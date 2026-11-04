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Стрелба разтърси огромен бизнес център в САЩ: двама загинали, сред тях и нападателят

Стрелба разтърси огромен бизнес център в САЩ: двама загинали, сред тях и нападателят

4 Ноември, 2026 22:42 508 12

  • стрелба-
  • тампа-
  • флорида-
  • ситибанк-
  • чад кронистър

Сред загиналите е заподозреният стрелец. На мястото са били изпратени повече от 360 служители на органите на реда

Стрелба разтърси огромен бизнес център в САЩ: двама загинали, сред тях и нападателят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали при стрелба в бизнес комплекса на „Ситибанк“ край Тампа, щата Флорида. Сред загиналите е заподозреният стрелец, съобщиха властите.

Сигналът за стрелбата е подаден от свидетели. Повече от 360 служители на органите на реда са пристигнали на мястото, съобщи шерифската служба на окръг Хилсбъро.

В първоначална информация службата посочи, че е реагирала на „активна заплаха“ и извършва проверка на сградата. Към този момент не е било ясно дали има други пострадали.

„Смятаме, че това е целенасочено нападение“, написа шерифът на окръг Хилсбъро Чад Кронистър.

Телевизионни кадри са показали дълги опашки от служители, които напускат офис сградите. Комплексът се намира в предградията на Тампа и включва четири триетажни сгради, в които работят хиляди служители на банковата група.

Разследването продължава. В публикуваната първоначална информация не се посочват данни за самоличността на загиналите или за мотивите за стрелбата.

Източници: apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 0 Отговор
    А стрелбата в Младост 3 как е а?А?А?

    22:43 04.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Демократите празнуват победата.

    22:43 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Губите клиенти":

    от мен +1

    23:02 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Губите клиенти":

    Съгласен с теб...
    Ей на мене ме изтриха току що,без НИЩО обидно или нецензурно да бях написал!

    23:08 04.11.2026