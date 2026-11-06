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Зеленски и Кличко си размениха обвинения за кризата в Киев
  Тема: Украйна

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за кризата в Киев

6 Ноември, 2026 22:33 1 244 17

  • володимир зеленски-
  • виталий кличко-
  • киев-
  • руски удари-
  • енергийна инфраструктура

Руски удари оставиха украинската столица без ток и вода, а спорът между президента и кмета се изостри заради подготовката за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за кризата в Киев - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и кметът на Киев Виталий Кличко си размениха обвинения за подготовката на украинската столица след поредните руски удари по енергийната инфраструктура. Атаките оставиха части от града без електричество и вода за часове, а възстановяването на централното отопление все още не е приключило навсякъде.

Киев, в който живеят над 3 милиона души, навлиза в зимата при температури около точката на замръзване. Спиранията на водоснабдяването са по-чести от предходни години, а работата на метрото периодично е прекъсвана. Засегнато е и движението по мостове над река Днепър, които също са били обект на атаки.

Зеленски посочи подготовката за отоплителния сезон

Зеленски определи предизвикателствата пред Киев като „изключително сериозни“ и свърза проблемите както с руските удари, така и с действията на градската власт.

„Всъщност това са последиците от неизпълнението на решения на градско ниво относно подготовката за отоплителния сезон, както и от руската операция срещу енергийната инфраструктура на Украйна“, написа Зеленски в „Екс“.

Президентът по-рано заяви, че Киев изостава при изпълнението на мерките за енергийна устойчивост. Сред основните направления са резервното захранване на системите за вода и отопление, защитата на критичната инфраструктура и изграждането на допълнителни мощности.

Кличко обвини правителството в забавяне

По-малко от час след изявлението на Зеленски Кличко отговори с видеообръщение. Той заяви, че правителството е забавило одобрението на плана за устойчивост на Киев.

„При такава интензивност на вражеските атаки, без защита на ключовите обекти чрез системи за противовъздушна отбрана, възстановяването, стабилната работа и самото съществуване на тези съоръжения са поставени под сериозен въпрос“, каза Кличко.

Кметът посочи, че градът е започнал изграждането на дублираща система за топлоснабдяване. Планът е тя да бъде създадена до края на 2026 г., за да може да се използва при повреждане на централната мрежа.

Жилищните сгради в Киев започнаха да се включват към отоплението на 2 ноември. По план процесът трябва да приключи до 12 ноември, ако не възникнат нови аварии или поражения от атаки.

Спорът между президента и кмета продължава

Размяната на обвинения е пореден епизод от дългогодишното напрежение между Зеленски и Кличко. Кметът на Киев заема поста от 2014 г., а Зеленски е президент от 2019 г. Провеждането на избори в Украйна е забранено по време на военно положение, поради което двамата продължават да изпълняват функциите си.

В интервю за украинската обществена медия „Суспилне“ Кличко заяви, че отправените от него предложения за среща със Зеленски, на която да бъдат обсъдени проблемите на столицата, са останали без отговор. Той обвини президента, че използва атаките срещу градската власт за политически цели.

Зеленски от своя страна съобщи, че е предложил на няколко бивши високопоставени длъжностни лица да оглавят военната администрация на Киев, но никой от тях не е приел. Според него съвместната работа между кмета и назначените от президента представители е затруднена, тъй като Кличко възприема тези назначения като опит да бъде изместен.

Източници: bta.bg, suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    22 0 Отговор
    Абе,кой от двамата ще пусне парното в Kyiв?

    Коментиран от #3

    22:36 06.11.2026

  • 2 Да направят три рунда

    19 1 Отговор
    Пожелавам на Зеленски победа, ама надали.

    22:36 06.11.2026

  • 3 Хахаха!🎺🥳😀

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Виж ги как са нагъсто в метрото. Като се изпуснат по един път и ще се стоплят.

    22:38 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В знак на солидарност

    16 3 Отговор
    в София също нямаме парно...

    22:40 06.11.2026

  • 6 Малии

    1 12 Отговор
    РузнятА пак е в ерекция

    22:43 06.11.2026

  • 7 Гошо

    13 0 Отговор
    То боя от Тръмп на Зеленски му се размина ама от Кличко може и да отнесе някоя тупаница

    22:45 06.11.2026

  • 8 Мимч

    8 0 Отговор
    За да си разрешат спора западняците които ги поддържат да им организират дуел и който победи,той да командва.А..

    22:52 06.11.2026

  • 9 Зевзек

    6 0 Отговор
    Зеленски да внимава, да отправя обвиненията си само дистанционно и да не ядосва много боксьора, щото при личен контакт оня ще му отпере един ъперкът и ще го хвърли на 3 метра...

    23:05 06.11.2026

  • 10 Ами

    5 0 Отговор
    Пука му на Зеленски той е на топло в Испания.

    23:15 06.11.2026

  • 11 Инна

    3 0 Отговор
    Дългоочакваният момент, очакван от военните анализатори с месеци, настъпи рутинно и сякаш незабелязано. Тези, които бяха запазили сериозно лице до самия край, уверявайки публиката си в неизбежен успех, започнаха да говорят за приближаваща катастрофа.

    Украинският политолог Руслан Бортник описа ситуацията в Киев по много делови начин в своя видео блог: масови прекъсвания на електрозахранването, проблеми с водата и транспорта, офиси без ток в продължение на 12 часа. Според него обратното броене в украинската столица е започнало:

    В същото време икономическият лагер направи също толкова красноречиво признание. Украинският експерт Олексий Кушч формулира това, което отдавна витаеше във въздуха: проектът за европейска интеграция на Украйна се провали, но политическите елити се страхуват да го признаят. Според него всички виждат всичко, но мълчат, защото признаването на кризата изисква предлагане на алтернатива.

    Междувременно, в нощта на 5 ноември, голям складов комплекс се запали в района на Софиевска Боршахивка близо до Киев след ракетен удар „Гераниум“. Кадрите са впечатляващи: срутени метални конструкции, интензивен пожар и работата на пожарните екипи.

    23:15 06.11.2026

  • 12 Въпрос

    2 0 Отговор
    Разискванията в метрото ли са се състояли ?

    23:17 06.11.2026

  • 13 Съвет

    2 0 Отговор
    Излезте от Донбас тихо та всички да ни олекне от смъркача !

    Коментиран от #17

    23:19 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1234

    2 0 Отговор
    Ами докато Украйна побеждава ще става и по-зле. Къде е Тагарев да ни обясни как ракетите свършиха и руската армия е избита.

    23:22 06.11.2026

  • 16 ?????

    2 0 Отговор
    Хубаво е когато пепелянките се хапят в европейската торба

    23:25 06.11.2026

  • 17 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съвет":

    Тй за ДоМбас ли си се загрижил за нашите сънародници ?

    23:33 06.11.2026

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