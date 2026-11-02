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Девет души загинаха при катастрофа на самолет във Флорида ВИДЕО

Девет души загинаха при катастрофа на самолет във Флорида ВИДЕО

2 Ноември, 2026 04:26, обновена 2 Ноември, 2026 04:29 471 0

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  • рон десантис

Learjet 60 се разби в жилищен район край Грийнъкрес по време на полет от Тексас към Бахамите. Няма данни за жертви на земята

Девет души загинаха при катастрофа на самолет във Флорида ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет души загинаха, след като частен самолет Learjet 60 се разби в жилищен район в Южна Флорида. Всички хора на борда са загинали, а според губернатора на Флорида Рон Десантис няма данни за жертви на земята.

Самолетът е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Бахамите. Той е паднал в района на окръг Палм Бийч, близо до Грийнъкрес, на метри от жилища и автомобили. След удара е избухнал голям пожар, а на мястото са разпръснати отломки и части от разрушената пътна настилка.

Екипажът е съобщил за бърза загуба на височина

Записи от комуникацията в пилотската кабина, запазени от LiveATC.net, показват, че малко преди катастрофата пилотът е говорил за проблеми с обледеняването, които първоначално е определил като управляеми. По-късно той е съобщил, че самолетът бързо губи височина.

„Ще се разбием в земята“

Това са последните думи на екипажа, чути в записа преди удара. Кадри от инцидента показват самолета, който се насочва към земята под остър ъгъл и се взривява при падането.

Започва разследване на катастрофата

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи определи случилото се като „ужасна трагедия“. Федералната авиационна администрация изпраща свои служители на мястото, за да подпомогнат разследването на Националния съвет за безопасност на транспорта.

Рон Десантис описа катастрофата като „катаклизмична“.

„Изглеждаше като ракета, която пада, и остави голям кратер край пътя“

Причината за катастрофата все още не е установена. Разследването трябва да изясни дали обледеняването, загубата на височина или друг фактор е довел до падането на самолета.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, investing.com


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