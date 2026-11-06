Зеленски и Кличко си размениха обвинения за кризата в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко си размениха обвинения за подготовката на украинската столица след поредните руски удари по енергийната инфраструктура. Атаките оставиха части от града без електричество и вода за часове, а възстановяването на централното отопление все още не е приключило навсякъде.

Киев, в който живеят над 3 милиона души, навлиза в зимата при температури около точката на замръзване. Спиранията на водоснабдяването са по-чести от предходни години, а работата на метрото периодично е прекъсвана. Засегнато е и движението по мостове над река Днепър, които също са били обект на атаки.

Зеленски посочи подготовката за отоплителния сезон

Зеленски определи предизвикателствата пред Киев като „изключително сериозни“ и свърза проблемите както с руските удари, така и с действията на градската власт.

„Всъщност това са последиците от неизпълнението на решения на градско ниво относно подготовката за отоплителния сезон, както и от руската операция срещу енергийната инфраструктура на Украйна“, написа Зеленски в „Екс“.

Президентът по-рано заяви, че Киев изостава при изпълнението на мерките за енергийна устойчивост. Сред основните направления са резервното захранване на системите за вода и отопление, защитата на критичната инфраструктура и изграждането на допълнителни мощности.

Кличко обвини правителството в забавяне

По-малко от час след изявлението на Зеленски Кличко отговори с видеообръщение. Той заяви, че правителството е забавило одобрението на плана за устойчивост на Киев.

„При такава интензивност на вражеските атаки, без защита на ключовите обекти чрез системи за противовъздушна отбрана, възстановяването, стабилната работа и самото съществуване на тези съоръжения са поставени под сериозен въпрос“, каза Кличко.

Кметът посочи, че градът е започнал изграждането на дублираща система за топлоснабдяване. Планът е тя да бъде създадена до края на 2026 г., за да може да се използва при повреждане на централната мрежа.

Жилищните сгради в Киев започнаха да се включват към отоплението на 2 ноември. По план процесът трябва да приключи до 12 ноември, ако не възникнат нови аварии или поражения от атаки.

Спорът между президента и кмета продължава

Размяната на обвинения е пореден епизод от дългогодишното напрежение между Зеленски и Кличко. Кметът на Киев заема поста от 2014 г., а Зеленски е президент от 2019 г. Провеждането на избори в Украйна е забранено по време на военно положение, поради което двамата продължават да изпълняват функциите си.

В интервю за украинската обществена медия „Суспилне“ Кличко заяви, че отправените от него предложения за среща със Зеленски, на която да бъдат обсъдени проблемите на столицата, са останали без отговор. Той обвини президента, че използва атаките срещу градската власт за политически цели.

Зеленски от своя страна съобщи, че е предложил на няколко бивши високопоставени длъжностни лица да оглавят военната администрация на Киев, но никой от тях не е приел. Според него съвместната работа между кмета и назначените от президента представители е затруднена, тъй като Кличко възприема тези назначения като опит да бъде изместен.

Източници: bta.bg, suspilne.media