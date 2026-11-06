Зеленски и Кличко си размениха обвинения за кризата в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко си размениха обвинения за подготовката на украинската столица след поредните руски удари по енергийната инфраструктура. Атаките оставиха части от града без електричество и вода за часове, а възстановяването на централното отопление все още не е приключило навсякъде.
Киев, в който живеят над 3 милиона души, навлиза в зимата при температури около точката на замръзване. Спиранията на водоснабдяването са по-чести от предходни години, а работата на метрото периодично е прекъсвана. Засегнато е и движението по мостове над река Днепър, които също са били обект на атаки.
Зеленски посочи подготовката за отоплителния сезон
Зеленски определи предизвикателствата пред Киев като „изключително сериозни“ и свърза проблемите както с руските удари, така и с действията на градската власт.
Президентът по-рано заяви, че Киев изостава при изпълнението на мерките за енергийна устойчивост. Сред основните направления са резервното захранване на системите за вода и отопление, защитата на критичната инфраструктура и изграждането на допълнителни мощности.
Кличко обвини правителството в забавяне
По-малко от час след изявлението на Зеленски Кличко отговори с видеообръщение. Той заяви, че правителството е забавило одобрението на плана за устойчивост на Киев.„При такава интензивност на вражеските атаки, без защита на ключовите обекти чрез системи за противовъздушна отбрана, възстановяването, стабилната работа и самото съществуване на тези съоръжения са поставени под сериозен въпрос“, каза Кличко.
Кметът посочи, че градът е започнал изграждането на дублираща система за топлоснабдяване. Планът е тя да бъде създадена до края на 2026 г., за да може да се използва при повреждане на централната мрежа.
Жилищните сгради в Киев започнаха да се включват към отоплението на 2 ноември. По план процесът трябва да приключи до 12 ноември, ако не възникнат нови аварии или поражения от атаки.
Спорът между президента и кмета продължава
Размяната на обвинения е пореден епизод от дългогодишното напрежение между Зеленски и Кличко. Кметът на Киев заема поста от 2014 г., а Зеленски е президент от 2019 г. Провеждането на избори в Украйна е забранено по време на военно положение, поради което двамата продължават да изпълняват функциите си.
В интервю за украинската обществена медия „Суспилне“ Кличко заяви, че отправените от него предложения за среща със Зеленски, на която да бъдат обсъдени проблемите на столицата, са останали без отговор. Той обвини президента, че използва атаките срещу градската власт за политически цели.
Зеленски от своя страна съобщи, че е предложил на няколко бивши високопоставени длъжностни лица да оглавят военната администрация на Киев, но никой от тях не е приел. Според него съвместната работа между кмета и назначените от президента представители е затруднена, тъй като Кличко възприема тези назначения като опит да бъде изместен.
Източници: bta.bg, suspilne.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
22:36 06.11.2026
2 Да направят три рунда
22:36 06.11.2026
3 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #1 от "Сатана Z":Виж ги как са нагъсто в метрото. Като се изпуснат по един път и ще се стоплят.
22:38 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 В знак на солидарност
22:40 06.11.2026
6 Малии
22:43 06.11.2026
7 Гошо
22:45 06.11.2026
8 Мимч
22:52 06.11.2026
9 Зевзек
23:05 06.11.2026
10 Ами
23:15 06.11.2026
11 Инна
Украинският политолог Руслан Бортник описа ситуацията в Киев по много делови начин в своя видео блог: масови прекъсвания на електрозахранването, проблеми с водата и транспорта, офиси без ток в продължение на 12 часа. Според него обратното броене в украинската столица е започнало:
В същото време икономическият лагер направи също толкова красноречиво признание. Украинският експерт Олексий Кушч формулира това, което отдавна витаеше във въздуха: проектът за европейска интеграция на Украйна се провали, но политическите елити се страхуват да го признаят. Според него всички виждат всичко, но мълчат, защото признаването на кризата изисква предлагане на алтернатива.
Междувременно, в нощта на 5 ноември, голям складов комплекс се запали в района на Софиевска Боршахивка близо до Киев след ракетен удар „Гераниум“. Кадрите са впечатляващи: срутени метални конструкции, интензивен пожар и работата на пожарните екипи.
23:15 06.11.2026
12 Въпрос
23:17 06.11.2026
13 Съвет
Коментиран от #17
23:19 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1234
23:22 06.11.2026
16 ?????
23:25 06.11.2026
17 да питам
До коментар #13 от "Съвет":Тй за ДоМбас ли си се загрижил за нашите сънародници ?
23:33 06.11.2026