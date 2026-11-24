Борбата с тероризма през последните 40 години е струвала на турската икономика 2,3 трилиона долара. Това заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу при представянето на проектобюджета на ведомството за 2027 г. пред парламентарната Комисия по планиране и бюджет.

„Най-тежката цена на тероризма са изгубените човешки животи и те нямат материален еквивалент. Наред с тази човешка болка икономическата цена на 40-годишната борба с тероризма е изчислена на 2,3 трилиона долара“, заяви Уралоглу.

Сумата е сравнена с големи инфраструктурни проекти

Министърът илюстрира размера на посочената загуба чрез едни от най-значимите транспортни и технологични проекти в Турция. Според сравнението му 2,3 трилиона долара се равняват на стойността на 1888 моста „Явуз Султан Селим“ над Босфора.

Същата сума би била достатъчна за изграждането на 195 магистрали „Северна Мармара“, посочи Уралоглу. В областта на градския транспорт тя съответства на 851 проекта като железопътния тунел „Мармарай“, свързващ европейската и азиатската част на Истанбул.

В комуникационния и космическия сектор министърът направи сравнение с турския спътник „Тюрксат 6А“. По думите му за сумата биха могли да бъдат изградени 10 016 спътника от този тип.

Правителството поставя акцент върху инициативата „Турция без тероризъм“

Уралоглу заяви, че целта на управляващия Републикански алианс е да гарантира сигурността на бъдещите поколения и да насочи националните ресурси към повече инвестиции, заетост и благоденствие.

„Нашата цел за Турция без тероризъм е децата ни да растат в сигурност, а ресурсите на страната да се превръщат в повече инвестиции, заетост и благоденствие“, каза министърът.

Инициативата „Турция без тероризъм“ е представяна от управляващите като политически и правен процес за прекратяване на въоръжения конфликт с Кюрдската работническа партия. В изказването си Уралоглу постави акцента върху икономическите последици от продължилия десетилетия конфликт и върху възможността освободените ресурси да бъдат използвани за развитие.

Оценката от 2,3 трилиона долара е представена като обща икономическа цена на борбата с тероризма, а не като конкретно посочен разход по отделна бюджетна програма. Турското правителство не представи в рамките на изказването подробна разбивка на сумата по години или по сектори.

Източници: bta.bg, timeturk.com