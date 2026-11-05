Двама загинаха при стрелба в офисен комплекс край Тампа ОБЗОР

Двама души загинаха при стрелба в офисния комплекс „Сабал Център“ в Брандън, край Тампа, Флорида. Едната жертва е жена, а другият починал е заподозреният, който според властите е открил огън в комплекса на „Ситибанк“.

Сигналите за изстрели са подадени в 12:11 часа местно време на 4 ноември. По данни на шерифската служба на окръг Хилсбъро заподозреният е преминал с автомобил през няколко разделителни ивици, пробил е ограда и е катастрофирал край зона, където служители са обядвали. След това е излязъл от автомобила с пушка и е стрелял по жена.

Въоръжен служител по сигурността на „Ситибанк“ е влязъл в престрелка със заподозрения в кафетерията на комплекса и го е прострелял. Мъжът е бил откаран в болница „Тампа Дженерал“, където е обявен за починал в 13:12 часа. Имената на двамата загинали не са съобщени.

„Имаше реална опасност от още насилие“, е заявил пред Асошиейтед прес главният заместник-шериф Франк Лосат, който е благодарил на служителя по сигурността за действията му.

Около 3200 души са били в комплекса

Четирима души са били откарани в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи. По данни на Асошиейтед прес все още не е уточнено дали са били простреляни или са пострадали при евакуацията и сблъсъка с автомобила.

В комплекса са се намирали около 3200 служители. На място са реагирали 367 служители на шерифската служба, включително екипи на SWAT, авиацията, дроновете и кинолозите. Служителите са претърсили сградите и паркинга, докато хората са били извеждани от заключени кабинети, складове и други помещения.

Има разминаване в съобщеното време за приключване на операцията. Шерифската служба посочва, че сградите са били обезопасени в рамките на два часа, докато Асошиейтед прес съобщава за около два часа и половина за претърсването на основната и съседните сгради.

Мотивът остава неизвестен

Шерифът на окръг Хилсбъро Чад Кронистър е определил случая като вероятно насочен инцидент, но властите не са посочили мотив и не са потвърдили дали заподозреният и убитата жена са се познавали.

„Ситигруп“ заяви, че е уведомена за инцидента и съдейства на разследването. Полицията продължава да събира видеозаписи и да разпитва служители и очевидци. Допълнителна информация за самоличностите на загиналите, мотива и евентуалната връзка между тях се очаква от шерифската служба.

Източници: apnews.com, wusf.org