21 Мислете

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вазелин":

    Едни говорят за наркоман, други говорят за бункерно джудже умните ги подкрепят с вазелин а Ердоган казва Крим е Турски. Осъзнайте се бе ма....ло.....у...м...ни...ци.

    16:05 31.10.2026

  • 22 голям смях

    0 0 Отговор
    зеленото джудже сега е със изулени гащи при ердоган и казва че бил тесняк ама ходжата не вява докато не пробва

    16:12 31.10.2026

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