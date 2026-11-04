Стрелба разтърси огромен бизнес център в САЩ: двама загинали, сред тях и нападателят

Двама души са загинали при стрелба в бизнес комплекса на „Ситибанк“ край Тампа, щата Флорида. Сред загиналите е заподозреният стрелец, съобщиха властите.
Сигналът за стрелбата е подаден от свидетели. Повече от 360 служители на органите на реда са пристигнали на мястото, съобщи шерифската служба на окръг Хилсбъро.
В първоначална информация службата посочи, че е реагирала на „активна заплаха“ и извършва проверка на сградата. Към този момент не е било ясно дали има други пострадали.„Смятаме, че това е целенасочено нападение“, написа шерифът на окръг Хилсбъро Чад Кронистър.
Телевизионни кадри са показали дълги опашки от служители, които напускат офис сградите. Комплексът се намира в предградията на Тампа и включва четири триетажни сгради, в които работят хиляди служители на банковата група.
Разследването продължава. В публикуваната първоначална информация не се посочват данни за самоличността на загиналите или за мотивите за стрелбата.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
22:43 04.11.2026
2 Последния Софиянец
22:43 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Пловдив
До коментар #9 от "Губите клиенти":от мен +1
23:02 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Прав си
До коментар #9 от "Губите клиенти":Съгласен с теб...
Ей на мене ме изтриха току що,без НИЩО обидно или нецензурно да бях написал!
23:08 04.11.2026