Стрелба разтърси огромен бизнес център в САЩ: двама загинали, сред тях и нападателят

Двама души са загинали при стрелба в бизнес комплекса на „Ситибанк“ край Тампа, щата Флорида. Сред загиналите е заподозреният стрелец, съобщиха властите.

Сигналът за стрелбата е подаден от свидетели. Повече от 360 служители на органите на реда са пристигнали на мястото, съобщи шерифската служба на окръг Хилсбъро.

В първоначална информация службата посочи, че е реагирала на „активна заплаха“ и извършва проверка на сградата. Към този момент не е било ясно дали има други пострадали.

„Смятаме, че това е целенасочено нападение“, написа шерифът на окръг Хилсбъро Чад Кронистър.

Телевизионни кадри са показали дълги опашки от служители, които напускат офис сградите. Комплексът се намира в предградията на Тампа и включва четири триетажни сгради, в които работят хиляди служители на банковата група.

Разследването продължава. В публикуваната първоначална информация не се посочват данни за самоличността на загиналите или за мотивите за стрелбата.

Източници: apnews.com