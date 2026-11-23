Дарданелите са затворени за преминаване на кораби, които развиват скорост под 10 възела, заради силното морско течение. Ограничението е въведено от 9:00 часа турско време и важи и в двете посоки, съобщи Бреговата охрана в Чанаккале.

В съобщението на морските власти се посочва: „Преминаването на кораби със скорост под 10 възела е временно преустановено в двете посоки заради силното течение.“ Засега не е обявено кога ограничението ще бъде отменено.

Отменени са курсове до два острова

Лошото време доведе и до отмяна на част от фериботните курсове по линиите от Чанаккале към островите Гьокчеада и Бозджаада в Егейско море.

Очаква се плаванията по някои от маршрутите да бъдат възобновени след 18:00 часа турско време. Конкретните курсове зависят от метеорологичните условия и силата на течението.

Жълт код в 22 турски окръга

На 23 ноември в 22 турски окръга е обявен жълт код за силен вятър, гръмотевични бури и дъжд. Неблагоприятното време е прогнозиранo основно в западните и северните части на страната, включително в районите на Черно, Мраморно и Егейско море.

Заради комбинацията от силно течение и влошена метеорологична обстановка са въведени ограничения за корабоплаването и са прекъснати част от фериботните връзки с островите.

Източници: bta.bg, trthaber.com, cumhuriyet.com.tr